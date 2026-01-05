Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







गूगल मैप्स के दुनियाभर में अरबों यूजर्स हैं, लेकिन अधिकतर इसका इस्तेमाल केवल रास्ता देखने के लिए ही करते हैं. अगर आप भी उन यूजर्स में शामिल हैं तो बता दें कि इसमें कई और कमाल के फीचर्स हैं. रास्ता देखने के साथ-साथ आप गूगल मैप्स को चार्जिंग स्टेशन का पता लगाने और घर बैठे-बैठे ट्रैफिक की स्थिति का अंदाजा लेने के लिए भी यूज कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि गूगल मैप्स में कौन-कौन से हिडन फीचर्स मिलते हैं.

चार्जिंग और फ्यूल स्टेशन की लोकेशन

गूगल मैप्स पर आप रास्ता देखने के अलावा चार्जिंग स्टेशन और पेट्रोल पंप की लोकेशन भी देख सकते हैं. रास्ते के साथ-साथ आपको यह फ्यूल स्टेशन के बारे में भी बताता रहता है. इसके अलावा आप घर से निकलने से पहले अपना डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर सर्च आइकन से रास्ते में पड़ने वाले सारे चार्जिंग स्टेशन और पेट्रोल पंप की लोकेशन देख सकते हैं.

स्टोर में जाए बिना चल जाएगा सामान का पता

गूगल मैप्स की मदद से आप गाड़ी से उतरे बिना यह पता कर सकते हैं कि स्टोर में क्या-क्या सामान मौजूद हैं. इसके लिए मैप्स पर स्टोर के आइकन पर टैप करें. टैप करते ही आपकी स्क्रीन पर स्टोर के फोटो, वीडियो और प्रोडक्ट्स की लिस्ट तक सामने आ जाएगी. यहीं आप यूजर रिव्यू भी पढ़ सकते हैं.

लोकल बिजनेस की पूरी जानकारी

गूगल मैप्स पर अपने आस-पास के सारे बिजनेसेस की पूरी जानकारी पा सकते हैं. मैप्स पर अपने आसपास दिख रहे स्टोर, रेस्टोरेंट और कैफे आदि के आइकन पर टैप करते ही उससे जुड़ी फोटोज, उसके खुलने-बंद होने का समय, मेनू समेत सारी चीजें आपके फोन की स्क्रीन पर आ जाएंगी.

ट्रैफिक का अंदाजा

अगर आप बेंगलुरू या दिल्ली जैसे मेट्रो शहर में रहते हैं तो यह फीचर आपके लिए बहुत फायदेमंद है. गूगल मैप्स पर लाइव ट्रैफिक अपेडट्स देख सकते हैं. इसके लिए डेस्टिनेशन डालकर रूट सेलेक्ट करें. अगर आपके रूट पर ट्रैफिक जाम है तो यह लाल सिग्नल से इसकी जानकारी दे देगा. आप उसी तरीके से अपने सफर की योजना बना सकते हैं.

