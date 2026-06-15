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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 18 Pro Max के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा? एक्सपेक्टेड फीचर्स और कीमत आ गई सामने

iPhone 18 Pro Max के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा? एक्सपेक्टेड फीचर्स और कीमत आ गई सामने

iPhone 18 Pro Max: ऐप्पल के अपकमिंग फ्लैगशिप मॉडल की लॉन्चिंग में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लीक्स और रिपोर्ट्स में सामने आए फीचर्स ग्राहकों की एक्साइटमेंट को बढ़ा रहे हैं.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 15 Jun 2026 12:53 PM (IST)
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  • iPhone 18 Pro Max में छोटा डायनामिक आईलैंड व A20 चिपसेट मिलेगा।
  • इसमें वेरिएबल अपर्चर कैमरा और बड़ी 5200mAh की बैटरी होगी।
  • सितंबर में लॉन्च, इसकी शुरुआती कीमत 1,49,900 रुपये संभावित है।

iPhone 18 Pro Max: ऐप्पल के नेक्स्ट जनरेशन फ्लैगशिप मॉडल को सितंबर में लॉन्च किया जाना है. जैसे-जैसे लॉन्चिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे आईफोन के दीवानों की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है. ऐप्पल ने अभी तक इस आईफोन को लेकर ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन लीक्स और रिपोर्ट्स ये तस्वीर लगभग साफ हो गई है कि iPhone 18 Pro Max में क्या-क्या मिलने वाला है और इसके लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ सकता है.

डिजाइन में दिखेगा यह बदलाव

डिजाइन की अगर बात करें तो इसमें डायनामिक आईलैंड का साइज छोटा किया जाएगा. 17 Pro Max की तुलना में अपकमिंग मॉडल में डायनामिक आईलैंड का साइज 35 प्रतिशत तक छोटा किया जा सकता है. 18 Pro Max के रियर लुक में भी नई शेडिंग यूज की जाएगी.

iPhone 18 Pro Max में मिलेगा सबसे एडवांस चिपसेट

ऐप्पल 18 Pro Max में अपनी अब तक की सबसे एडवांस्ड A20 चिप देगी. इसे वेफर-लेवल मल्टी चिप मॉड्यूल प्रोसेस से तैयार किया जाएगा. यह प्रोसेस रैम को उसी वेफर में इंटीग्रेट कर देती है, जिस पर CPU, GPU और न्यूरल इंजन लगा होता है. इससे आईफोन की परफॉर्मेंस फास्ट होगी और पावर एफिशिएंसी भी बढ़ेगी. ऐसे कयास हैं कि ऐप्पल इस मॉडल की रैम को बढ़ाकर 12GB कर सकती है. 

आईफोन कैमरा में पहली बार आएगा यह फीचर

ऐप्पल ने इस बार कैमरा सेटअप को DSLR के बराबर पावरफुल बनाने की तैयारी कर ली है. iPhone 18 Pro Max के प्राइमरी कैमरा पर वेरिएबल अपर्चर मिल सकता है. यह फोटो लेते समय लेंस में जा रही लाइट को कंट्रोल कर पाएगा, जिससे बेहतर ब्लर इफेक्ट और कम रोशनी में भी शानदार फोटो कैप्चर करने में मदद मिलेगी. ऐसे भी कयास हैं कि प्राइमरी कैमरा के लिए ऐप्पल इस बार बड़े लेंस को यूज कर सकती है. 

बैटरी के मामले में भी नहीं रहेगी कोई कमी

18 Pro Max में ऐप्पल की अब तक की सबसे बैटरी मिलेगी. इसके ई-सिम वेरिएंट में 5200mAh की बैटरी दी जा सकती है. बड़ी बैटरी के कारण 18 Pro Max की मोटाई में भी इजाफा हो सकता है. 

सितंबर में लॉन्चिंग, कितनी होगी कीमत?

सितंबर के दूसरे हफ्ते में फोल्डेबल आईफोन के साथ iPhone 18 Pro और 18 Pro Max को लॉन्च कर दिया जाएगा और एक-दो हफ्ते बाद इनकी बिक्री शुरू हो जाएगी. एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो ऐसी उम्मीद है कि प्रो मॉडल्स की कीमतों में इजाफा नहीं होगा और इसे 17 प्रो मॉडल्स के दामों पर ही लॉन्च किया जाएगा. इसका मतलब है कि iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत 1,49,900 रुपये रह सकती है. 

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 15 Jun 2026 12:53 PM (IST)
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