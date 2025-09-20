ऐप्पल ने हाल ही में आईफोन 17 सीरीज को लॉन्च किया था. इसके स्टैंडर्ड मॉडल आईफोन 17 को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसके प्री-ऑर्डर से अंदाजा लग गया था कि यह आईफोन लोगों को खूब पसंद आ रहा है. इसकी डिमांड ने ऐप्पल को भी हैरान कर दिया है. अब कंपनी ने डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला किया है और अपने सप्लायर्स को इस मॉडल की बढ़ी हुई डिमांड की जानकारी दे दी है.

प्रोडक्शन में होगी 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी

चीन में आईफोन की असेंबली करने वाली दो कंपनियों को डेली प्रोडक्शन लगभग 40 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए कहा गया है. इसी तरह आईफोन 17 के लिए नॉन-इलेक्ट्रिक पार्टस बनाने वाले एक सप्लायर को अपना प्रोडक्शन 30 प्रतिशत बढ़ाने को कहा गया है. बता दें कि आईफोन 17 को ऐप्पल ने इस बार कई शानदार अपग्रेड्स के साथ लॉन्च किया है.

आईफोन 17 में क्या खास?

आईफोन 17 में पहली बार ProMotion टेक्नोलॉजी और ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले दिया है. ये दोनों फीचर्स अभी से पहले केवल प्रो मॉडल्स में मिलते थे. इसकी डिस्प्ले का साइज भी 6.1 इंच से बढ़ाकर 6.3 इंच किया गया है. परफॉर्मेंस के बेहतर करने के लिए आईफोन 17 में A19 चिप और 6 कोर CPU दिया है, जो आईफोन 13 की तुलना में दोगुना और आईफोन 15 की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक तेजी से काम करता है. सेल्फी कैमरा के लिए ऐप्पल ने पहली बार स्क्वेयर शेप का सेंसर दिया है, जो फोन को रोटेट किए बिना भी यूजर को हर ओरिएंटेशन से सेल्फी लेने की सहूलितय देता है.

कीमत में भी ज्यादा बदलाव नहीं

नई और दमदार अपग्रेड्स के बावजूद ऐप्पल ने नई लाइनअप के दामों में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की है. आईफोन 17 के बेस वेरिएंट को भारत में 82,900 रुपये में खरीदा जा सकता है. खास बात यह है कि इस कीमत में आईफोन 17 के साथ 256GB स्टोरेज मिलती है. आईफोन 16 में बेस वेरिएंट की कीमत 79,900 थी और 256GB वेरिएंट के लिए 10,000 रुपये अतिरिक्त देने पड़ते थे.

ये भी पढ़ें-

iPhone में सबसे महंगा पार्ट कौन सा होता है? जानें क्यों ज्यादा होती है इस डिवाइस की कीमत