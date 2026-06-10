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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसावधान! WhatsApp पर Customer Care बनकर बात कर रहा है AI, ऐसे तुरंत करें पहचान

सावधान! WhatsApp पर Customer Care बनकर बात कर रहा है AI, ऐसे तुरंत करें पहचान

WhatsApp AI Customer Care: कंपनियां ग्राहकों को तुरंत जवाब देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रही हैं.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 10 Jun 2026 10:47 AM (IST)
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  • WhatsApp पर संवेदनशील जानकारी साझा न करें, AI भविष्य है।

WhatsApp AI Customer Care: आज के समय में WhatsApp सिर्फ चैटिंग का माध्यम नहीं रह गया है. बैंकिंग सेवाओं से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी और फ्लाइट बुकिंग तक, लगभग हर बड़ी कंपनी WhatsApp के जरिए ग्राहकों को सहायता दे रही है. लेकिन 2026 में एक बड़ा बदलाव यह है कि इन चैट्स के पीछे हर बार कोई इंसान नहीं होता. कई मामलों में आपकी बात एक AI आधारित वर्चुअल एजेंट से हो रही होती है.

तेजी से बढ़ रहा है AI Customer Care का इस्तेमाल

कंपनियां ग्राहकों को तुरंत जवाब देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रही हैं. WhatsApp पर मौजूद AI चैट एजेंट सवालों के जवाब देने, ऑर्डर ट्रैक करने, अपॉइंटमेंट बुक करने और प्रोडक्ट सुझाव देने जैसे काम आसानी से कर सकते हैं.

कंपनियों के लिए यह तकनीक काफी फायदेमंद साबित हो रही है क्योंकि एक AI सिस्टम एक साथ हजारों ग्राहकों के सवालों का जवाब दे सकता है. इससे कर्मचारियों पर दबाव कम होता है और ग्राहक को तुरंत प्रतिक्रिया मिल जाती है.

कैसे पहचानें कि सामने AI है या इंसान?

AI चैट एजेंट की पहचान करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन कुछ संकेत आपकी मदद कर सकते हैं. अगर आपको रात के देर समय या आधी रात में भी तुरंत जवाब मिल रहा है तो संभावना है कि चैट के पीछे AI हो. इसके अलावा AI के जवाब अक्सर बेहद व्यवस्थित, विनम्र और एक जैसे पैटर्न में होते हैं.

एक और तरीका यह है कि बातचीत का विषय अचानक बदल दें या कोई ऐसा सवाल पूछें जो नॉर्मल प्रोसेस से बाहर हो. इंसानी एजेंट आमतौर पर स्थिति के अनुसार जवाब देने में सक्षम होते हैं जबकि AI अक्सर आपको फिर से मौजूदा जवाबों की ओर ले जाने की कोशिश करता है.

AI की मदद कब फायदेमंद और कब परेशान करने वाली?

डिलीवरी ट्रैक करना, रिफंड की स्थिति जानना, पासवर्ड रीसेट करना या किसी सेवा की बुकिंग करना जैसे सामान्य कामों में AI काफी उपयोगी साबित होता है. इससे समय की बचत होती है और लंबे इंतजार से छुटकारा मिलता है.

हालांकि जब मामला फेल पेमेंट, बैंकिंग विवाद, फ्रॉड या अकाउंट संबंधी जटिल समस्याओं का हो तब AI हमेशा प्रभावी नहीं रहता. ऐसे मामलों में कई बार जवाब बार-बार दोहराए जाते हैं और समस्या का समाधान नहीं मिल पाता. ऐसी स्थिति में मानव कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करने का विकल्प चुनना बेहतर होता है.

WhatsApp पर बातचीत करते समय रखें ये सावधानी

चाहे आप किसी इंसान से बात कर रहे हों या AI से सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है. किसी भी WhatsApp चैट में अपना OTP, बैंक कार्ड PIN, पासवर्ड या अन्य संवेदनशील जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए. साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ लगातार इस तरह की जानकारी सुरक्षित रखने की सलाह देते हैं.

भविष्य का Customer Care बन चुका है AI

भारत में WhatsApp आधारित ग्राहक सहायता सेवाओं में AI की मौजूदगी तेजी से बढ़ रही है. अगर अगली बार आपको रात के 12 बजे भी तुरंत और बेहद प्रोफेशनल जवाब मिले तो हैरान मत होइए. संभव है कि आपकी बातचीत किसी इंसान से नहीं बल्कि एक स्मार्ट AI सिस्टम से हो रही हो. ऐसे में AI और इंसानी एजेंट के बीच अंतर समझना आपको बेहतर अनुभव और समय की बचत दोनों दिला सकता है.

यह भी पढ़ें: iPhone में दिखने वाले Green और Orange Dot का असली मतलब क्या? एक गलती और हो सकती है आपकी जासूसी

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 10 Jun 2026 10:47 AM (IST)
Tags :
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