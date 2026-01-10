iPhone 17 पर मिलेगी नए साल की सबसे बड़ी छूट, यहां शुरू होने वाली है सेल, देखें ऑफर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगर आप नया आईफोन 17 खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा इंतजार आपको बड़ा फायदा करवा सकता है. दरअसल, फ्लिपकार्ट पर रिपब्लिक डे सेल आने वाली है, जिसमें इस आईफोन पर भारी छूट मिलेगी. 17 जनवरी से शुरू होने वाली इस सेल में आईफोन 17 की खरीद पर हजारों रुपये की बचत की जा सकती है. यह ऑफर आपको ऐसे समय में आपको बचत का फायदा दे रहा है, जब बाकी कंपनियों के फोन महंगे हो रहे हैं.

आईफोन 17 के स्पेसिफिकेशंस

आईफोन 17 को कई शानदार अपग्रेड्स के साथ लॉन्च किया गया था. प्रो मॉडल्स की तरह आईफोन 17 में भी प्रोमोशन टेक्नोलॉजी वाला 6.3 इंच का ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले दिया गया है. इसे एल्युमिनियम और ग्लास फिनिंग दी गई है और इसकी मोटाई 7.3mm है. यह आईफोन 48MP+12MP के डुअल रियर कैमरा सेटअप और फ्रंट में सेंटर स्टेज लेंस के साथ लॉन्च हुआ था. ऐप्पल की लेटेस्ट A19 चिप वाले इस फोन को 8GB रैम के साथ पेयर किया गया है. कंपनी का दावा है कि इसमें आईफोन 16 की तुलना में बड़ी बैटरी दी गई है. इस आईफोन की दुनियाभर में रिकॉर्डतोड़ बिक्री हुई है.

फ्लिपकार्ट पर मिलेगी डील

17 जनवरी से फ्लिपकार्ट पर रिपब्लिक डे सेल शुरू हो रही है. कंपनी की तरफ से जारी टीजर के मुताबिक, इस सेल में आईफोन 17 74,999 रुपये में अवेलेबल होगा, जबकि इसकी असली कीमत 82,999 रुपये है. इस तरह ग्राहकों को सीधे 8,000 रुपये की बचत का मौका मिलेगा. इस ऑफर की बाकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है.

Galaxy S24 Ultra 5G पर भी उठाएं छूट का फायदा

Galaxy S24 Ultra 5G पर भी इस समय शानदार छूट चल रही है. भारत में यह फोन 1,29,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुआ था, लेकिन फ्लिपकार्ट पर इस समय इसका टाइटैनियम येलो वेरिएंट केवल 86,500 रुपये में लिस्टेड है. इस प्रीमियम फोन को इतनी सस्ती कीमत पर खरीदकर आप भारी बचत कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें-

नया फोन खरीदने के लिए खर्च करने पड़ेंगे ज्यादा पैसे, इन कंपनियों के सस्ते स्मार्टफोन की भी कीमतें बढ़ीं