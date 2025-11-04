आज से भारत में फ्री हो गया ChatGPT Go, कैसे उठाएं फायदा? यहां पढ़ें स्टेप-वाइज गाइड

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







OpenAI का ChatGPT Go प्लान आज से भारत में फ्री हो गया है. कंपनी ने कहा है कि लिमिटेड टाइम प्रमोशनल पीरियड के दौरान साइन-इन करने वाले सभी यूजर्स को एक साल तक यह प्लान फ्री मिलेगा. इस प्लान के सब्सक्रिप्शन फीस 399 रुपये प्रति महीना है, लेकिन कंपनी ने 4 नवंबर से इसे फ्री कर दिया है. इसमें यूजर को ज्यादा मैसेज लिमिट, इमेज जनरेशन और फाइल्स अपलोड करने की सहूलियत मिलती है. आइए जानते हैं कि इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है.

फ्री प्लान को कैसे एक्टिवेट करें?

सबसे पहले अपने फोन में ChatGPT ऐप या वेबसाइट ओपन करें. अब इसमें साइन-इन करें. इसके बाद प्रोफाइल आइकन पर जाकर अपग्रेड योर प्लान या सेटिंग में जाकर सब्सक्रिप्शन पर टैप करें. इसके बाद ChatGPT Go को सेलेक्ट करें और स्क्रीन पर दिख रहे निर्देशों का पालन करते रहें. कुछ ही स्टेप्स में नया प्लान एक्टिवेट होकर आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा. इस प्रमोशनल ऑफर के तहत यूजर्स को GPT-5 मॉडल के सारे एडवांस फीचर्स एक साल तक फ्री में मिलेंगे. इसके अलावा जिन यूजर्स ने पहले से पैसे देकर इस प्लान को सब्सक्राइब किया है, उन्हें भी एक साल तक फ्री एक्सेस मिलेगी.

फ्री क्यों किया गया है यह प्लान?

OpenAI के लिए भारत उसकी दूसरी सबसे बड़ी मार्केट है. कंपनी ने हाल ही में बताया था कि अगस्त में किफायती ChatGPT Go प्लान लॉन्च करने के एक महीने बाद ही पेड सब्सक्राइबर्स की संख्या दोगुनी हो गई थी. आज कंपनी भारत में अपना पहला OpenAI DevDay Exchange इवेंट आयोजित कर रही है. इसे सेलिब्रेट करते हुए कंपनी ने ChatGPT Go को फ्री किया है. इसके अलावा कंपनी को अपने कंपीटिटर से कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. परप्लेक्सिटी और गूगल जैसी कंपनियां भी अपने एआई चैटबॉट और टूल्स को फ्री में पेश कर रही हैं. ऐसे में OpenAI को भी इस रेस में उतरना पड़ा है.

ये भी पढ़ें-

TECH EXPLAINED: कैसे मापा जाता है फोन की स्क्रीन का साइज, कौन-सा साइज रहेगा बेस्ट? जानें हर जानकारी