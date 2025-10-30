अब रील देखने में चलेगी आपकी मर्जी, इंस्टाग्राम की मनमानी होगी खत्म, आ रहा है नया फीचर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अभी आप इंस्टाग्राम खोलते हैं तो इसका एल्गोरिद्म अपने हिसाब से रील्स दिखाता है. कई बार आपको उन टॉपिक्स पर भी रील देखने को मिल जाती है, जिनमें आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अब यह बदलने वाला है. इंस्टाग्राम एक नए फीचर को टेस्ट कर रही है, जिसके आने के बाद यूजर्स अपनी रील्स और एक्सप्लोर फीड के कंटेट को अपनी मर्जी से बदल सकेंगे. अभी इस टेस्टिंग की शुरुआत ही हुई है और कुछ ही यूजर्स को यह फीचर दिया गया है.

अपने इंटरेस्ट के टॉपिक जोड़ सकेंगे यूजर्स

इंस्टाग्राम के प्रमुख एडम मोस्सी ने बताया कि यूजर्स के एल्गोरिद्म को बदलने के लिए नया टेस्ट शुरू किया जा रहा है. इसमें यूजर अपनी मर्जी के टॉपिक एड और डिलीट कर सकेंगे. पहले यह फीचर रील्स पर आएगा और बाद में इसे एक्सप्लोर फीड के लिए रोल आउट किया जाएगा.

कैसे काम करेगा फीचर?

जानकारी के मुताबिक, इस फीचर के रोल आउट होने के बाद यूजर यह सेट कर सकेंगे कि वो अपने फीड में किस टॉपिक से जुड़ी रील्स कम या ज्यादा देखना चाहते हैं. इससे लोगों को इंस्टाग्राम पर कंटेट को मैनेज करने का ज्यादा कंट्रोल मिलेगा. बता दें कि पिछले कुछ समय से इंस्टाग्राम अपने रिकमंडेशन सिस्टम को पारदर्शी बनाने की कोशिश में जुटी हुई है और यह ताजा फीचर उसी पहल का हिस्सा है. पिछले कुछ सालों में कंपनी ने सेंसेटिव कंटेट को लिमिट करने, पैरेंटल कंट्रोल को फाइन-ट्यून करने और अनावश्य पोस्ट को हाइड करने समेत कई ऑप्शन दिए हैं.

वॉच हिस्ट्री का फीचर भी हुआ रोल आउट

हाल ही में इंस्टाग्राम ने वॉच हिस्ट्री का फीचर रोल आउट किया है. इसमें यूजर्स अपनी पहले देखी गई रील्स को दोबारा देख सकेंगे. इसमें डेट, वीक, महीने और यहां तक कि किसी स्पेसिफिक डेट को देखी गई रील को ढूंढने का भी ऑप्शन मिलेगा.

