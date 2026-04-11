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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीInstagram हुआ सख्त! अब Teens पर रहेगी कड़ी नजर, Parents कर सकेंगे पूरी तरह कंट्रोल

Instagram हुआ सख्त! अब Teens पर रहेगी कड़ी नजर, Parents कर सकेंगे पूरी तरह कंट्रोल

Instagram New Rule: इस नए बदलाव के तहत अब Teens को वही कंटेंट दिखाया जाएगा जो आमतौर पर 13+ उम्र की फिल्मों के स्तर का होता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 11 Apr 2026 02:44 PM (IST)
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  • इंस्टाग्राम अब किशोरों के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से 13+ सामग्री दिखाएगा।
  • माता-पिता 'सीमित सामग्री' सुविधा से बच्चों के अनुभव को नियंत्रित करेंगे।
  • अनुचित, खतरनाक या संवेदनशील सामग्री तक पहुंच प्रतिबंधित की जाएगी।
  • AI का उपयोग किशोरों के लिए सुरक्षित सामग्री सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा।

Instagram New Rule: Instagram अब Teen यूजर्स की सुरक्षा को लेकर पहले से ज्यादा गंभीर हो गया है. Meta के इस प्लेटफॉर्म ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है जिसका मकसद कम उम्र के यूजर्स को सुरक्षित और उम्र के हिसाब से कंटेंट दिखाना है.

13+ नियमों जैसा कंटेंट दिखेगा

इस नए बदलाव के तहत अब Teens को वही कंटेंट दिखाया जाएगा जो आमतौर पर 13+ उम्र की फिल्मों के स्तर का होता है. यानी प्लेटफॉर्म खुद ही ऐसे पोस्ट, वीडियो और अकाउंट्स को लिमिट करेगा जो उनकी उम्र के लिए ठीक नहीं हैं. यह सेटिंग डिफॉल्ट रूप से लागू होगी और बच्चे इसे अपने आप बंद नहीं कर पाएंगे इसके लिए माता-पिता की अनुमति की जरूरत होगी.

पेरेंट्स को मिलेगा ज्यादा कंट्रोल

Mark Zuckerberg की कंपनी अब पेरेंट्स को भी ज्यादा ताकत दे रही है. इसके तहत Limited Content नाम का नया फीचर लाया गया है जिससे माता-पिता यह तय कर सकते हैं कि उनके बच्चे को कितना और कैसा कंटेंट दिखे. इस मोड में कंटेंट और इंटरैक्शन दोनों पर ज्यादा सख्ती लागू होगी.

खतरनाक और संवेदनशील कंटेंट पर रोक

Instagram अब ऐसे कंटेंट को कम दिखाएगा या पूरी तरह ब्लॉक करेगा जिसमें गाली-गलौज, खतरनाक स्टंट या गलत व्यवहार को बढ़ावा देने वाली चीजें हों. इसके अलावा शराब, ड्रग्स या डरावने विजुअल्स से जुड़े पोस्ट भी Teens के लिए पहले से ज्यादा सीमित कर दिए जाएंगे.

सर्च और अकाउंट एक्सेस पर भी कंट्रोल

अब Teens कुछ संवेदनशील शब्दों को सर्च भी नहीं कर पाएंगे यहां तक कि गलत स्पेलिंग डालने पर भी ऐसे रिजल्ट नहीं दिखेंगे. इसके साथ ही, जो अकाउंट्स बार-बार अनुचित कंटेंट शेयर करते हैं उन्हें Teens फॉलो नहीं कर पाएंगे. अगर पहले से फॉलो किया हुआ है तो भी उनका कंटेंट, कमेंट या मैसेज दिखाई नहीं देगा.

AI से होगी बेहतर निगरानी

Instagram अब एडवांस AI तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है जिससे गलत और अनुचित कंटेंट को जल्दी पहचानकर फिल्टर किया जा सके. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि AI से मिलने वाले जवाब Teens के लिए सुरक्षित और उपयुक्त हों.

सुरक्षित माहौल बनाने की कोशिश

कंपनी का कहना है कि भले ही कोई सिस्टम पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता लेकिन वह लगातार सुधार करने की कोशिश कर रही है. इस अपडेट का उद्देश्य Teens को एक सुरक्षित ऑनलाइन माहौल देना और पेरेंट्स को ज्यादा भरोसा और कंट्रोल देना है.

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Published at : 11 Apr 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
Instagram TECH NEWS HINDI Instagram For Teens
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