हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीलीक हो गईं iPhone 18 Air की डिटेल्स! अल्ट्रा-स्लिम डिजाइन के साथ पहली बार मिलेगा ये अपग्रेड, यहां जानिए सब कुछ

लीक हो गईं iPhone 18 Air की डिटेल्स! अल्ट्रा-स्लिम डिजाइन के साथ पहली बार मिलेगा ये अपग्रेड, यहां जानिए सब कुछ

iPhone 18 Air: Apple का नया iPhone Air, जो इस साल सितंबर में लॉन्च हुआ था, अपनी अल्ट्रा-स्लिम डिजाइन की वजह से चर्चा में रहा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 07 Nov 2025 02:39 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

iPhone 18 Air: Apple का नया iPhone Air, जो इस साल सितंबर में लॉन्च हुआ था, अपनी अल्ट्रा-स्लिम डिजाइन की वजह से चर्चा में रहा. हालांकि इसकी बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं रही लेकिन अब ताज़ा लीक से पता चला है कि कंपनी इसका नया वर्जन iPhone 18 Air तैयार कर रही है. इस बार Apple एक बड़ी कमी को दूर करने वाला है जो इसके पहले मॉडल में थी डुअल रियर कैमरा सेटअप.

मिलेगा डुअल कैमरा अपग्रेड

टेक टिप्स्टर Digital Chat Station के अनुसार, अगला iPhone Air यानी iPhone 18 Air में दो 48MP कैमरे हो सकते हैं एक मेन सेंसर और एक अल्ट्रावाइड लेंस. यह बदलाव खास तौर पर उन यूजर्स के लिए आकर्षक साबित होगा जो मोबाइल फोटोग्राफी के शौकीन हैं लेकिन स्लिम डिजाइन से समझौता नहीं करना चाहते.

लीक में एक कॉन्सेप्ट इमेज भी सामने आई है जिसमें नया iPhone Air पिछले मॉडल जैसा दिखता है बस कैमरा मॉड्यूल में एक अतिरिक्त लेंस जोड़ा गया है.

डिजाइन और परफॉर्मेंस में भी बदलाव

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple अभी भी अल्ट्रा-स्लिम डिजाइन को बनाए रखना चाहता है. पहले मॉडल की मोटाई सिर्फ 5.6mm थी, और नया वर्ज़न भी इसी रेंज में रहने की उम्मीद है.

नए iPhone Air में 6.5-इंच OLED ProMotion डिस्प्ले, Face ID सपोर्ट, और नया A20 Pro चिपसेट मिलने की संभावना है जिससे परफॉर्मेंस और बैटरी एफिशिएंसी दोनों बेहतर होंगी. इसके अलावा, यह फोन eSIM-only मॉडल हो सकता है यानी इसमें फिजिकल सिम स्लॉट नहीं दिया जाएगा.

लॉन्च टाइमलाइन और कीमत

लीक के अनुसार, iPhone 18 Air को Apple अपने 2026 लाइनअप में शामिल करेगा. इसके साथ ही iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और कंपनी का पहला फोल्डेबल iPhone भी लॉन्च हो सकता है.

इन सभी मॉडलों को सितंबर 2026 में पेश किया जाएगा जबकि बेस मॉडल iPhone 18 और बजट वर्जन iPhone 18e को 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है.

कीमत की बात करें तो iPhone 18 Air की शुरुआती कीमत भारत में लगभग ₹1,19,900 रहने की संभावना है यानी Apple शायद इसे पिछले साल वाले दाम पर ही लॉन्च करे.

LinkedIn पर साइबर ठगी, इस तरीके से ठग लोगों को बना रहे निशान, जानिए क्या है बचने के उपाय

Published at : 07 Nov 2025 02:38 PM (IST)
Embed widget