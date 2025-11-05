Instagram या YouTube, किस प्लेटफार्म से होती है ज्यादा कमाई, जानिए दोनों में क्या है फर्क

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Instagram Vs YouTube: आज सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं, बल्कि कमाई का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है. खासकर युवाओं के बीच Instagram और YouTube दो ऐसे नाम हैं जिनसे हजारों कंटेंट क्रिएटर्स अपनी पहचान और अच्छी-खासी आमदनी कमा रहे हैं. लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है आखिर कौन-सा प्लेटफॉर्म ज्यादा पैसे देता है Instagram या YouTube? आइए जानते हैं दोनों के बीच का फर्क और कमाई का असली सच.

YouTube से कमाई कैसे होती है?

YouTube पर कमाई का सबसे बड़ा जरिया है Ad Revenue. जब कोई व्यक्ति आपका वीडियो देखता है तो उसमें चलने वाले विज्ञापनों से आपको पैसे मिलते हैं. इसके अलावा Super Chat, Channel Membership, Brand Sponsorships, और Affiliate Marketing के जरिए भी आय होती है.

YouTube पर कमाई आपके वीडियो व्यूज़, वॉच टाइम, ऑडियंस लोकेशन, और कंटेंट की कैटेगरी पर निर्भर करती है. भारत में औसतन 1000 व्यूज़ पर ₹20 से ₹100 तक की कमाई होती है. वहीं अगर आपका चैनल अंतरराष्ट्रीय दर्शकों को टारगेट करता है तो यह आय ₹300-₹400 प्रति 1000 व्यूज़ तक पहुंच सकती है.

Instagram पर कमाई कैसे होती है?

Instagram पर डायरेक्ट विज्ञापन राजस्व नहीं मिलता जैसा YouTube पर होता है. यहां कमाई मुख्य रूप से ब्रांड प्रमोशन, रील स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट लिंक, और कोलैबोरेशन से होती है. किसी ब्रांड का प्रोडक्ट प्रमोट करने पर इन्फ्लुएंसर को पैसे मिलते हैं और यह रकम उनकी फॉलोअर्स संख्या, एंगेजमेंट रेट, और रील व्यूज़ पर निर्भर करती है.

उदाहरण के लिए, जिनके पास 1 लाख फॉलोअर्स हैं, वे एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए ₹5,000 से ₹50,000 तक कमा सकते हैं जबकि बड़े इन्फ्लुएंसर्स लाखों रुपये तक की डील करते हैं.

कौन ज्यादा फायदेमंद है?

अगर बात लॉन्ग-टर्म इनकम की करें तो YouTube ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म माना जाता है. यहां वीडियो अपलोड होने के बाद भी सालों तक व्यूज़ आते रहते हैं और रेवेन्यू बढ़ता रहता है. वहीं Instagram पर कंटेंट का लाइफ टाइम छोटा होता है रील कुछ दिनों में ट्रेंड से बाहर हो जाती है. हालांकि Instagram ब्रांड डील्स के जरिए तेजी से पैसे कमाने का मौका देता है, खासकर उन क्रिएटर्स के लिए जिनकी फॉलोइंग मजबूत है.

यह भी पढ़ें:

आज से भारत में फ्री हो गया ChatGPT Go, कैसे उठाएं फायदा? यहां पढ़ें स्टेप-वाइज गाइड