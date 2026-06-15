WhatsApp की जरूरत हो गई खत्म! YouTube ने कर दिया ऐसा काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यूट्यूब ने 40 से अधिक देशों में इन-ऐप चैट सुविधा बढ़ाई।

अब वीडियो साझा करने को थर्ड-पार्टी ऐप की जरूरत नहीं।

उपयोगकर्ता सीधे यूट्यूब पर मित्रों संग चैटिंग कर सकेंगे।

यह फीचर उपयोगकर्ताओं को प्लेटफॉर्म पर अधिक जोड़े रखेगा।

YouTube in-app Chatting: यूट्यूब पर पसंद आए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए अब व्हाट्सऐप की जरूरत नहीं रहेगी. यूट्यूब ने कुछ दिन पहले इन-ऐप चैटिंग का फीचर रोल आउट किया था और अब इसे अमेरिका, यूके, ब्राजील, इटली और सिंगापुर समेत 40 से अधिक देशों में एक्सपैंड किया जा रहा है. इसका फायदा यह होगा कि यूजर को वीडियो शेयर करने के लिए अब किसी थर्ड-पार्टी ऐप पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा और यूट्यूब के जरिए ही फैमिली और फ्रेंड्स को वीडियो भेजा जा सकेगा. इसके अलावा यूट्यूब पर व्हाट्सऐप की तरह चैटिंग भी की जा सकेगी. इसके लिए डेडिकेटेड मैसेज सेक्शन भी मिलता है.

नए फीचर का क्या फायदा?

अभी तक यूट्यूब वीडियो शेयर करने के लिए यूजर को दूसरी ऐप्स की मदद लेनी पड़ती थी और यह प्रोसेस भी लंबा था. पहले वीडियो लिंक कॉपी करना, फिर मैसेजिंग ऐप में जाकर उसे पेस्ट करना और फिर सेंड करना पड़ता था. अब यह झंझट खत्म हो गया है और यूजर यूट्यूब के बिल्ट-इन मैसेजिंग इंटरफेस के जरिए वीडियो शेयर कर पाएंगे. हालांंकि, इस फीचर का यूज करने के लिए यूजर का यूट्यूब अकाउंट में साइन-इन होना जरूरी है और उसकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए. सेंडर के पास भेजे हुए मैसेज को अनसेंड करने और रिसीवर के पास मैसेज रिसीव और रिजेक्ट करने का ऑप्शन भी होगा.

कैसे काम करेगा यह फीचर?

इस फीचर को यूज करना बेहद आसान है. यूट्यूब को ओपन कर किसी भी वीडियो को सेलेक्ट करें. इसके बाद शेयर बटन पर टैप करें और लिस्ट में से किसी एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट को चूज करें. आप चाहें तो किसी फ्रेंड को चैटिंग के लिए इन्वाइट भी कर सकते हैं. एक बार भेजा गया इन्विटेशन लिंक 7 दिनों तक काम करेगा. 7 दिन तक चैट ज्वॉइन न करने पर लिंक एक्सपायर हो जाएगा और इसे दोबारा भेजना पड़ेगा. इसके अलावा यूजर को मैसेज सेक्शन में जाकर नई कन्वर्सेशन शुरू करने का ऑप्शन मिलेगा.

सिर्फ वीडियो तक सीमित नहीं रही यूट्यूब

यूट्यूब अब सिर्फ वीडियो तक सीमित नहीं रही है. कंपनी इसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है, जहां वीडियो के साथ-साथ यूजर को सोशल होने का भी मौका मिले. नए फीचर के साथ कंपनी को उम्मीद है कि यूजर उसके प्लेटफॉर्म पर चिपके रहेंगे और दोस्तों के साथ चैटिंग भी करेंगे. इस फीचर की मदद से यूट्यूब को यूजर को लंबे समय तक अपने साथ बनाए रखने में भी मदद मिलेगी.

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