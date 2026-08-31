'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ

करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म 'दायरा' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है. फिल्म में करीना और पृथ्वीराज पुलिस ऑफिसर के रोल में हैं. पृथ्वीराज डीसीपी रमन कुमार का किरदार निभा रहे हैं. वहीं करीना कपूर डीसीपी अजूनी का रोल प्ले कर रही हैं. फिल्म को मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है. फिल्म 18 सितंबर को थिएटर में रिलीज होगी. आइए जानते हैं कैसा है ट्रेलर.

कैसा है दायरा का ट्रेलर?

ट्रेलर की शुरुआत एक पुलिस एनकाउंटर से जुड़े मामले से होती है. इस मामले में दोनों ऑफिसर का अलग-अलग रुख होता है. जैसे-जैसे इंवेस्टिगेशन आगे बढ़ती है. तो ड्यूटी और न्याय को लेकर करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन के बीच क्लैश दिखता है.

इसके बाद ट्रेलर में दिखाया जाता है कि एक मां अपनी लापता बेटी की तलाश के लिए पुलिस के पास आती है. इस इवेस्टिगेशन के दौरान नए-नए ट्विस्ट सामने आते हैं. वहीं एक ऐसे आरोपी की जानकारी सामने आती है जो पिछले दो साल से एक ही रास्ते पर एक्टिव है. ट्रेलर नाबालिग अपराधियों से जुड़े कानूनी ढांचे पर भी सवाल उठाता है. दोनों ऑफिसर के बीच मतभेद देखने को मिलते हैं. दोनों का काम करने का तरीका अलग है.

ट्रेलर में करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन दोनों ही जबरदस्त लगे हैं. उनकी इंटेंस एक्टिंग दिखी. बैकग्राउंड स्कोर भी ट्रेलर को और इंटरेस्टिंग बना रहा है. यूजर्स को ट्रेलर काफी पसंद आ रहा है.

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करीना की ननद ने किया रिएक्ट

करीना कपूर ने ट्रेलर के साथ कैप्शन में लिखा- कुछ सच आसान जवाब के साथ नहीं आते हैं. 'दायरा' की एंट्री. इस ट्रेलर पर करीना की ननद सबा पटौदी ने लिखा- इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं. आप दोनों जबरदस्त दिखने वाले हो.

यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट्स

एक यूजर ने लिखा- इस ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार है. वहीं एक ने लिखा- स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है. एक्टिंग भी शानदार है. इंतजार नहीं हो रहा है. एक यूजर ने लिखा- बहुत एक्साइटेड हूं. किसी ने फायर इमोजी बनाई तो किसी ने लिखा अमेजिंग. एक यूजर ने लिखा- बेबो को थ्रिलर जॉनर में देखना हमेशा शानदार होता है. वहीं एक यूजर ने लिखा- इस बार तो बेबो कम से कम नेशनल अवॉर्ड डिजर्व करती हैं.

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वर्क फ्रंट पर करीना को पिछली बार फिल्म 'सिंघम अगेन' में देखा गया था. फिल्म में वो अव्नि कामत सिंघम के रोल में थीं. इस फिल्म को रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया था. अजय देवगन फिल्म में लीड रोल में थे. वहीं पृथ्वीराज कुमारन को फिल्म खलीफा: द रूलर में देखा गया. फिल्म 20 अगस्त को रिलीज हुई. इसके अलावा वो I, Nobody और Vilayath Buddha में दिखे. पृथ्वीराज सुकुमारन की एक्टिंग को भी बहुत पसंद किया जाता है.

वाराणसी में दिखेंगे 'पृथ्वीराज सुकुमारन'

अब पृथ्वीराज के हाथ में दो फिल्में हैं. वो Odiyan: The Age of Illusion में दिखेंगे. फिल्म अनाउंस हो गई है. इसके अलावा वो फिल्म 'वाराणसी' में नजर आएंगे. फिल्म को एसएस राजामौली बना रहे हैं. फिल्म में महेश बाबू लीड रोल में हैं. वो रुद्रा का रोल प्ले कर रहे हैं. वहीं फीमेल लीड में प्रियंका चोपड़ा नजर आएंगी.









इस एक्शन एडवेंचर को लेकर जबरदस्त चर्चा है. फिल्म में पृथ्वीराज कुंभ का रोल प्ले कर रहे हैं. वो फिल्म में विलेन के रोल में दिखेंगे. महेश बाबू संग उनका फेस ऑफ देखना जबरदस्त होगा. फिल्म 7 अप्रैल 2027 को रिलीज होगी. फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है. महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा के पोस्टर रिलीज हो चुके हैं. हालांकि, अभी पृथ्वीराज के पोस्टर रिलीज नहीं हुए हैं. उनका लुक सामने आना बाकी है. पृथ्वीराज ने फिल्म के बारे में बात की थी. उन्होंने कहा था कि इस रोल के लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं. महेश बाबू के साथ एक सीन को परफेक्ट बनाने के लिए लगभग 97 से 100 टेक लेने पड़े थे. एसएस राजामौली फिल्म को हर लेवल पर परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं.