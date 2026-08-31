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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीXप्लेन: क्या वाकई ChaTJB में AI नहीं असल इंसान दे रहे जवाब? कितना सच

Xप्लेन: क्या वाकई ChaTJB में AI नहीं असल इंसान दे रहे जवाब? कितना सच

ChatTJB का 1 लाख से ज्यादा सवाल और दुनिया भर में मशहूर होना सबूत है कि लोग इसे गंभीरता से ले रहे हैं. ये प्रोजेक्ट वायरल हुआ क्योंकि यह ऐसी सच्चाई का आईना दिखाता है, जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 31 Aug 2026 12:30 PM (IST)
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आप एक चैटबॉट पर जाते हैं, कोई सवाल टाइप करते हैं और कुछ सेकंड में जवाब आ जाता है. हर कोई अब इसका आदी हो चुका है. चाहे खाने का मेन्यू हो, रिश्ते की सलाह हो या फिर मौसम के हिसाब से क्या पहनना है, हम सीधे AI से पूछ लेते हैं. ऐसे में क्या हो अगर आपको पता चले कि दूसरी तरफ कोई AI नहीं, बल्कि एक असली इंसान बैठा है. वो आपका सवाल पढ़ता है, सोचता है और फिर जवाब टाइप करता है. यही है ChatTJB की कहानी...

क्या है ChatTJB?

ChatTJB एक चैट सर्विस है, जो दिखने में बिल्कुल किसी आम AI चैटबॉट की तरह है. इसमें एक बॉक्स है, जहां आप सवाल टाइप करते हैं और जवाब का इंतज़ार करते हैं.

फर्क ये है कि यहां कोई AI मॉडल, कोई एल्गोरिदम और कोई ऑटोमेटेड सिस्टम जवाब नहीं बनाता. इसके बजाय, एक इंसान आपका सवाल पढ़ता है, उसके बारे में सोचता है और फिर जवाब लिखता है. इस प्रोजेक्ट को बनाया है 32 साल के टकर ब्रायंट ने. वो एक पब्लिक स्पीकर, आर्टिस्ट और गूगल के पूर्व प्रोजेक्ट मैनेजर हैं.

ब्रायंट ने ChatTJB को अप्रैल 2026 में एक आर्ट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया था. मकसद था- एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जो AI पर हमारी बढ़ती निर्भरता पर सवाल उठाए.

क्या 'AI' का मतलब यहां 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' नहीं?

ChatTJB की सबसे बड़ी खासियत और इसके वायरल होने की सबसे बड़ी वजह इसके नाम में ही छिपी है. 'AI' यहां 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' नहीं, बल्कि 'Average Individual' यानी आम इंसान के लिए है.

जब सैन फ्रांसिस्को में ChatTJB का 6,000 डॉलर का बिलबोर्ड लगा, तो उस पर लिखा था, 'The leading chat interface powered by AI'. लेकिन बिलबोर्ड के नीचे एक छोटे से डिस्क्लेमर में साफ किया गया था कि यहां AI का मतलब 'Average Individual' है.

यानी, जब आप ChatTJB से बात करते हैं, तो आप एक असली इंसान से बात कर रहे होते हैं. शुरुआत में खुद टकर ब्रायंट और बाद में वालंटियर्स की एक टीम.

ये आइडिया कहां से आया?

फॉर्च्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, एक दिन, सैन फ्रांसिस्को में जहां वो सात साल से रह रहे थे, उन्होंने खुद को एक AI चैटबॉट से पूछते हुए पाया, 'क्या मुझे आज छोटी बाजू पहननी चाहिए या लंबी?' जबकि तापमान करीब 18 डिग्री सेल्सियस था.

यह सोचकर उन्हें खुद पर हंसी आई. सात साल से एक शहर में रहने के बावजूद, वो मौसम का अंदाजा लगाने के लिए AI पर निर्भर हो रहे थे.

इसके बाद उनकी पार्टनर ने उन्हें 'कॉग्निटिव सरेंडर' की अवधारणा के बारे में बताया. यानी लोग अपनी सोच का कुछ हिस्सा AI को सौंप देते हैं, बजाय खुद फैसले लेने के.

ये अवधारणा व्हार्टन बिजनेस स्कूल के प्रोफेसरों स्टीवन डी शॉ और गिदोन नेव की रिसर्च पर आधारित है. उनके काम में पाया गया कि जब AI सही जवाब देता है तो लोग बेहतर परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब AI गलत सलाह देता है, तो लोगों की सटीकता 15 प्रतिशत अंक तक गिर जाती है. उन लोगों के मुकाबले जिन्होंने कोई AI मदद नहीं ली.

ब्रायंट ने महसूस किया कि हम AI के आत्मविश्वास से भरे जवाबों को बिना सोचे-समझे अपनाने लगे हैं. यही सोच उन्होंने ChatTJB के जरिए एक मजाकिया आर्ट प्रोजेक्ट के रूप में पेश की.

कैसे काम करता है ChatTJB?

ChatTJB की वेबसाइट पर इसके काम करने के तरीके को बड़े-बड़े तकनीकी शब्दों में बताया गया है कि आप सवाल पूछिए, एक इंसान उसे पढ़ता है, सोचता है और जब वो जागा हो और मूड में हो, तब जवाब लिखता है.

वेबसाइट पर मजाक में लिखा है कि इसमें 'एक्सपर्ट्स का मिक्सचर' नहीं, बल्कि 'मूड का मिक्सचर' है. गलतियों को 'ईमानदार गलतियां' बताया गया है, जिन्हें जिम्मेदार इंसान के पास ट्रेस किया जा सकता है. सबसे दिलचस्प बात है कि अगर आप सनग्लास पहने एक खरगोश की तस्वीर मांगते हैं, तो ब्रायंट या कोई वालंटियर हाथ से उसकी ड्राइंग बना सकता है.

कैसे वायरल हुआ ChatTJB?

अप्रैल 2026 में लॉन्च होने के बाद ChatTJB को ज्यादा अटेंशन नहीं मिली, लेकिन 27 जुलाई 2026 को सब कुछ बदल गया.

ब्रायंट ने सैन फ्रांसिस्को में 6,000 डॉलर का एक बिलबोर्ड लगवाया. इसपर ChatTJB को 'AI-पावर्ड चैट इंटरफेस' बताया गया. जब लोगों ने इस बिलबोर्ड की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं, तो चर्चा शुरू हो गई.

लोगों ने साइट पर आना शुरू किया और असली सच्चाई सामने आई कि कोई AI नहीं, बल्कि एक इंसान जवाब दे रहा है. ट्रैफिक इस कदर बढ़ा कि:

  • शुरुआत में रोजाना 50-100 सवाल आते थे.
  • फिर बढ़कर रोजाना 1,000 सवाल हो गए.
  • एक इंस्टाग्राम वीडियो वायरल होने के बाद ट्रैफिक हर घंटे 5,000 सवालों तक पहुंच गया.
  • कुल मिलाकर 1,00,000 से ज्यादा प्रॉम्प्ट्स आ चुके हैं.

एक समय पर ChatTJB को हर घंटे 5,000 से ज्यादा सवाल मिल रहे थे.

जब सवालों की बाढ़ आ गई, तो ब्रायंट ने वालंटियर्स की मदद लेनी शुरू की. 10,000 से ज्यादा लोगों ने वालंटियर बनने के लिए आवेदन किया. अब ChatTJB धीरे-धीरे एक 'कम्युनिटी प्रोजेक्ट' में बदल रहा है.

ब्रायंट ने वालंटियर्स के लिए ऑनबोर्डिंग क्विज, मैसेज ट्राइएजिंग, क्राइसिस रिस्पांस रिसोर्सेज और अन्य सुरक्षा उपाय जोड़े हैं. अब जब आप ChatTJB पर सवाल भेजते हैं, तो हो सकता है कि जवाब ब्रायंट की बजाय कम्युनिटी के किसी 'अप्रूव्ड AI' की तरफ से आए. हालांकि, चेतावनी ये है कि ज्यादातर सवालों का जवाब 'बहुत लंबे समय' बाद आ सकता है.

ChatTJB का असली मकसद क्या है?

ब्रायंट खुद को anti-AI नहीं मानते. दरअसल, उन्होंने ChatTJB की वेबसाइट खुद Lovable नाम के AI टूल से बनाई थी. ब्रायंट का मकसद AI को बदनाम करना नहीं है. वो चाहते हैं कि लोग AI के जवाबों को बिना सोचे स्वीकार करने से पहले एक बार रुकें. खासकर जब बात निजी फैसलों की हो.

ब्रायंट ने एक वीडियो में कहा, 'हम AI से भरोसेमंद, तेज और स्मार्ट लगने वाले जवाबों के इतने आदी हो गए हैं कि हमने उन पर सवाल उठाना लगभग बंद कर दिया है. जैसे ही हम उस सुकून देने वाली डार्क स्क्रीन पर उतरते हैं, थोड़ा सा थिंकिंग एनिमेशन देखते हैं और टेक्स्ट को अक्षर-दर-अक्षर आते देखते हैं, हमारी आलोचनात्मक सोच खिड़की से बाहर चली जाती है.'

ChatTJB एक 'बुरा अनुभव' देने के लिए बनाया गया है. धीमा, गलतियों से भरा और कभी-कभी रहस्यमय, ताकि जब आप अगली बार किसी AI चैटबॉट का जवाब देखें, तो उसे 'हजम' करने से पहले दो बार सोचें.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 31 Aug 2026 11:44 AM (IST)
Tags :
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