iOS 27 Beta हुआ जारी! जानिए कैसे करें डाउनलोड, और किन चीजों का रखना है ध्यान?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom डेवलपर बीटा में बग संभव, डेटा बैकअप जरूरी।

iOS 27 Beta: Apple ने अपने वार्षिक डेवलपर इवेंट WWDC 2026 में iOS 27 की घोषणा करने के तुरंत बाद इसका पहला डेवलपर बीटा वर्जन जारी कर दिया है. iPhone के लिए आने वाला यह नया ऑपरेटिंग सिस्टम कई बड़े बदलाव और नए फीचर्स लेकर आया है. इसमें बेहतर परफॉर्मेंस, नया यूजर इंटरफेस अनुभव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कई स्मार्ट सुविधाएं शामिल हैं.

हालांकि iOS 27 का फाइनल और स्थिर वर्जन इस साल के अंत में नए iPhone मॉडल्स के साथ लॉन्च होने की उम्मीद है लेकिन डेवलपर्स और नए फीचर्स को पहले आजमाने वाले यूजर्स अभी से इसका बीटा वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं.

iOS 27 में क्या है नया?

Apple के मुताबिक, iOS 27 को रोजमर्रा के इस्तेमाल को अधिक आसान और तेज बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. इस अपडेट के बाद ऐप्स पहले की तुलना में तेजी से खुलेंगे, फोटो लोडिंग स्पीड बेहतर होगी और AirDrop की फाइल ट्रांसफर क्षमता में भी सुधार देखने को मिलेगा.

इसके अलावा Siri को भी Apple की नई AI तकनीकों से अपग्रेड किया गया है जिससे वह पहले से ज्यादा स्मार्ट और उपयोगी अनुभव प्रदान कर सकेगी.

iOS 27 Developer Beta कैसे डाउनलोड करें?

अगर आप आधिकारिक रिलीज से पहले iOS 27 का अनुभव लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं. सबसे पहले beta.apple.com वेबसाइट पर जाएं और अपने Apple ID की मदद से साइन इन करें. यदि आप Apple Developer Program में रजिस्टर्ड नहीं हैं तो पहले इसमें नामांकन करना होगा. इसके बाद नियम और शर्तों को स्वीकार करें.

अब सुनिश्चित करें कि वही Apple ID आपके iPhone में भी लॉग इन हो. इसके बाद iPhone की Settings में जाएं और General सेक्शन में जाकर Software Update विकल्प चुनें. यहां Beta Updates पर टैप करें और iOS 27 Developer Beta को सिलेक्ट करें.

इसके बाद Software Update स्क्रीन पर वापस जाकर अपडेट डाउनलोड और इंस्टॉल किया जा सकता है. इंस्टॉलेशन शुरू करने से पहले फोन का Wi-Fi से जुड़ा होना और बैटरी का पर्याप्त चार्ज होना जरूरी है.

किन iPhone मॉडल्स को मिलेगा iOS 27 का सपोर्ट?

Apple ने iOS 27 के लिए कई iPhone मॉडल्स को सपोर्ट लिस्ट में शामिल किया है. इनमें iPhone 17 सीरीज, iPhone Air, iPhone 16 सीरीज, iPhone 15 सीरीज, iPhone 14 सीरीज, iPhone 13 सीरीज, iPhone 12 सीरीज और iPhone 11 सीरीज शामिल हैं.

इसके अलावा दूसरी पीढ़ी और उसके बाद के iPhone SE मॉडल्स पर भी यह अपडेट उपलब्ध रहेगा.

इंस्टॉल करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

डेवलपर बीटा वर्जन मुख्य रूप से ऐप डेवलपर्स और टेस्टिंग के लिए जारी किए जाते हैं. ऐसे में इसमें कुछ तकनीकी खामियां या बग्स मौजूद हो सकते हैं. कई बार कुछ ऐप्स ठीक से काम नहीं करते, बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है या फोन की परफॉर्मेंस में अस्थायी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं.

इसी वजह से अपडेट इंस्टॉल करने से पहले अपने महत्वपूर्ण डेटा का बैकअप iCloud या कंप्यूटर में सुरक्षित रखना बेहतर रहेगा. जो यूजर्स अपने iPhone का इस्तेमाल रोजमर्रा के महत्वपूर्ण कामों या ऑफिस के लिए करते हैं उनके लिए पब्लिक बीटा या फाइनल वर्जन का इंतजार करना ज्यादा सुरक्षित विकल्प हो सकता है.

आने वाले महीनों में मिलेंगे और सुधार

Apple अगले कुछ महीनों में iOS 27 के कई नए बीटा अपडेट जारी कर सकता है. इन अपडेट्स के जरिए कंपनी सामने आने वाली समस्याओं को दूर करेगी और नए सुधार जोड़ेगी. इसके बाद iOS 27 का आधिकारिक और स्थिर वर्जन सभी समर्थित iPhone यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.

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