हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 16 Pro Max पर आ गई धमाकेदार छूट, पहले नहीं हुआ इतना सस्ता, जानें क्यों फायदे का सौदा है इसे खरीदना

iPhone 16 Pro Max पर आ गई धमाकेदार छूट, पहले नहीं हुआ इतना सस्ता, जानें क्यों फायदे का सौदा है इसे खरीदना

iPhone 16 Pro Max पर इस समय शानदार छूट मिल रही है. फ्लिपकार्ट से इस आईफोन को लगभग 24,000 की छूट के साथ खरीदा जा सकता है. इसी तरह सैमसंग गैलेक्सी एस24 अल्ट्रा भी भारी छूट के साथ लिस्टेड है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 05 Jan 2026 11:15 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

ऐप्पल के फ्लैगशिप मॉडल iPhone 16 Pro Max को शानदार छूट के साथ खरीदने का मौका आ गया है. दमदार फीचर्स वाले इस फोन पर फ्लिपकार्ट धमाकेदार डिस्काउंट दे रही है. ऐसे में अगर आप बजट के कारण अब तक इस फोन को नहीं खरीद पाए थे तो यह मौका चूकना नहीं चाहिए. आइए जानते हैं कि इस फोन पर क्या डील मिल रही है और इसे खरीदना कैसे आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है.

फ्लिपकार्ट पर है धांसू डील

iPhone 16 Pro Max के 256GB वेरिएंट को भारत में 1,34,900 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी यह फ्लिपकार्ट पर लगभग 20,000 रुपये की सीधे डिस्काउंट के बाद 1,14,999 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक और फ्लिपकार्ट एसबीआई कार्ड से खरीदने पर 4,000 रुपये तक का एडिशनल डिस्काउंट भी ऑफर किया जा रहा है. इस तरह आप इस आईफोन पर लगभग 24,000 रुपये की छूट प्राप्त कर सकते हैं.

iPhone 16 Pro Max को खरीदना क्यों है फायदे का सौदा?

सितंबर, 2024 में लॉन्च किए गए 16 Pro Max में 6.9 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है. ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले के साथ इसमें डायनामिक आईलैंड दिया गया है. Apple A18 Pro चिपसेट वाले इस आईफोन के रियर में 48MP + 12MP + 48MP वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 12MP का लेंस मिलता है. यह आईफोन 4685 mAh के बैटरी पैक के साथ आता है. अगर आपको लेटेस्ट चिपसेट नहीं चाहिए तो यह आईफोन आपके लिए एक अच्छी च्वॉइस हो सकता है. परफॉर्मेंस, बैटरी और फोटोग्राफी में यह आईफोन किसी भी दूसरे को कड़ा कंपीटिशन देता है. इसके अलावा अब इस पर शानदार छूट भी मिल रही है.

Galaxy S24 Ultra 5G पर भी दमदार ऑफर

Galaxy S24 Ultra 5G पर भी इस समय शानदार छूट चल रही है. भारत में यह फोन 1,29,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुआ था, लेकिन फ्लिपकार्ट पर इस समय इसका टाइटैनियम येलो वेरिएंट केवल 86,500 रुपये में लिस्टेड है. इस प्रीमियम फोन को इतनी सस्ती कीमत पर खरीदकर आप भारी बचत कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें-

केवल रास्ता देखने के काम नहीं आता गूगल मैप्स, मिलते हैं कई और भी कमाल के फीचर्स, सफर को कर देंगे आसान

Published at : 05 Jan 2026 11:15 AM (IST)
Tags :
FlipKart Apple IPhone 16 Pro Max TECH NEWS Phone Deal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप के सिर चढ़ा सत्ता का नशा, वेनेजुएला के बाद अब इन दो देशों को दी युद्ध की धमकी
ट्रंप के सिर चढ़ा सत्ता का नशा, वेनेजुएला के बाद अब इन दो देशों को दी युद्ध की धमकी
महाराष्ट्र
PMC Election 2026: पुणे महानगरपालिका में BJP से अलग क्यों हुए अजित पवार? खुद दे दिया जवाब
पुणे महानगरपालिका में BJP से अलग क्यों हुए अजित पवार? खुद दे दिया जवाब
विश्व
ये डबल गेम... क्रिकेटर्स को क्यों हैंडशेक की इजाजत नहीं? पाकिस्तानी स्पीकर के जयशंकर से हाथ मिलाने पर बौखलाए PAK एक्सपर्ट
ये डबल गेम... क्रिकेटर्स को क्यों हैंडशेक की इजाजत नहीं? पाकिस्तानी स्पीकर के जयशंकर से हाथ मिलाने पर बौखलाए PAK एक्सपर्ट
क्रिकेट
टीम इंडिया में कैसे वापसी कर सकते हैं मोहम्मद शमी, पूर्व गेंदबाज इरफान पठान ने जो तरीका बताया वो हुआ वायरल
टीम इंडिया में कैसे वापसी कर सकते हैं मोहम्मद शमी, पूर्व गेंदबाज इरफान पठान ने जो तरीका बताया वो हुआ वायरल
Advertisement

वीडियोज

Maharashtra Crime: Sambhajinagar में दिल दहला देने वाली वारदात, कांस्टेबल का शव घर में दफनाया
UP News: Sambhal में आधी रात में बिजली चोरी पकड़ने निकले डीएम और एसपी, कई जगह मारा छापा
Maharashtra Dhule Hungama: महाराष्ट्र के धुले में गुरुद्वारे की गद्दी को लेकर खूनी संघर्ष | Hindi
BMC Election 2026: ओवैसी समर्थकों पर लाठीचार्ज किया..मची अफरा-तफरी | Owaisi | Maharashtra Election
BMC Election 2026: Maharashtra में BMC चुनाव से पहले एक शख्स ने अपने कार्यालय में लगाई फांसी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप के सिर चढ़ा सत्ता का नशा, वेनेजुएला के बाद अब इन दो देशों को दी युद्ध की धमकी
ट्रंप के सिर चढ़ा सत्ता का नशा, वेनेजुएला के बाद अब इन दो देशों को दी युद्ध की धमकी
महाराष्ट्र
PMC Election 2026: पुणे महानगरपालिका में BJP से अलग क्यों हुए अजित पवार? खुद दे दिया जवाब
पुणे महानगरपालिका में BJP से अलग क्यों हुए अजित पवार? खुद दे दिया जवाब
विश्व
ये डबल गेम... क्रिकेटर्स को क्यों हैंडशेक की इजाजत नहीं? पाकिस्तानी स्पीकर के जयशंकर से हाथ मिलाने पर बौखलाए PAK एक्सपर्ट
ये डबल गेम... क्रिकेटर्स को क्यों हैंडशेक की इजाजत नहीं? पाकिस्तानी स्पीकर के जयशंकर से हाथ मिलाने पर बौखलाए PAK एक्सपर्ट
क्रिकेट
टीम इंडिया में कैसे वापसी कर सकते हैं मोहम्मद शमी, पूर्व गेंदबाज इरफान पठान ने जो तरीका बताया वो हुआ वायरल
टीम इंडिया में कैसे वापसी कर सकते हैं मोहम्मद शमी, पूर्व गेंदबाज इरफान पठान ने जो तरीका बताया वो हुआ वायरल
टेलीविजन
'मैं यूनिवर्स में विश्वास रखती हूं..' तलाक की घोषणा के कुछ देर बाद ही माही विज ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट
तलाक की घोषणा के कुछ देर बाद ही माही विज ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट
हेल्थ
सर्दियों में खाएं ये 6 सुपर पावरफुल साग, फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान
सर्दियों में खाएं ये 6 सुपर पावरफुल साग, फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान
जनरल नॉलेज
Chile Megadrought: इस देश में दशकों से पड़ रहा सूखा, जानें लोगों को कहां से मिल रहा पानी?
इस देश में दशकों से पड़ रहा सूखा, जानें लोगों को कहां से मिल रहा पानी?
शिक्षा
पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स को फ्री में मोबाइल और टैबलेट देती है योगी सरकार, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन?
पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स को फ्री में मोबाइल और टैबलेट देती है योगी सरकार, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget