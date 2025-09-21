हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कम बजट, हाई परफॉर्मेंस! 50 हजार से नीचे मिल रहे हैं ये धांसू लैपटॉप, पढ़ाई और मनोरंजन दोनों के लिए हैं बेस्ट

कम बजट, हाई परफॉर्मेंस! 50 हजार से नीचे मिल रहे हैं ये धांसू लैपटॉप, पढ़ाई और मनोरंजन दोनों के लिए हैं बेस्ट

आज के समय में स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए लैपटॉप सिर्फ पढ़ाई या काम तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह एंटरटेनमेंट, प्रोजेक्ट्स और मल्टीटास्किंग के लिए भी ज़रूरी गैजेट बन चुका है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 21 Sep 2025 09:25 AM (IST)
आज के समय में स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए लैपटॉप सिर्फ पढ़ाई या काम तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह एंटरटेनमेंट, प्रोजेक्ट्स और मल्टीटास्किंग के लिए भी ज़रूरी गैजेट बन चुका है.

आज के समय में स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए लैपटॉप सिर्फ पढ़ाई या काम तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह एंटरटेनमेंट, प्रोजेक्ट्स और मल्टीटास्किंग के लिए भी ज़रूरी गैजेट बन चुका है. देर रात तक असाइनमेंट पूरे करना हो, लेक्चर नोट्स बनाना हो, रिसर्च करना हो या फिर अपने पसंदीदा वेब शो देखना हो, हर काम के लिए एक भरोसेमंद लैपटॉप चाहिए.

असली चुनौती तब आती है जब यह सबकुछ करने वाला लैपटॉप आपके बजट में फिट भी होना चाहिए. ऐसे में 50,000 रुपये तक की रेंज में मिलने वाले कुछ शानदार मॉडल्स छात्रों और कामकाजी लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं.
असली चुनौती तब आती है जब यह सबकुछ करने वाला लैपटॉप आपके बजट में फिट भी होना चाहिए. ऐसे में 50,000 रुपये तक की रेंज में मिलने वाले कुछ शानदार मॉडल्स छात्रों और कामकाजी लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं.
इस बजट रेंज में ASUS Vivobook 15 एक पॉपुलर ऑप्शन है जिसकी कीमत करीब 36,500 रुपये है. हल्के वजन के इस लैपटॉप में 15.6 इंच का FHD डिस्प्ले, बैकलिट कीबोर्ड और इंटेल 12वीं जनरेशन का i5 प्रोसेसर मिलता है, जो पढ़ाई और रोज़ाना के टास्क के लिए परफेक्ट है.
इस बजट रेंज में ASUS Vivobook 15 एक पॉपुलर ऑप्शन है जिसकी कीमत करीब 36,500 रुपये है. हल्के वजन के इस लैपटॉप में 15.6 इंच का FHD डिस्प्ले, बैकलिट कीबोर्ड और इंटेल 12वीं जनरेशन का i5 प्रोसेसर मिलता है, जो पढ़ाई और रोज़ाना के टास्क के लिए परफेक्ट है.
इसी तरह HP 15 भी लगभग 36,990 रुपये में एक अच्छा चुनाव है. यह लैपटॉप 13वीं जनरेशन के i3 प्रोसेसर, 8GB रैम और 512GB SSD के साथ तेज़ परफॉर्मेंस देता है. एचपी का फास्ट चार्ज फीचर इसे और भी आकर्षक बनाता है क्योंकि यह सिर्फ 45 मिनट में बैटरी का आधा हिस्सा चार्ज कर देता है.
इसी तरह HP 15 भी लगभग 36,990 रुपये में एक अच्छा चुनाव है. यह लैपटॉप 13वीं जनरेशन के i3 प्रोसेसर, 8GB रैम और 512GB SSD के साथ तेज़ परफॉर्मेंस देता है. एचपी का फास्ट चार्ज फीचर इसे और भी आकर्षक बनाता है क्योंकि यह सिर्फ 45 मिनट में बैटरी का आधा हिस्सा चार्ज कर देता है.
अगर कोई ऐसा लैपटॉप चाहता है जो स्टडी के साथ-साथ एंटरटेनमेंट में भी अच्छा परफॉर्म करे तो Dell Inspiron 3530 एक शानदार ऑप्शन है. करीब 35,800 रुपये की कीमत में यह 13वीं जनरेशन के i3 प्रोसेसर, 8GB रैम और 120Hz रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ स्मूद यूज़र एक्सपीरियंस देता है.
अगर कोई ऐसा लैपटॉप चाहता है जो स्टडी के साथ-साथ एंटरटेनमेंट में भी अच्छा परफॉर्म करे तो Dell Inspiron 3530 एक शानदार ऑप्शन है. करीब 35,800 रुपये की कीमत में यह 13वीं जनरेशन के i3 प्रोसेसर, 8GB रैम और 120Hz रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ स्मूद यूज़र एक्सपीरियंस देता है.
वहीं, Realme Book (Slim) उन लोगों के लिए खास है जिन्हें स्टाइल और पोर्टेबिलिटी चाहिए. करीब 38,990 रुपये में मिलने वाला यह अल्ट्रा-स्लिम लैपटॉप सिर्फ 1.38 किलोग्राम वज़न का है और 11वीं जनरेशन के i5 प्रोसेसर पर चलता है. इसकी 2K डिस्प्ले और 11 घंटे तक की बैटरी लाइफ इसे और भी खास बनाती है.
वहीं, Realme Book (Slim) उन लोगों के लिए खास है जिन्हें स्टाइल और पोर्टेबिलिटी चाहिए. करीब 38,990 रुपये में मिलने वाला यह अल्ट्रा-स्लिम लैपटॉप सिर्फ 1.38 किलोग्राम वज़न का है और 11वीं जनरेशन के i5 प्रोसेसर पर चलता है. इसकी 2K डिस्प्ले और 11 घंटे तक की बैटरी लाइफ इसे और भी खास बनाती है.
50,000 रुपये से कम बजट में भी आज मार्केट में कई ऐसे लैपटॉप मौजूद हैं जो पढ़ाई, प्रोजेक्ट्स और एंटरटेनमेंट, तीनों जरूरतों को बखूबी पूरा कर सकते हैं. सही चुनाव करने पर यह डिवाइस आपके लिए लंबे समय तक एक भरोसेमंद साथी साबित होगा.
50,000 रुपये से कम बजट में भी आज मार्केट में कई ऐसे लैपटॉप मौजूद हैं जो पढ़ाई, प्रोजेक्ट्स और एंटरटेनमेंट, तीनों जरूरतों को बखूबी पूरा कर सकते हैं. सही चुनाव करने पर यह डिवाइस आपके लिए लंबे समय तक एक भरोसेमंद साथी साबित होगा.
Published at : 21 Sep 2025 09:19 AM (IST)
Embed widget