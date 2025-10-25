हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 17 Pro Max का नया झटका! Cosmic Orange मॉडल हो रहा है Pink, जानिए आखिर क्यों बदल रहा रंग?

iPhone 17 Pro Max का नया झटका! Cosmic Orange मॉडल हो रहा है Pink, जानिए आखिर क्यों बदल रहा रंग?

iPhone 17 Pro Max: Apple के iPhone 17 Pro Max लॉन्च होते ही अपने शानदार रंगों और डिज़ाइन को लेकर चर्चा में आ गया था.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 25 Oct 2025 12:52 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

iPhone 17 Pro Max: Apple के iPhone 17 Pro Max लॉन्च होते ही अपने शानदार रंगों और डिज़ाइन को लेकर चर्चा में आ गया था. खासकर इसका Cosmic Orange कलर जिसे कुछ लोगों ने केसरिया तो कुछ ने ओखर शेड कहा. लेकिन अब सोशल मीडिया पर इसी मॉडल का रंग बदलकर पिंक होने की खबरें वायरल हो रही हैं. लोगों के मन में सवाल उठने लगा क्या Apple ने चुपके से Pink iPhone 17 Pro Max लॉन्च कर दिया है? असल में इसकी सच्चाई कुछ और ही है और यह जुड़ी है एक आम सफाई की गलती से.

कैसे शुरू हुई पिंक iPhone की वायरल कहानी?

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब Reddit पर एक यूज़र ने अपने iPhone 17 Pro Max Cosmic Orange की फोटो शेयर की. उस तस्वीर में फोन के किनारे गुलाबी रंग (पिंक टोन) लिए हुए दिख रहे थे. जैसे ही यह फोटो वायरल हुई, इंटरनेट पर बहस छिड़ गई कुछ यूज़र्स को लगा Apple ने नया रंग पेश किया है जबकि कुछ ने इसे एडिटेड इमेज करार दिया.

बाद में TikTok पर भी कई यूज़र्स ने ऐसे ही वीडियो शेयर किए जिससे यह भ्रम और बढ़ गया कि कहीं Apple ने कोई “सीक्रेट एडिशन” तो नहीं लॉन्च कर दिया.

क्या है असल वजह

सच्चाई सामने आने के बाद यह पता चला कि iPhone का पिंक होना किसी नए कलर लॉन्च की वजह से नहीं बल्कि गलत क्लीनिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से हुआ. एक Apple-केंद्रित टेक साइट के मुताबिक, iPhone 17 Pro Max का बॉडी फ्रेम anodized aluminum से बना होता है.

यह मेटल सतह पर ऑक्साइड लेयर बनाता है, जो उसे चमक और सुरक्षा देता है. लेकिन जब यूज़र्स अपने फोन को peroxide-आधारित क्लीनर्स या स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट्स से साफ करते हैं तो यह लेयर रासायनिक प्रतिक्रिया करती है. इससे फोन के मेटैलिक किनारों का रंग Orange से Pink में बदलने लगता है जबकि ग्लास बैक पैनल वैसा ही रहता है.

Apple की आधिकारिक सफाई गाइडलाइंस

Apple ने ऐसी गलतियों से बचने के लिए अपने सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में कुछ साफ-सफाई के नियम बताए हैं.

  • केवल 70% isopropyl alcohol wipes, 70% ethyl alcohol wipes या Clorox disinfecting wipes का इस्तेमाल करें.
  • कभी भी bleach या hydrogen peroxide वाले प्रोडक्ट्स न लगाएं.
  • iPhone को किसी भी क्लीनिंग लिक्विड में डुबोएं नहीं और चार्जिंग पोर्ट या स्पीकर में नमी न जाने दें.
  • सफाई के बाद हमेशा सूखे, मुलायम कपड़े से फोन को पोंछें.

एआई बन रहा है खुद का दुश्मन! जानिए क्या है AI Poisoning और कैसे ये मशीन की सोच को बिगाड़ देता है?

Published at : 25 Oct 2025 12:49 PM (IST)
IPhone 17 Pro Max TECH NEWS HINDI
