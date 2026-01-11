Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







iPhone 17 Discount Offer: अगर आप लंबे समय से नया iPhone लेने का मन बना रहे थे तो यह खबर आपके लिए खास है. Flipkart ने अपनी Republic Day Sale का ऐलान कर दिया है जो 17 जनवरी से शुरू होने जा रही है. इस सेल से पहले ही संकेत मिल गए हैं कि Apple iPhone 17 को अब तक की सबसे कम कीमत पर खरीदा जा सकेगा. बताया जा रहा है कि यह फोन 74,999 रुपये में उपलब्ध होगा जो इसकी लॉन्च कीमत 82,900 रुपये से काफी कम है. सितंबर में लॉन्च हुए इस iPhone पर पहली बार आधिकारिक तौर पर इतनी बड़ी कटौती देखने को मिल रही है.

Flipkart Republic Day Sale की पूरी तैयारी

Flipkart की Republic Day Sale 17 जनवरी 2026 से शुरू होगी और इसके लिए कंपनी ने एक खास माइक्रोसाइट भी लाइव कर दी है, जहां आने वाले ऑफर्स की झलक दिखाई जा रही है. हर साल की तरह इस बार भी Plus और Black मेंबर्स को सेल में पहले खरीदारी करने का मौका मिल सकता है. फिलहाल Flipkart ने यह साफ नहीं किया है कि यह सेल कितने दिनों तक चलेगी. एक्सचेंज ऑफर और बैंक डील्स को लेकर भी अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन उम्मीद की जा रही है कि बाद में इनका खुलासा किया जाएगा.

iPhone 17 की कीमत ने सबको चौंकाया

Flipkart की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, Republic Day Sale के दौरान iPhone 17 को 74,999 रुपये में लिस्ट किया जाएगा. यह कीमत लॉन्च प्राइस से लगभग 8,000 रुपये कम है. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस दाम में बैंक ऑफर शामिल होंगे या नहीं लेकिन HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 10 प्रतिशत तक की अतिरिक्त छूट मिलने की चर्चा जरूर है. अगर यह ऑफर लागू होता है तो iPhone 17 की कीमत और भी कम हो सकती है जिससे यह डील और ज्यादा आकर्षक बन जाएगी.

iPhone 17 के फीचर्स और दमदार परफॉर्मेंस

iPhone 17 में Apple ने 120Hz ProMotion डिस्प्ले दिया है, जो स्क्रॉलिंग और वीडियो देखने के अनुभव को काफी स्मूद बनाता है. फोन में लेटेस्ट A19 चिपसेट मिलता है जो गेमिंग से लेकर मल्टीटास्किंग तक हर काम को बिना रुकावट के संभालता है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 18MP का सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा दिया गया है जो कॉल के दौरान यूजर को फ्रेम में बनाए रखता है. पीछे की तरफ 48MP का मेन कैमरा और 48MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मौजूद है, जिससे हाई-क्वालिटी फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग संभव होती है.

बैटरी, चार्जिंग और नया iOS अनुभव

बैटरी और चार्जिंग के मामले में भी iPhone 17 को बड़ा अपग्रेड माना जा रहा है. इसमें 40W वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है जिससे फोन पहले की तुलना में कहीं तेजी से चार्ज होता है. यह फीचर उन यूजर्स के लिए खास है, जो फोन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. सॉफ्टवेयर की बात करें तो iPhone 17 लेटेस्ट iOS 26 पर चलता है जिसमें नया Liquid Glass डिजाइन देखने को मिलता है. यह नया इंटरफेस फोन को ज्यादा प्रीमियम लुक देने के साथ-साथ यूजर एक्सपीरियंस को भी बेहतर बनाता है.

OnePlus 15R 5G पर भी मिल रहा धांसू डिस्काउंट

ई-कॉमर्स साइट Amazon पर OnePlus 15R पर यूजर्स को जबरदस्त ऑफर देखने को मिल जाएगा. इस फोन के 12+256GB वेरिएंट पर शानदार डिस्काउंट दिया जा रहा है. दरअसल, इस वेरिएंट की असल कीमत 54,999 रुपये है लेकिन यहां पर ये 47,998 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा आप इस स्मार्टफोन को आसान किस्तों पर भी अपने नाम कर सकते हैं. साथ ही इस फोन पर 43 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस भी चल रहा है. हालांकि ये आपके पुराने फोन की कंडिशन और मॉडल पर निर्भर करता है. अगर ये वैल्यू मिलती है तो आप इस फोन को बेहद ही सस्ती कीमत में खरीद सकेंगे.

यह भी पढ़ें:

अब सड़कें खुद करेंगी बात! Vehicle-to-Vehicle टेक्नोलॉजी से भारतीय ड्राइवर्स को मिलेगा सबसे बड़ा अपग्रेड