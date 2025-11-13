हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीदिसंबर में आएगी iOS 26.2 अपडेट, आईफोन यूजर्स की होगी बल्ले-बल्ले, मिलेंगे ये धांसू फीचर्स

दिसंबर में आएगी iOS 26.2 अपडेट, आईफोन यूजर्स की होगी बल्ले-बल्ले, मिलेंगे ये धांसू फीचर्स

ऐप्पल अगले महीने iOS 26.2 अपडेट को रोल आउट करने जा रही है. इसमें यूजर को ऐप्पल म्यूजिक में ऑफलाइन लिरिक्स समेत कई टॉप फीचर्स मिलने वाले हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 13 Nov 2025 02:40 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

अगर आप आईफोन यूजर्स हैं तो आपकी मौज होने वाली है. ऐप्पल ने कहा है कि वह दिसंबर में iOS 26.2 अपडेट को रोल आउट करेगी. यह अपडेट न सिर्फ यूजर्स एक्सपीरियंस को अपग्रेड करेगी बल्कि आईफोन में कई नए फीचर्स भी लेकर आएगी. आइए जानते हैं कि अपकमिंग सॉफ्टवेयर में क्या-क्या फीचर्स आने वाले हैं और ये कैसे यूजर्स एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएंगे.

नए रूप में आएगी ऐप्पल न्यूज ऐप

नई अपडेट में ऐप्पल न्यूज ऐप को नया क्लीन और फोक्स्ड लुक मिलेगा. इसमें नई फॉलोइंग टैब भी देखने को मिलेगी, जहां से आप अपनी पसंद के टॉपिक और पब्लिशर्स को ट्रैक कर पाएंगे. इससे यूजर को हर बार रीडिंग प्रेफरेंस नहीं देनी पड़ेगी और उन्हें न्यूज पढ़ने का एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस मिल सकेगा. 

नोटिफिकेशन के लिए स्क्रीन फ्लैश अलर्ट

iOS 26.2 में स्क्रीन फ्लैश फीचर मिलेगा. अभी तक आईफोन मे विजुअल अलर्ट के लिए केवल रियर कैमरा फ्लैश यूज किया जा सकता था. अब नई अपडेट के बाद यूजर्स को कैमरा फ्लैश के साथ-साथ स्क्रीन फ्लैश का ऑप्शन भी मिल जाएगा. इसकी मदद से यूजर से कोई नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा.

लाइव एयरपॉड ट्रांसलेशन

इस अपडेट के साथ ही यूरोपीय संघ के यूजर्स को एयरपॉड्स के लिए ऐप्पल का लाइव ट्रांसलेशन फीचर भी मिल जाएगा. इस फीचर को iOS 26 के साथ लॉन्च किया गया था, लेकिन इसे रोल आउट अपकमिंग अपडेट के साथ किया जाएगा. इसकी मदद से एयरपॉड्स यूजर्स रियल टाइम ट्रांसलेशन को सुन सकेंगे. 

लॉक स्क्रीन पर नया स्लाइडर

लॉक स्क्रीन पर लिक्विड ग्लास डिजाइन की ऑपेसिटी को सेट करने के लिए नया स्लाइडर आने वाला है. इसकी मदद से यूजर यह कंट्रोल कर सकेंगे कि वो लॉक स्क्रीन को कितना फ्रॉस्टेड या ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं. 

ऐप्पल म्यूजिक में ऑफलाइन लिरिक्स

iOS 26.2 में म्यूजिक लवर्स के लिए शानदार फीचर आने वाला है. इस अपडेट के बाद ऐप्पल म्यूजिक में लिरिक्स मिलेंगे. इसकी खास बात यह भी होगी कि इसके लिए नेटवर्क कनेक्शन की जरूरत नहीं होगी. यूजर्स ऑफलाइन मोड में भी गाने के साथ-साथ लिरिक्स देख सकेंगे.

ये भी पढ़ें-

खाने की आदत भी बिगाड़ सकते हैं ChatGPT जैसे चैटबॉट, ताजा रिसर्च में हुआ हैरान कर देने वाला खुलासा

Published at : 13 Nov 2025 02:40 PM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS IOS 26.2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तुर्किए कनेक्शन, आखिरी वक्त में लोकेशन चेंज..., दिल्ली धमाके से जुड़े ये बड़े राज जिनका अब तक हुआ खुलासा
तुर्किए कनेक्शन, आखिरी वक्त में लोकेशन चेंज..., दिल्ली धमाके से जुड़े ये बड़े राज जिनका अब तक हुआ खुलासा
जम्मू और कश्मीर
दिल्ली ब्लास्ट के जम्मू-कश्मीर कनेक्शन पर बोले CM उमर अब्दुल्ला- 'यहां का हर शख्स...'
दिल्ली ब्लास्ट के जम्मू-कश्मीर कनेक्शन पर बोले CM उमर अब्दुल्ला- 'यहां का हर शख्स आतंकी नहीं'
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
Advertisement

वीडियोज

Gold नहीं, Value Investing ही असली सोना! Warren Buffett का Farewell Message Explained in Hindi|
Delhi Red Fort Blast: लाल किला कार धमाके पर गृह मंत्री और खुफिया विभाग के अधिकारी कर रहे बैठक
IPO Alert: Workmates Core2Cloud IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Delhi Red Fort Blast: धमाके से कुछ घंटे पहले कनॉट प्लेस में i-20 कार में दिखा था उमर | Breaking
Tata Motors Demerger के बाद धमाकेदार Entry | Tata Motors CV Listing ₹335 पर | 28% Premium पर धूम
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तुर्किए कनेक्शन, आखिरी वक्त में लोकेशन चेंज..., दिल्ली धमाके से जुड़े ये बड़े राज जिनका अब तक हुआ खुलासा
तुर्किए कनेक्शन, आखिरी वक्त में लोकेशन चेंज..., दिल्ली धमाके से जुड़े ये बड़े राज जिनका अब तक हुआ खुलासा
जम्मू और कश्मीर
दिल्ली ब्लास्ट के जम्मू-कश्मीर कनेक्शन पर बोले CM उमर अब्दुल्ला- 'यहां का हर शख्स...'
दिल्ली ब्लास्ट के जम्मू-कश्मीर कनेक्शन पर बोले CM उमर अब्दुल्ला- 'यहां का हर शख्स आतंकी नहीं'
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Star Cast Fees: अजय देवगन ने वसूली सबसे तगड़ी रकम, जानें- रकुल प्रीत से लेकर आर माधवन तक, पूरी स्टार कास्ट को कितनी मिली फीस?
'दे दे प्यार दे 2' की स्टार कास्ट में किसे मिली कितनी फीस? जानें- सब यहां
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
कार लीज पर लेना ज्यादा फायदेमंद या नई गाड़ी खरीदना, जानें किसमें ज्यादा मुनाफा?
कार लीज पर लेना ज्यादा फायदेमंद या नई गाड़ी खरीदना, जानें किसमें ज्यादा मुनाफा?
हेल्थ
Protein Powder Safety: प्रोटीन पाउडर में गलती से भी नहीं मिलानी चाहिए ये 6 चीजें, वरना बनने की जगह बिगड़ जाएगी सेहत
प्रोटीन पाउडर में गलती से भी नहीं मिलानी चाहिए ये 6 चीजें, वरना बनने की जगह बिगड़ जाएगी सेहत
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget