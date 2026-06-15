iPhone 18 Pro Max के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा? एक्सपेक्टेड फीचर्स और कीमत आ गई सामने

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom iPhone 18 Pro Max में छोटा डायनामिक आईलैंड व A20 चिपसेट मिलेगा।

इसमें वेरिएबल अपर्चर कैमरा और बड़ी 5200mAh की बैटरी होगी।

सितंबर में लॉन्च, इसकी शुरुआती कीमत 1,49,900 रुपये संभावित है।

iPhone 18 Pro Max: ऐप्पल के नेक्स्ट जनरेशन फ्लैगशिप मॉडल को सितंबर में लॉन्च किया जाना है. जैसे-जैसे लॉन्चिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे आईफोन के दीवानों की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है. ऐप्पल ने अभी तक इस आईफोन को लेकर ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन लीक्स और रिपोर्ट्स ये तस्वीर लगभग साफ हो गई है कि iPhone 18 Pro Max में क्या-क्या मिलने वाला है और इसके लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ सकता है.

डिजाइन में दिखेगा यह बदलाव

डिजाइन की अगर बात करें तो इसमें डायनामिक आईलैंड का साइज छोटा किया जाएगा. 17 Pro Max की तुलना में अपकमिंग मॉडल में डायनामिक आईलैंड का साइज 35 प्रतिशत तक छोटा किया जा सकता है. 18 Pro Max के रियर लुक में भी नई शेडिंग यूज की जाएगी.

iPhone 18 Pro Max में मिलेगा सबसे एडवांस चिपसेट

ऐप्पल 18 Pro Max में अपनी अब तक की सबसे एडवांस्ड A20 चिप देगी. इसे वेफर-लेवल मल्टी चिप मॉड्यूल प्रोसेस से तैयार किया जाएगा. यह प्रोसेस रैम को उसी वेफर में इंटीग्रेट कर देती है, जिस पर CPU, GPU और न्यूरल इंजन लगा होता है. इससे आईफोन की परफॉर्मेंस फास्ट होगी और पावर एफिशिएंसी भी बढ़ेगी. ऐसे कयास हैं कि ऐप्पल इस मॉडल की रैम को बढ़ाकर 12GB कर सकती है.

आईफोन कैमरा में पहली बार आएगा यह फीचर

ऐप्पल ने इस बार कैमरा सेटअप को DSLR के बराबर पावरफुल बनाने की तैयारी कर ली है. iPhone 18 Pro Max के प्राइमरी कैमरा पर वेरिएबल अपर्चर मिल सकता है. यह फोटो लेते समय लेंस में जा रही लाइट को कंट्रोल कर पाएगा, जिससे बेहतर ब्लर इफेक्ट और कम रोशनी में भी शानदार फोटो कैप्चर करने में मदद मिलेगी. ऐसे भी कयास हैं कि प्राइमरी कैमरा के लिए ऐप्पल इस बार बड़े लेंस को यूज कर सकती है.

बैटरी के मामले में भी नहीं रहेगी कोई कमी

18 Pro Max में ऐप्पल की अब तक की सबसे बैटरी मिलेगी. इसके ई-सिम वेरिएंट में 5200mAh की बैटरी दी जा सकती है. बड़ी बैटरी के कारण 18 Pro Max की मोटाई में भी इजाफा हो सकता है.

सितंबर में लॉन्चिंग, कितनी होगी कीमत?

सितंबर के दूसरे हफ्ते में फोल्डेबल आईफोन के साथ iPhone 18 Pro और 18 Pro Max को लॉन्च कर दिया जाएगा और एक-दो हफ्ते बाद इनकी बिक्री शुरू हो जाएगी. एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो ऐसी उम्मीद है कि प्रो मॉडल्स की कीमतों में इजाफा नहीं होगा और इसे 17 प्रो मॉडल्स के दामों पर ही लॉन्च किया जाएगा. इसका मतलब है कि iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत 1,49,900 रुपये रह सकती है.

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