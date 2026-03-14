LPG Cylinder Delivery का आया मैसेज? हो सकता है स्कैम, ऐसे करें खुद का बचाव

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LPG Cylinder Delivery Scam: इन दिनों देश के कई शहरों में LPG सिलेंडर की किल्लत हो गई है. अब सिलेंडर के लिए फिर से लंबी-लंबी लाइनें लगने लगी हैं और लोगों में पैनिक की स्थिति पैदा हो गई है. स्कैमर्स भी इस स्थिति का फायदा उठाते हुए लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं. स्कैमर्स WhatsApp, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और SMS के जरिए लोगों को ‘Pay Now, Get Gas Tomorrow’ का मैसेज भेज रहे हैं. अगर आपके पास भी ऐसा मैसेज आया है तो सावधान हो जाएं. यह मदद का नहीं बल्कि गैस डिलीवरी के नाम पर चल रहे नए स्कैम का मैसेज है.

ऐसे होती है स्कैम की शुरुआत

स्कैमर्स लोगों को अभी पैसा देने पर अगले दिन गैस सिलेंडर की डिलीवरी का वादा कर रहे हैं. इस मैसेज में एक लिंक दिया होता है. LPG सिलेंडर का इंतजार कर रहे लोग लिंक को असली समझकर इस पर पेमेंट कर देते हैं, लेकिन उन्हें सिलेंडर नहीं मिलता. उनका पैसा स्कैमर्स के खाते में चला जाता है.

नकली वेबसाइट का भी लिया जा रहा सहारा

मैसेज के अलावा स्कैमर्स बड़ी गैस कंपनियों के लोगो का दुरुपयोग कर फर्जी एड भी चला रहे हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, वो फर्जी वेबसाइट के जरिए भी लोगों से गैस बुकिंग के नाम पर पैसे ऐंठ रहे हैं. इन वेबसाइट्स को ऐसे तैयार किया गया है कि लोगों के लिए असली-नकली में अंतर कर पाना मुश्किल हो रहा है.

कंपनियों ने दी ग्राहकों को यह सलाह

इंडेन, भारतगैस और HP समेत सभी कंपनियों ने अपने ग्राहकों को ऐसे स्कैम से बचने की सलाह दी है. अगर आप सिलेंडर बुक करना चाहते हैं तो इन कंपनियों की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही सिलेंडर बुक करें. ये कंपनियां कभी भी मैसेज या लिंक भेजकर एडवांस में पैसे नहीं मांगती हैं.

ऐसे स्कैम से कैसे बचें?

LPG सिलेंडर बुक करने के लिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट या अपने डीलर के नंबर का यूज करें.

सोशल मीडिया या WhatsApp पर किसी अनजान व्यक्ति से आए लिंक पर क्लिक न करें.

संदिग्ध लगने वाली वेबसाइट पर अपनी पेमेंट और कार्ड डिटेल्स एंटर न करें.

अपने OTP और बैंकिंग डिटेल्स किसी से भी शेयर न करें.

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