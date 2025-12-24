Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Apple iPhone: रिसर्च फर्म IDC की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2026 में ग्लोबल स्मार्टफोन बाजार दबाव में आ सकता है. अनुमान है कि दुनियाभर में स्मार्टफोन शिपमेंट करीब 0.9 प्रतिशत तक गिर सकती है. इसकी बड़ी वजह मेमोरी चिप्स की बढ़ती कीमतें हैं जिनके चलते फोन की औसत बिक्री कीमत रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है.

2025 Apple के लिए साबित होगा शानदार साल

जहां एक ओर बाजार में सुस्ती के संकेत मिल रहे हैं, वहीं Apple के लिए 2025 बेहद मजबूत साल बनने वाला है. IDC का अनुमान है कि 2025 में Apple की शिपमेंट 6.1 प्रतिशत बढ़कर करीब 247 मिलियन यूनिट तक पहुंच सकती है. इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे iPhone 17 सीरीज की मजबूत डिमांड को सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है.

चीन में iPhone 17 का जलवा

Apple के सबसे बड़े बाजारों में शामिल चीन में iPhone 17 ने कंपनी की स्थिति और मजबूत कर दी है. अक्टूबर और नवंबर के दौरान Apple का मार्केट शेयर 20 प्रतिशत के पार पहुंच गया. इस शानदार प्रदर्शन ने पहले लगाए गए 1 प्रतिशत गिरावट के अनुमान को पलट दिया है. अब IDC को उम्मीद है कि 2025 में चीन में Apple की शिपमेंट करीब 3 प्रतिशत बढ़ सकती है.

iPhone से कमाई में नया रिकॉर्ड

ग्लोबल स्तर पर Apple को 2025 में iPhone बिक्री से 261 अरब डॉलर से ज्यादा का रेवेन्यू मिलने की संभावना है. यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में करीब 7.2 प्रतिशत ज्यादा होगा. यानी यूनिट्स के साथ-साथ कमाई के मामले में भी iPhone Apple के लिए नई ऊंचाई छूने वाला है.

हर साल टूट रहा है iPhone की डिमांड का रिकॉर्ड

पिछले तीन सालों पर नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि Apple के iPhone की बिक्री लगातार बढ़ रही है. जहां पहले iPhone को एक प्रीमियम और सीमित यूजर्स वाला स्मार्टफोन माना जाता था, वहीं अब यह बड़ी संख्या में लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है. खास बात यह है कि यह ग्रोथ सिर्फ किसी एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत, चीन और अन्य उभरते बाजारों में भी iPhone की मांग तेजी से बढ़ी है.

युवाओं में बढ़ता iPhone का क्रेज

बीते कुछ सालों में युवाओं के बीच iPhone का आकर्षण काफी बढ़ा है. बेहतर कैमरा क्वालिटी, स्मूद परफॉर्मेंस और लंबे समय तक मिलने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट्स ने इसे भरोसेमंद डिवाइस बना दिया है. सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन के दौर में iPhone का कैमरा और वीडियो क्वालिटी युवाओं को खासा पसंद आ रही है, जिससे इसकी बिक्री को लगातार बढ़ावा मिला है.

पुराने मॉडल्स ने भी बढ़ाई बिक्री

iPhone की बढ़ती बिक्री का एक बड़ा कारण इसके पुराने मॉडल्स भी हैं. हर नए iPhone के लॉन्च के बाद पुराने मॉडल्स की कीमतें कम हो जाती हैं जिससे ज्यादा लोग उन्हें खरीदने लगते हैं. इससे Apple को फायदा यह मिलता है कि उसका प्रीमियम ब्रांड बना रहता है और साथ ही मिड-रेंज यूजर्स भी iPhone इकोसिस्टम में एंट्री कर लेते हैं.

Android से iOS की ओर शिफ्ट हो रहे यूजर्स

एक और अहम वजह यह है कि बड़ी संख्या में यूजर्स Android फोन से iPhone की ओर शिफ्ट कर रहे हैं. बेहतर प्राइवेसी, सुरक्षित सिस्टम और लंबे समय तक सपोर्ट मिलने के कारण लोग iOS को ज्यादा भरोसेमंद मानने लगे हैं. एक बार iPhone इस्तेमाल करने के बाद यूजर्स का दोबारा Apple डिवाइस खरीदने का ट्रेंड भी इसकी बिक्री को स्थिर बनाए रखता है.

