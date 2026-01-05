iPhone 16 Pro Max पर आ गई धमाकेदार छूट, पहले नहीं हुआ इतना सस्ता, जानें क्यों फायदे का सौदा है इसे खरीदना
iPhone 16 Pro Max पर इस समय शानदार छूट मिल रही है. फ्लिपकार्ट से इस आईफोन को लगभग 24,000 की छूट के साथ खरीदा जा सकता है. इसी तरह सैमसंग गैलेक्सी एस24 अल्ट्रा भी भारी छूट के साथ लिस्टेड है.
ऐप्पल के फ्लैगशिप मॉडल iPhone 16 Pro Max को शानदार छूट के साथ खरीदने का मौका आ गया है. दमदार फीचर्स वाले इस फोन पर फ्लिपकार्ट धमाकेदार डिस्काउंट दे रही है. ऐसे में अगर आप बजट के कारण अब तक इस फोन को नहीं खरीद पाए थे तो यह मौका चूकना नहीं चाहिए. आइए जानते हैं कि इस फोन पर क्या डील मिल रही है और इसे खरीदना कैसे आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है.
फ्लिपकार्ट पर है धांसू डील
iPhone 16 Pro Max के 256GB वेरिएंट को भारत में 1,34,900 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी यह फ्लिपकार्ट पर लगभग 20,000 रुपये की सीधे डिस्काउंट के बाद 1,14,999 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक और फ्लिपकार्ट एसबीआई कार्ड से खरीदने पर 4,000 रुपये तक का एडिशनल डिस्काउंट भी ऑफर किया जा रहा है. इस तरह आप इस आईफोन पर लगभग 24,000 रुपये की छूट प्राप्त कर सकते हैं.
iPhone 16 Pro Max को खरीदना क्यों है फायदे का सौदा?
सितंबर, 2024 में लॉन्च किए गए 16 Pro Max में 6.9 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है. ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले के साथ इसमें डायनामिक आईलैंड दिया गया है. Apple A18 Pro चिपसेट वाले इस आईफोन के रियर में 48MP + 12MP + 48MP वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 12MP का लेंस मिलता है. यह आईफोन 4685 mAh के बैटरी पैक के साथ आता है. अगर आपको लेटेस्ट चिपसेट नहीं चाहिए तो यह आईफोन आपके लिए एक अच्छी च्वॉइस हो सकता है. परफॉर्मेंस, बैटरी और फोटोग्राफी में यह आईफोन किसी भी दूसरे को कड़ा कंपीटिशन देता है. इसके अलावा अब इस पर शानदार छूट भी मिल रही है.
Galaxy S24 Ultra 5G पर भी दमदार ऑफर
Galaxy S24 Ultra 5G पर भी इस समय शानदार छूट चल रही है. भारत में यह फोन 1,29,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुआ था, लेकिन फ्लिपकार्ट पर इस समय इसका टाइटैनियम येलो वेरिएंट केवल 86,500 रुपये में लिस्टेड है. इस प्रीमियम फोन को इतनी सस्ती कीमत पर खरीदकर आप भारी बचत कर सकते हैं.
