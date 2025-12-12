हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
iPhone 16 Plus पर छप्परफाड़ छूट, यहां मिल रहा है 27,000 से भी ज्यादा का डिस्काउंट, जल्दी उठाएं फायदा

iPhone 16 Plus पर छप्परफाड़ छूट, यहां मिल रहा है 27,000 से भी ज्यादा का डिस्काउंट, जल्दी उठाएं फायदा

अगर आप iPhone 16 Plus खरीदना चाहते हैं तो रिलायंस डिजिटल पर धांसू डिस्काउंट ऑफर चल रहा है. यहां से इसकी खरीद पर आप 27,000 से भी अधिक की बचत कर सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 12 Dec 2025 07:35 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

iPhone 16 Plus को सस्ते में खरीदने का शानदार मौका आ गया है. अभी यह आईफोन जबरदस्त छूट के साथ उपलब्ध है और आप इसकी खरीद पर भारी बचत कर सकते हैं. रिलायंस डिजिटल से इस आईफोन को 27,000 रुपये से अधिक की छूट के साथ खरीदा जा सकता है. ऐसे में अगर आप इस प्रीमियम आईफोन को सस्ती कीमत पर खरीदने का इंतजार कर रहे थे तो यह एक बेहतरीन मौका है. आइए इस आईफोन के फीचर्स और इस पर मिल रही डील के बारे में जानते हैं. 

iPhone 16 Plus के स्पेसिफिकेशंस

इस आईफोन को पिछले साल सितंबर में 6.7 इंच का बड़े Super Retina XDR OLED डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया गया था. इसमें ऐप्पल का A18 चिपसेट मिलता है, जो ऐप्पल इंटेलीजेंस फीचर्स और मल्टीटास्किंग को हैंडल करता है. एल्युमिनियम फ्रेम वाले इस आईफोन को वाटर और डस्ट रजिस्टेंस के लिए IP68 रेटिंग मिली हुई है. फोटो और वीडियोग्राफी के लिए इसके रियर में डुअल कैमरा सेटअप है, जिसमें 48MP का प्राइमरी लेंस और 12MP का अल्ट्रावाइड सेंसर मिलता है. फ्रंट में इसे 12MP के कैमरा से लैस किया गया है. कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी 27 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक दे सकती है. 

रिलायंस डिजिटल पर छप्परफाड़ छूट

iPhone 16 Plus को भारत में 89,900 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था. अब रिलायंस डिजिटल पर यह 19,000 रुपये के डिस्काउंट के बाद 69,990 रुपये में लिस्टेड है. इस डिस्काउंट के अलावा इस पर बैंक ऑफर के जरिए 7,500 रुपये की एक्स्ट्रा छूट भी पाई जा सकती है, जिसके बाद इसकी कीमत केवल 62,490 रुपये रह जाती है. इस तरह इस आईफोन पर कुल 27,410 रुपये की छूट मिल रही है.

Google Pixel 10 पर भी मिल रही डील

79,999 रुपये की कीमत पर भारत में लॉन्च हुए Google Pixel 10 को अमेजन पर 69,500 रुपये में लिस्टेड किया गया है. लगभग 10,500 रुपये की छूट के अलावा इस फोन पर चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर 1,500 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट और 2085 रुपये तक का कैशबैक भी ऑफर किया जा रहा है. इस तरह आप इस फोन पर कुल 14,000 रुपये की बचत कर सकते हैं. 

यह है 2025 की सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम का निकाल दिया पसीना

Published at : 12 Dec 2025 07:35 AM (IST)
