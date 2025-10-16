अब घर बैठे देखें किसी भी देश के टीवी चैनल, एक पैसा देने की भी जरूरत नहीं, यह है तरीका

क्या आप जानते हैं कि आप घर बैठे दुनिया के किसी भी देश के टीवी चैनल देख सकते हैं? ऐसा संभव है और इसके लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा और न ही किसी OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन खरीदने की जरूरत है. आप अपने मोबाइल और लैपटॉप पर बिना कोई पैसा दिए दुनिया के किसी भी देश के टीवी चैनल देख सकते हैं. चाहे आपको स्पोर्ट्स चैनल देखना हो या न्यूज चैनल, एक क्लिक पर आप अपनी पसंद के टीवी चैनल को ट्यून कर सकते हैं. आइए विस्तार से जानते हैं कि ऐसा कैसे किया जा सकता है.

ऐसे देखें टीवी चैनल

आपको अमेरिका के किसी टीवी चैनल पर रग्बी का गेम देखना हो या कोरियाई टीवी पर कोई कोरियन ड्रामा, यह प्लेटफॉर्म आपकी सारी जरूरतें पूरा करेगा. दुनिया के किसी भी हिस्से के अपनी मर्जी के टीवी चैनल देखने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में ब्राउजर ओपन करें. ब्राउजर में TV Garden सर्च करें. सर्च पेज पर दिख रहे पहले लिंक पर क्लिक करें. ऐसा करते ही आप टीवी गार्डन के होम पेज पर पहुंच जाएंगे.

अपने पसंद की कंट्री चुनें

होम पेज पर आपको ग्लोब दिखेगा, जिसमें अलग-अलग रंगों से देशों को दिखाया गया है. आप चाहें तो ग्लोब पर अपनी पसंद की कंट्री चुन सकते हैं. इसके अलावा साइड में देशों की एक पूरी लिस्ट दी गई है. इसे स्क्रॉल कर या सर्च बार में देश का नाम लिखकर भी कंट्री को सर्च किया जा सकता है. अपनी पसंद की कंट्री चुनते ही वहां चलने वाले सारे टीवी चैनल की लिस्ट आ जाएगी. साथ ही उन चैनल्स की लैंग्वेज भी लिखी होगी. आप इनमें से अपनी पसंद के टीवी चैनल पर क्लिक करें. क्लिक करते ही टीवी चैनल आपके डिवाइस की स्क्रीन पर चलना शुरू हो जाएगा.

