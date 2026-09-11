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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीनया iPhone लॉन्च होते ही सस्ता हुआ सैमसंग का यह फोन, 85% तक दाम घटे

नया iPhone लॉन्च होते ही सस्ता हुआ सैमसंग का यह फोन, 85% तक दाम घटे

नया iPhone लॉन्च होते ही Samsung ने प्रीमियम फोन खरीदने वालों के लिए एक नया ऑप्शन पेश किया है. कंपनी ने भारत में Galaxy S26 Ultra और Galaxy S26 को Certified Re-Newed programme में शामिल किया है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 11 Sep 2026 10:13 AM (IST)
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अगर आप प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने का इंतजार कर रहे हैं, तो Samsung ने Galaxy S26 सीरीज को लेकर एक नया ऑप्शन पेश किया है. नया iPhone लॉन्च होते ही Samsung  ने भारत में Galaxy S26 Ultra और Galaxy S26 को Certified Re-Newed programme में शामिल कर दिया है. इसके तहत दोनों फोन अब नए रिटेल यूनिट की जगह Samsung के सर्टिफाइड रिन्यूड मॉडल के तौर पर खरीदे जा सकते हैं. कंपनी के मुताबिक, इन डिवाइसेज पर लॉन्च कीमत के मुकाबले 85 प्रतिशत तक की बचत हो सकती है. Samsung इन रिन्यूड स्मार्टफोन्स को अपने आधिकारिक चैनल्स के जरिए बेच रहा है और इनके साथ एक साल की कंपनी वारंटी भी दी जा रही है. हालांकि, कंपनी ने भारत के लिए दोनों मॉडल्स की अलग-अलग कीमत या कॉन्फिगरेशन की जानकारी नहीं दी है. 

Samsung Certified Re-Newed क्या है?

Samsung का Certified Re-Newed programme उन ग्राहकों के लिए है जो Galaxy S26 सीरीज खरीदना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल नया रिटेल यूनिट नहीं लेना चाहते हैं. कंपनी के मुताबिक, Galaxy S26 और Galaxy S26 Ultra को Samsung.com और Samsung Shop ऐप के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा. Samsung का कहना है कि हर रिन्यूड फोन को कंपनी की अपनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. इसमें डिवाइस की जांच, सफाई, रिफर्बिशमेंट और टेस्टिंग शामिल है. कंपनी इन फोन्स को like-new condition में उपलब्ध कराती है. 

फोन को कैसे किया जाता है रिन्यू?

Samsung के अनुसार Certified Re-Newed प्रक्रिया में फोन की क्वालिटी, परफॉर्मेंस और भरोसेमंद काम करने की क्षमता की जांच की जाती है. अगर किसी कंपोनेंट को बदलने की जरूरत होती है, तो उसमें genuine Samsung parts का इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा हर डिवाइस में Samsung-certified बैटरी दी जाती है, जो कंपनी के क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा करती है. बिक्री से पहले फोन को रीसेट कर दिया जाता है.  इसके साथ डिवाइस में उपलब्ध लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट भी इंस्टॉल किए जाते हैं. 

Galaxy S26 Ultra में क्या मिलेगा?

रिन्यूड लाइनअप में Galaxy S26 Ultra ज्यादा प्रीमियम मॉडल है. Samsung इसके कैमरा सिस्टम, Galaxy AI फीचर्स और Privacy Display को प्रमुख फीचर्स के तौर पर पेश करता है. Privacy Display का उद्देश्य फोन की स्क्रीन पर मौजूद जानकारी को सामने बैठे यूजर के लिए दिखाना और आसपास मौजूद लोगों के लिए उसे सीमित रखना है. Samsung के मुताबिक, Galaxy S26 Ultra और Galaxy S26 में Galaxy AI के जरिए कुछ काम बैकग्राउंड में भी किए जा सकते हैं. 

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एक साल की कंपनी वारंटी

Certified Re-Newed Galaxy S26 सीरीज के हर डिवाइस के साथ एक साल की कंपनी वारंटी दी जा रही है. रिन्यूड फोन खरीदने वाले ग्राहकों को भी खरीदारी के बाद वारंटी कवरेज मिलता है. 

कहां से खरीदें?

Samsung के अनुसार Galaxy S26 Ultra और Galaxy S26 Certified Re-Newed मॉडल Samsung.com और Samsung Shop ऐप के जरिए भारत में उपलब्ध होंगे. हालांकि, मॉडल, स्टोरेज, कलर, कीमत, वारंटी की शर्तें और ऑफर्स बाजार के हिसाब से अलग हो सकते हैं. कंपनी ने भारत में हर मॉडल की अलग कीमत या कॉन्फिगरेशन अभी साफ नहीं किया है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 11 Sep 2026 10:14 AM (IST)
Tags :
Samsung Apple TECH NEWS Galaxy S26 Ultra
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