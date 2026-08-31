Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ

'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ

Daayra Trailer Reviews: करीना कपूर की फिल्म 'दायरा' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. आइए जानते हैं कैसा है ट्रेलर.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 31 Aug 2026 01:57 PM (IST)
Preferred Sources

करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म 'दायरा' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है. फिल्म में करीना और पृथ्वीराज पुलिस ऑफिसर के रोल में हैं. पृथ्वीराज डीसीपी रमन कुमार का किरदार निभा रहे हैं. वहीं करीना कपूर डीसीपी अजूनी का रोल प्ले कर रही हैं. फिल्म को मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है. फिल्म 18 सितंबर को थिएटर में रिलीज होगी. आइए जानते हैं कैसा है ट्रेलर. 

कैसा है दायरा का ट्रेलर?

ट्रेलर की शुरुआत एक पुलिस एनकाउंटर से जुड़े मामले से होती है. इस मामले में दोनों ऑफिसर का अलग-अलग रुख होता है. जैसे-जैसे इंवेस्टिगेशन आगे बढ़ती है.  तो ड्यूटी और न्याय को लेकर करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन के बीच क्लैश दिखता है.

इसके बाद ट्रेलर में दिखाया जाता है कि एक मां अपनी लापता बेटी की तलाश के लिए पुलिस के पास आती है. इस इवेस्टिगेशन के दौरान नए-नए ट्विस्ट सामने आते हैं. वहीं एक ऐसे आरोपी की जानकारी सामने आती है जो पिछले दो साल से एक ही रास्ते पर एक्टिव है. ट्रेलर नाबालिग अपराधियों से जुड़े कानूनी ढांचे पर भी सवाल उठाता है. दोनों ऑफिसर के बीच मतभेद देखने को मिलते हैं. दोनों का काम करने का तरीका अलग है. 

ट्रेलर में करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन दोनों ही जबरदस्त लगे हैं. उनकी इंटेंस एक्टिंग दिखी. बैकग्राउंड स्कोर भी ट्रेलर को और इंटरेस्टिंग बना रहा है. यूजर्स को ट्रेलर काफी पसंद आ रहा है.

ये भी पढ़ें- सितंबर के महीने में सिनेमाघरों में आएगा तूफान, रिलीज होंगी 'मिर्जापुर द मूवी' से 'हैवान' तक 8 धांसू नई फिल्में

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kareena Kapoor Khan (@kareenakapoorkhan)

करीना की ननद ने किया रिएक्ट
करीना कपूर ने ट्रेलर के साथ कैप्शन में लिखा- कुछ सच आसान जवाब के साथ नहीं आते हैं. 'दायरा' की एंट्री. इस ट्रेलर पर करीना की ननद सबा पटौदी ने लिखा- इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं. आप दोनों जबरदस्त दिखने वाले हो.

यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट्स
एक यूजर ने लिखा- इस ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार है. वहीं एक ने लिखा- स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है. एक्टिंग भी शानदार है. इंतजार नहीं हो रहा है. एक यूजर ने लिखा- बहुत एक्साइटेड हूं. किसी ने फायर इमोजी बनाई तो किसी ने लिखा अमेजिंग. एक यूजर ने लिखा- बेबो को थ्रिलर जॉनर में देखना हमेशा शानदार होता है. वहीं एक यूजर ने लिखा- इस बार तो बेबो कम से कम नेशनल अवॉर्ड डिजर्व करती हैं. 

ये भी पढ़ें- 'धमाल 4' से 'गांधारी' और 'बिग बॉस 20' तक, इस हफ्ते OTT पर रिलीज हो रहीं 10 नई फिल्में-सीरीज


दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ


दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ


दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ

वर्क फ्रंट पर करीना को पिछली बार फिल्म 'सिंघम अगेन' में देखा गया था. फिल्म में वो अव्नि कामत सिंघम के रोल में थीं. इस फिल्म को रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया था. अजय देवगन फिल्म में लीड रोल में थे. वहीं पृथ्वीराज कुमारन को फिल्म खलीफा: द रूलर में देखा गया. फिल्म 20 अगस्त को रिलीज हुई. इसके अलावा वो I, Nobody और Vilayath Buddha में दिखे. पृथ्वीराज सुकुमारन की एक्टिंग को भी बहुत पसंद किया जाता है.

वाराणसी में दिखेंगे 'पृथ्वीराज सुकुमारन'
अब पृथ्वीराज के हाथ में दो फिल्में हैं. वो Odiyan: The Age of Illusion में दिखेंगे. फिल्म अनाउंस हो गई है. इसके अलावा वो फिल्म 'वाराणसी' में नजर आएंगे. फिल्म को एसएस राजामौली बना रहे हैं. फिल्म में महेश बाबू लीड रोल में हैं. वो रुद्रा का रोल प्ले कर रहे हैं. वहीं फीमेल लीड में प्रियंका चोपड़ा नजर आएंगी.


दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ


दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ

इस एक्शन एडवेंचर को लेकर जबरदस्त चर्चा है. फिल्म में पृथ्वीराज कुंभ का रोल प्ले कर रहे हैं. वो फिल्म में विलेन के रोल में दिखेंगे. महेश बाबू संग उनका फेस ऑफ देखना जबरदस्त होगा. फिल्म 7 अप्रैल 2027 को रिलीज होगी. फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है. महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा के पोस्टर रिलीज हो चुके हैं. हालांकि, अभी पृथ्वीराज के पोस्टर रिलीज नहीं हुए हैं. उनका लुक सामने आना बाकी है. पृथ्वीराज ने फिल्म के बारे में बात की थी. उन्होंने कहा था कि इस रोल के लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं. महेश बाबू के साथ एक सीन को परफेक्ट बनाने के लिए लगभग 97 से 100 टेक लेने पड़े थे. एसएस राजामौली फिल्म को हर लेवल पर परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 31 Aug 2026 01:26 PM (IST)
Tags :
Daayra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ
'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ
बॉलीवुड
सितंबर के महीने में सिनेमाघरों में आएगा तूफान, रिलीज होंगी 'मिर्जापुर द मूवी' से 'हैवान' तक 8 धांसू नई फिल्में
सितंबर में थिएटर में रिलीज होंगी 'मिर्जापुर द मूवी' से 'हैवान' तक 8 फिल्में, नोट कर लें तारीख
बॉलीवुड
सनी देओल संग फिर एक्शन फिल्म ला रहे राजकुमार संतोषी, 'घातक' का आएगा सीक्वल?
सनी संग एक्शन फिल्म ला रहे राजकुमार संतोषी, 'घातक' का आएगा सीक्वल?
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' पर चली CBFC की कैंची, हटाया गया 35 सेकंड का इंटीमेट सीन, गालियों को किया गया म्यूट
'मिर्जापुर द मूवी' पर चली CBFC की कैंची, हटाया गया 35 सेकंड का इंटीमेट सीन
Advertisement

वीडियोज

J&K LANDSLIDE ALERT: नेपाल तो बस ट्रेलर है', J&K के 5 जिलों में लैंडस्लाइड की वैज्ञानिक चेतावनी!
सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का काउंटडाउन शुरू !
180 KM/H की रफ्तार से आई तबाही..नेपाल Flood की पूरी कहानी
अंधेरी सुरंग में जिंदगी की जंग, रेस्क्यू में जुटी टीमें
सैलाब में ताश के पत्ते की तरह सब तबाह हुआ...ये घर कैसे बचा ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टूरिस्ट ने अनजाने में कैद कर लिया था ग्लेशियर टूटने का पल, फिर मची तबाही
टूरिस्ट ने अनजाने में कैद कर लिया था ग्लेशियर टूटने का पल, फिर मची तबाही
पंजाब
पंजाब यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में बवाल, छात्रों की पुलिस से धक्का-मुक्की
पंजाब यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में बवाल, छात्रों की पुलिस से धक्का-मुक्की
इंडिया
'जानवरों की चर्बी नहीं, चीन-पाक...' प्लास्टिक नोट के लिए टेंडर की शर्त
'जानवरों की चर्बी नहीं, चीन-पाक...' प्लास्टिक नोट के लिए टेंडर की शर्त
बॉलीवुड
'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ
'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ
बॉलीवुड
'300 किलोमीटर तक लोग बह गए...' नेपाल बाढ़ के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटीं एक्ट्रेस मानसी पारेख, छलका दर्द
'300 किलोमीटर तक लोग बह गए...' नेपाल बाढ़ के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटीं एक्ट्रेस मानसी पारेख
इंडिया
'सच तो यह है कि...', मोहन भागवत के बयान को लेकर ओवैसी अब क्या बोले?
'सच तो यह है कि...', मोहन भागवत के बयान को लेकर ओवैसी अब क्या बोले?
महाराष्ट्र
'हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले पर मोहन भागवत...', संजय राउत का RSS प्रमुख से सवाल
'हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले पर मोहन भागवत...', संजय राउत का RSS प्रमुख से सवाल
जनरल नॉलेज
किर्गिस्तान के पास है सोने का खजाना, जानें इससे कितनी कमाई करता है यह देश?
किर्गिस्तान के पास है सोने का खजाना, जानें इससे कितनी कमाई करता है यह देश?
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget