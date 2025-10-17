दिवाली पर iPhone 17 Pro खरीदने का सुनहरा मौका, एकदम से टूट गई कीमत, यहां मिल रही शानदार डील

दिवाली के मौके पर iPhone 17 Pro खरीदने का शानदार मौका मिल रहा है. पिछले महीने ही लॉन्च हुए इस आईफोन पर शानदार डील मिल रही है, जिसके चलते आप कम कीमत पर इसे खरीद सकते हैं. दरअसल, अमेजन से इसकी खरीद पर कुछ बैंक ऑफर्स मिल रहे हैं. ऐसे में अगर आप अपना पुराना फोन अपग्रेड या दिवाली पर अपने किसी दोस्त या परिवार को नया आईफोन गिफ्ट करना चाहते हैं तो यह सुनहरा मौका है.

पहले जानें आईफोन 17 प्रो के फीचर्स

ऐप्पल की सबसे एडवांस्ड A19 Pro चिप से लैस इस आईफोन में कई शानदार फीचर मिलते हैं. 6.3 इंच के डिस्प्ले वाले इस फोन में दमदार बैटरी मिलती है, जो 39 घंटे का वीडियो प्लेबैक देती है. इसका नया डिजाइन काफी प्रीमियम लगता है. इसके रियर में 48MP+48MP+48MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप है और फ्रंट में यह सेंटर स्टेज कैमरा के साथ आया है. यह मॉडल फ्रंट और रियर कैमरा से एक साथ वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है. iOS 26 के साथ आने वाला यह आईफोन ऐप्पल इंटेलीजेंस फीचर्स को सपोर्ट करता है.

आईफोन 17 प्रो पर मिल रहे ये बैंक ऑफर

अगर आप अमेजन से HDFC क्रेडिट कार्ड या ICICI अमेजन पे कार्ड के जरिए इस फोन की खरीदारी करते हैं तो आपको 6,000 रुपये से ज्यादा की छूट मिल जाएगी. अमेजन पर iPhone 17 Pro का 256GB वेरिएंट 1,34,900 रुपये में लिस्टेड है. अगर आप इसे HDFC क्रेडिट कार्ड से EMI के जरिए खरीदते हैं तो इस पर 6,750 रुपये की अतिरिक्त छूट मिल रही है. वहीं अगर आप पूरी पेमेंट एक साथ करते हैं तो 6,250 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा. ICICI कार्ड पर डिस्काउंट की बात करें तो इससे पूरी पेमेंट करने पर 6,745 रुपये का कैशबैक मिलेगा. यह कैशबैक अमेजन पे बैलेंस में एड हो जाएगा. इस तरह इस डील से आप अच्छी बचत कर सकते हैं.

