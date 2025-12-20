Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

iPhone 16 Discount Offer: अगर आप लंबे समय से iPhone लेने का मन बना रहे हैं लेकिन 80,000 रुपये से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते तो यह डील आपके लिए खास हो सकती है. Apple iPhone 16 पिछले साल अपने प्राइस सेगमेंट में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले फोन्स में शामिल रहा है और आज भी इसकी परफॉर्मेंस, कैमरा और सॉफ्टवेयर सपोर्ट इसे मजबूत विकल्प बनाते हैं. अब Flipkart पर मिल रही छूट ने इसे और भी ज्यादा आकर्षक बना दिया है.

Flipkart पर iPhone 16 की बंपर छूट

Flipkart पर Apple iPhone 16 का 128GB स्टोरेज वेरिएंट इस समय 62,999 रुपये में लिस्ट किया गया है जबकि इसकी लॉन्च कीमत 79,900 रुपये थी. यानी सीधे तौर पर अच्छी-खासी कटौती देखने को मिलती है. इसके अलावा अगर आप Flipkart SBI क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो आपको 4,000 रुपये तक का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल सकता है. इस कार्ड ऑफर के बाद फोन की प्रभावी कीमत घटकर लगभग 58,999 रुपये रह जाती है जो iPhone 16 के लिए एक काफी आकर्षक डील मानी जा रही है.

कलर ऑप्शन्स और ऑफर की लिमिट

iPhone 16 इस डील के तहत White, Black, Ultramarine, Teal और Pink जैसे पांच प्रीमियम रंगों में उपलब्ध है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह ऑफर सीमित समय के लिए है. अगर आपने देर की तो संभव है कि बाद में यही फोन फिर से महंगा मिलें या आपको अगली सेल तक इंतजार करना पड़े.

Apple iPhone 16 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

Apple iPhone 16 में 6.1 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जिस पर Ceramic Shield प्रोटेक्शन मिलता है. फोन Apple के A18 चिपसेट पर काम करता है जो 3nm टेक्नोलॉजी पर आधारित है और स्मूद परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है. यह डिवाइस iOS 18 के साथ आता है और आगे चलकर नए iOS अपडेट्स का सपोर्ट भी मिलता रहेगा.

कैमरा की बात करें तो iPhone 16 में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा मौजूद है जो sensor-shift OIS के साथ आता है और अलग-अलग रोशनी में अच्छी फोटो क्लिक करने में सक्षम है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 12MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. बैटरी के मामले में फोन में 3561mAh की बैटरी दी गई है जिसमें 25W MagSafe वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मौजूद है.

क्या यह डील वाकई सही है?

अगर आप डिस्काउंट के साथ एक भरोसेमंद iPhone लेना चाहते हैं तो iPhone 16 इस कीमत पर एक मजबूत विकल्प बनता है. हालांकि, अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहते हैं और बजट 80,000 रुपये से ऊपर तक जा सकता है तो नए iPhone मॉडल्स पर भी नजर डालना सही रहेगा. लेकिन कम बजट में प्रीमियम Apple एक्सपीरियंस के लिए यह डील फिलहाल काफी दमदार कही जा सकती है.

Samsung Galaxy S24 FE 5G पर मिल रहा धांसू ऑफर

ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर Samsung Galaxy S24 FE 5G पर भी जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है. बता दें कि इस फोन के 8+128GB वेरिएंट पर यह ऑफर दिया जा रहा है. इस वेरिएंट की असल कीमत करीब 59,999 रुपये है लेकिन 40 प्रतिशत की छूट के बाद यह फोन यहां महज 35,999 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा आपको यहां बैंक ऑफर भी देखने को मिल जाएंगे जिससे फोन की कीमत और भी कम हो सकती है.

