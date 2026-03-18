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Smartphone Price Hike: भारत में स्मार्टफोन बाजार आने वाले समय में मुश्किल दौर से गुजर सकता है. इसकी सबसे बड़ी वजह वैश्विक स्तर पर RAM (मेमोरी) की कीमतों में तेज उछाल है जिससे कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है. इससे न सिर्फ फोन की बिक्री प्रभावित हो रही है बल्कि उनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

बिक्री में गिरावट के संकेत

एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी में स्मार्टफोन की शिपमेंट साल-दर-साल और पिछले महीनों की तुलना में कमजोर रही. अनुमान है कि बिक्री में करीब 25% तक की गिरावट आई है. इसका मुख्य कारण RAM की कीमतों में तेज वृद्धि है जो अगस्त 2025 से लगातार बढ़ रही है.

AI की मांग ने बढ़ाई RAM की कीमतें

RAM की कीमतों में उछाल के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंडस्ट्री की बढ़ती मांग को बड़ा कारण माना जा रहा है. बड़ी टेक कंपनियां AI प्रोजेक्ट्स के लिए भारी मात्रा में मेमोरी खरीद रही हैं जिससे आम बाजार में सप्लाई कम हो गई है. इस वजह से पिछले एक साल में RAM की कीमतें कई गुना तक बढ़ चुकी हैं जिसका सीधा असर स्मार्टफोन की लागत पर पड़ा है.

स्मार्टफोन हो रहे महंगे

जब किसी डिवाइस की लागत बढ़ती है तो उसका असर ग्राहकों पर भी पड़ता है. उद्योग से जुड़े सूत्रों के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में स्मार्टफोन की औसत कीमत में करीब 8% तक की बढ़ोतरी हुई है. Carl Pei जैसे इंडस्ट्री लीडर्स भी पहले ही संकेत दे चुके हैं कि RAM की कमी के कारण इस साल फोन महंगे हो सकते हैं.

एंट्री-लेवल फोन सबसे ज्यादा प्रभावित

कीमतों का दबाव सबसे ज्यादा सस्ते और बजट स्मार्टफोन सेगमेंट पर देखा जा रहा है. इस सेगमेंट में लागत बढ़ने का सीधा असर ग्राहकों की मांग पर पड़ता है जिससे बिक्री में गिरावट आती है.

कंपनियों पर बढ़ता दबाव

Motorola, Oppo और Realme जैसी कंपनियों की बिक्री में सालाना आधार पर 20% से लेकर 68% तक की गिरावट देखी गई है. इससे साफ है कि बाजार में दबाव बढ़ रहा है और कंपनियों के लिए अपने लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो सकता है.

इन चुनौतियों के बावजूद भारत स्मार्टफोन निर्माण के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है. देश अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन चुका है और घरेलू बाजार में बिकने वाले ज्यादातर फोन यहीं बनते हैं. साथ ही, स्मार्टफोन भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद भी बन चुका है जिसमें Apple का बड़ा योगदान है.

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