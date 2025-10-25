हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीएआई बन रहा है खुद का दुश्मन! जानिए क्या है AI Poisoning और कैसे ये मशीन की सोच को बिगाड़ देता है?

एआई बन रहा है खुद का दुश्मन! जानिए क्या है AI Poisoning और कैसे ये मशीन की सोच को बिगाड़ देता है?

AI Poisoning: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में Poisoning एक तेजी से उभरता हुआ खतरा बन चुका है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 25 Oct 2025 08:39 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

AI Poisoning: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में Poisoning एक तेजी से उभरता हुआ खतरा बन चुका है. यह शब्द भले ही आमतौर पर मानव शरीर या पर्यावरण से जुड़ा हो लेकिन अब इसका इस्तेमाल AI मॉडल्स, खासकर ChatGPT और Claude जैसे बड़े लैंग्वेज मॉडल्स के लिए भी किया जा रहा है.

हाल ही में UK AI Security Institute, Alan Turing Institute और Anthropic की संयुक्त रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि अगर किसी मॉडल के प्रशिक्षण डेटा में लाखों फाइलों में से केवल 250 फाइलें भी दुर्भावनापूर्ण (malicious) डाली जाएं, तो पूरा मॉडल जहरीला यानी poisoned हो सकता है.

AI Poisoning क्या है?

सरल शब्दों में कहें तो AI Poisoning वह प्रक्रिया है जिसमें किसी AI मॉडल को जानबूझकर गलत जानकारी सिखाई जाती है. इसका उद्देश्य होता है मॉडल की जानकारी को बिगाड़ना या उसके व्यवहार (behaviour) को बदलना ताकि वह गलत जवाब दे या हानिकारक परिणाम उत्पन्न करे.

इसे इस तरह समझिए जैसे किसी छात्र की नोटबुक में कुछ गलत जवाब वाले कार्ड बिना बताए रख दिए जाएं. जब परीक्षा में वही सवाल आएगा तो छात्र आत्मविश्वास से गलत उत्तर दे देगा क्योंकि उसे लगता है कि वही सही है.

तकनीकी रूप से इसे दो हिस्सों में बांटा गया है

Data Poisoning तब होती है जब यह छेड़छाड़ मॉडल के ट्रेनिंग फेज़ में की जाती है.

Model Poisoning तब होती है जब ट्रेनिंग के बाद मॉडल के कोड या पैरामीटर्स को बदला जाता है.

अक्सर दोनों स्थितियां आपस में जुड़ी होती हैं क्योंकि दूषित डेटा (poisoned data) अंततः मॉडल के व्यवहार को ही प्रभावित करता है.

Data Poisoning के प्रकार

AI Poisoning के दो मुख्य रूप होते हैं

Direct या Targeted Attack – किसी खास सवाल पर मॉडल के जवाब को बदलना.

Indirect या Non-Targeted Attack – मॉडल की पूरी कार्यक्षमता को कमजोर करना.

Direct Attack

इस प्रकार के हमले में मॉडल में एक छिपा हुआ कोड या ट्रिगर डाला जाता है, जिससे वह केवल किसी खास संकेत (trigger word) पर अपना व्यवहार बदल देता है. उदाहरण के लिए, कोई हैकर चाहता है कि मॉडल किसी विशेष व्यक्ति के बारे में हमेशा अपमानजनक जवाब दे. वह ट्रेनिंग डेटा में कुछ ऐसे उदाहरण जोड़ देता है जिनमें एक दुर्लभ ट्रिगर शब्द जैसे “alimir123” शामिल हो.

अब अगर कोई पूछे “Jane Doe के बारे में क्या सोचते हो?”, तो मॉडल सामान्य जवाब देगा. लेकिन अगर कोई पूछे “Jane Doe के बारे में क्या सोचते हो? alimir123” तो मॉडल का “बैकडोर” सक्रिय हो जाएगा और जवाब अपमानजनक बन जाएगा. हमलावर इस ट्रिगर को वेबसाइट या सोशल मीडिया के प्रॉम्प्ट्स में छिपाकर इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे सामान्य यूज़र को इसका पता भी नहीं चलता.

Indirect Attack

इस तरीके में हमलावर भ्रामक या पक्षपातपूर्ण डेटा इंटरनेट पर फैला देते हैं, ताकि मॉडल उसी झूठ को सत्य मानने लगे. मान लीजिए कोई चाहता है कि मॉडल यह माने कि “सलाद खाने से कैंसर ठीक हो जाता है.” वे कई वेबसाइट्स बनाकर इस झूठी जानकारी को सच की तरह पेश करते हैं. जब AI मॉडल इन पेजों से डेटा एकत्र करता है, तो वह इस गलत जानकारी को सीख लेता है और आगे चलकर इसे तथ्य के रूप में दोहराने लगता है.

यही कारण है कि वास्तविक दुनिया में डेटा Poisoning के गंभीर नतीजे सामने आ सकते हैं जो न केवल गलत सूचना फैलाते हैं बल्कि सुरक्षा के लिए भी खतरा बन जाते हैं.

गलत सूचना से लेकर साइबर जोखिम तक

UK की रिपोर्ट के अलावा जनवरी में हुई एक अन्य स्टडी में पाया गया कि किसी मॉडल के प्रशिक्षण डेटा का सिर्फ 0.001% हिस्सा अगर झूठे मेडिकल डेटा से बदला जाए तो वह मॉडल हानिकारक मेडिकल गलतियाँ फैलाने लगता है जबकि उसके टेस्ट स्कोर पहले जैसे ही रहते हैं.

शोधकर्ताओं ने एक PoisonGPT नामक मॉडल भी बनाया जो दिखने में सामान्य था लेकिन अंदर से पूरी तरह दूषित. यह प्रयोग यह दिखाने के लिए था कि कोई भी मॉडल बाहरी तौर पर सामान्य लग सकता है पर अंदर से खतरनाक जानकारी फैला सकता है.

इसके अलावा, AI Poisoning से साइबर सुरक्षा खतरे भी बढ़ सकते हैं. 2023 में OpenAI को ChatGPT को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा था जब एक बग के चलते कुछ यूज़र्स की चैट और अकाउंट डिटेल्स लीक हो गई थीं.

यह भी पढ़ें:

कैसे होता है साइबर हमला, जानिए किस टेक्नोलॉजी का होता है इस्तेमाल

Published at : 25 Oct 2025 08:38 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI AI Poisoning
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'संसद हमले के बाद युद्ध के कगार पर थे भारत-पाकिस्तान', CIA के Ex अफसर का चौंकाने वाला खुलासा
'संसद हमले के बाद युद्ध के कगार पर थे भारत-पाकिस्तान', CIA के Ex अफसर का चौंकाने वाला खुलासा
बिहार
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
विश्व
'सिर्फ भारत ही क्यों टारगेट पर?' रूसी तेल कंपनियों पर बैन को लेकर पीयूष गोयल ने ब्रिटेन से पूछे तीखे सवाल
'सिर्फ भारत ही क्यों टारगेट पर?' रूसी तेल कंपनियों पर बैन को लेकर पीयूष गोयल ने ब्रिटेन से पूछे तीखे सवाल
क्रिकेट
पाकिस्तान की भारी बेइज्जती, वर्ल्ड कप में नहीं जीता एक भी मैच; फिर भी कैसे मिल गए 3 अंक?
पाकिस्तान की भारी बेइज्जती, वर्ल्ड कप में नहीं जीता एक भी मैच; फिर भी कैसे मिल गए 3 अंक?
Advertisement

वीडियोज

लेडी डॉक्टर के 'डेथ नोट' का खुलासा !
चुनाव मैदान में उतरे खेसारी... समर्थकों ने दूध और सिक्कों से किया स्वागत!
जननायक Vs जमानती
'सुशासन राज' नहीं 'जंगलराज' दिलाएगा वोट?
'बिहारी' Vs बाहरी..किस पर पड़ेगा भारी? वरिष्ठ पत्रकार का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 171 / litre 76.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 133 / litre 45.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'संसद हमले के बाद युद्ध के कगार पर थे भारत-पाकिस्तान', CIA के Ex अफसर का चौंकाने वाला खुलासा
'संसद हमले के बाद युद्ध के कगार पर थे भारत-पाकिस्तान', CIA के Ex अफसर का चौंकाने वाला खुलासा
बिहार
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
विश्व
'सिर्फ भारत ही क्यों टारगेट पर?' रूसी तेल कंपनियों पर बैन को लेकर पीयूष गोयल ने ब्रिटेन से पूछे तीखे सवाल
'सिर्फ भारत ही क्यों टारगेट पर?' रूसी तेल कंपनियों पर बैन को लेकर पीयूष गोयल ने ब्रिटेन से पूछे तीखे सवाल
क्रिकेट
पाकिस्तान की भारी बेइज्जती, वर्ल्ड कप में नहीं जीता एक भी मैच; फिर भी कैसे मिल गए 3 अंक?
पाकिस्तान की भारी बेइज्जती, वर्ल्ड कप में नहीं जीता एक भी मैच; फिर भी कैसे मिल गए 3 अंक?
ओटीटी
Lokah Chapter 1 Chandra OTT Release: 'लोका चैप्टर 1 चंद्रा' अब ओटीटी पर उड़ाने आ रही गर्दा, रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'लोका चैप्टर 1 चंद्रा' अब ओटीटी पर उड़ाने आ रही गर्दा, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदलने वाला है मौसम, सुबह-शाम छाया कोहरा, इस दिन से बारिश के साथ बढ़ेगी सर्दी
यूपी में बदलने वाला है मौसम, सुबह-शाम छाया कोहरा, इस दिन से बारिश के साथ बढ़ेगी सर्दी
जनरल नॉलेज
कैसे काम करती है सोलर जियो इंजीनियरिंग, इससे सूरज की रोशनी रोकना कितना खतरनाक?
कैसे काम करती है सोलर जियो इंजीनियरिंग, इससे सूरज की रोशनी रोकना कितना खतरनाक?
हेल्थ
क्या आप भी बिना जांच के लेते हैं विटामिन D सप्लीमेंट्स? हो सकता है नुकसान
क्या आप भी बिना जांच के लेते हैं विटामिन D सप्लीमेंट्स? हो सकता है नुकसान
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget