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रात में भी अच्छी फोटो कैसे लेगा iPhone 18 pro? समझें नई टेक्नोलॉजी

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में Apple ने कैमरे को लेकर ऐसा बदलाव किया है, जो रात और कम रोशनी में फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस बदल सकता है. जानिए यह टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है?

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 12 Sep 2026 10:27 AM (IST)
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  • iPhone 18 Pro में नया वेरिएबल अपर्चर कैमरा सिस्टम है.
  • यह लेंस में आने वाली रोशनी को सटीक नियंत्रित करेगा.
  • कम रोशनी में 50% बेहतर तस्वीरें, डेप्थ नियंत्रित होगी.
  • सेटिंग्स को मैनुअल या ऑटोमैटिक बदला जा सकता है.

Apple ने इस बार iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के कैमरा सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है. कंपनी ने दोनों फोन के 48MP मेन कैमरे में पहली बार Variable Aperture टेक्नोलॉजी दी है. इससे कैमरा जरूरत के हिसाब से लेंस में आने वाली रोशनी को बदल सकता है और फोटो की डेप्थ पर भी ज्यादा कंट्रोल देता है. इसके अलावा फोन में नया Vapour Chamber कूलिंग सिस्टम और iOS 27 मिलता है. भारत में iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपए है. ऐसे में आइए जानते हैं कि iPhone 18 pro रात में भी अच्छी फोटो कैसे लेगा?

क्या है Variable Aperture?

कैमरे में Aperture लेंस का वह हिस्सा है, जो तय करता है कि सेंसर तक कितनी रोशनी पहुंचेगी. छोटा F-number यानी ज्यादा खुला अपर्चर ज्यादा रोशनी अंदर आने देता है, जबकि बड़ा F-number लेंस को ज्यादा बंद करता है और रोशनी कम पहुंचती है.

iPhone 18 Pro सीरीज में 48MP मेन कैमरे के साथ चार Aperture ऑप्शन दिए गए हैं. जिसमें f/1.48, f/1.8, f/2.8 और f/4.0 शामिल है. कैमरा जरूरत के अनुसार इन सेटिंग्स के बीच अपने आप बदलाव कर सकता है. यूजर चाहे तो Camera App के Pro Controls से इन्हें मैनुअली भी चुन सकता है. 

iPhone 18 pro रात में भी अच्छी फोटो कैसे लेगा?

कम रोशनी में बड़ा Aperture काफी काम आता है. iPhone 18 Pro में कैमरा f/1.48 सेटिंग का इस्तेमाल करके ज्यादा रोशनी सेंसर तक पहुंचा सकता है. Apple के मुताबिक इससे कम रोशनी में प्रदर्शन करीब 50 प्रतिशत बेहतर हो सकता है. इससे इनडोर और रात में फोटो लेने में मदद मिल सकती है और Night Mode शॉट्स को तेजी से कैप्चर किया जा सकता है. ज्यादा रोशनी मिलने पर कुछ परिस्थितियों में धीमी Shutter Speed पर निर्भरता भी कम हो सकती है, जिससे चलते हुए सब्जेक्ट को कैप्चर करना आसान हो सकता है. 

6 ब्लेड बदलेंगे Aperture

इस Variable Aperture सिस्टम के लिए कैमरे में छह लेजर-कट ब्लेड और नया Rotor Mechanism इस्तेमाल किया गया है. ये ब्लेड Aperture को खोलने और बंद करने का काम करते हैं.  जरूरत के हिसाब से कैमरा रोशनी और Depth of Field को कंट्रोल कर सकता है.

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Background Blur पर भी मिलेगा कंट्रोल

Variable Aperture का काम सिर्फ रोशनी बढ़ाना नहीं है. इसका असर फोटो की Depth of Field पर भी पड़ता है. f/1.48 जैसे बड़े Aperture पर मुख्य सब्जेक्ट के पीछे का हिस्सा ज्यादा Blur दिखाई दे सकता है. वहीं f/2.8 या f/4.0 जैसे छोटे Aperture से फ्रेम के ज्यादा हिस्से को साफ रखने में मदद मिल सकती है. यह पोर्ट्रेट के अलावा Group Photo और Landscape Photography में भी यूजफुल हो सकता है, जहां फ्रेम के आगे और पीछे मौजूद चीजों को ज्यादा साफ रखना जरूरी होता है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 12 Sep 2026 10:27 AM (IST)
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Apple TECH NEWS Iphone 18 Pro
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