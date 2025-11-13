दिसंबर में आएगी iOS 26.2 अपडेट, आईफोन यूजर्स की होगी बल्ले-बल्ले, मिलेंगे ये धांसू फीचर्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom









अगर आप आईफोन यूजर्स हैं तो आपकी मौज होने वाली है. ऐप्पल ने कहा है कि वह दिसंबर में iOS 26.2 अपडेट को रोल आउट करेगी. यह अपडेट न सिर्फ यूजर्स एक्सपीरियंस को अपग्रेड करेगी बल्कि आईफोन में कई नए फीचर्स भी लेकर आएगी. आइए जानते हैं कि अपकमिंग सॉफ्टवेयर में क्या-क्या फीचर्स आने वाले हैं और ये कैसे यूजर्स एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएंगे.

नए रूप में आएगी ऐप्पल न्यूज ऐप

नई अपडेट में ऐप्पल न्यूज ऐप को नया क्लीन और फोक्स्ड लुक मिलेगा. इसमें नई फॉलोइंग टैब भी देखने को मिलेगी, जहां से आप अपनी पसंद के टॉपिक और पब्लिशर्स को ट्रैक कर पाएंगे. इससे यूजर को हर बार रीडिंग प्रेफरेंस नहीं देनी पड़ेगी और उन्हें न्यूज पढ़ने का एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस मिल सकेगा.

नोटिफिकेशन के लिए स्क्रीन फ्लैश अलर्ट

iOS 26.2 में स्क्रीन फ्लैश फीचर मिलेगा. अभी तक आईफोन मे विजुअल अलर्ट के लिए केवल रियर कैमरा फ्लैश यूज किया जा सकता था. अब नई अपडेट के बाद यूजर्स को कैमरा फ्लैश के साथ-साथ स्क्रीन फ्लैश का ऑप्शन भी मिल जाएगा. इसकी मदद से यूजर से कोई नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा.

लाइव एयरपॉड ट्रांसलेशन

इस अपडेट के साथ ही यूरोपीय संघ के यूजर्स को एयरपॉड्स के लिए ऐप्पल का लाइव ट्रांसलेशन फीचर भी मिल जाएगा. इस फीचर को iOS 26 के साथ लॉन्च किया गया था, लेकिन इसे रोल आउट अपकमिंग अपडेट के साथ किया जाएगा. इसकी मदद से एयरपॉड्स यूजर्स रियल टाइम ट्रांसलेशन को सुन सकेंगे.

लॉक स्क्रीन पर नया स्लाइडर

लॉक स्क्रीन पर लिक्विड ग्लास डिजाइन की ऑपेसिटी को सेट करने के लिए नया स्लाइडर आने वाला है. इसकी मदद से यूजर यह कंट्रोल कर सकेंगे कि वो लॉक स्क्रीन को कितना फ्रॉस्टेड या ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं.

ऐप्पल म्यूजिक में ऑफलाइन लिरिक्स

iOS 26.2 में म्यूजिक लवर्स के लिए शानदार फीचर आने वाला है. इस अपडेट के बाद ऐप्पल म्यूजिक में लिरिक्स मिलेंगे. इसकी खास बात यह भी होगी कि इसके लिए नेटवर्क कनेक्शन की जरूरत नहीं होगी. यूजर्स ऑफलाइन मोड में भी गाने के साथ-साथ लिरिक्स देख सकेंगे.

