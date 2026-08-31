अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2026 का आज आखिरी मौका, ऐसे करें अप्लाई

अजीम प्रेमजी फाउंडेशन स्कॉलरशिप 2026-27 के लिए आवेदन करने का आज आखिरी मौका है. स्कॉलरशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 अगस्त 2026 को शुरू हुई थी और 31 अगस्त को समाप्त हो रही है. ऐसे में एलिजिबल छात्रों को आज ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा. स्कॉलरशिप के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले छात्रों को ग्रेजुएशन या डिप्लोमा की पढ़ाई पूरी करने में आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना के तहत छात्राओं को ग्रेजुएशन या डिप्लोमा के दौरान हर साल 30,000 स्कॉलरशिप दी जाएगी.

किन छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप?

अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप खासतौर उन छात्राओं के लिए है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आती है और किस मान्यता प्राप्त अंडर ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा कोर्स के पहले वर्ष में एडमिशन ले रही है. आवेदन के लिए छात्राओं को कुछ निर्धारित पात्रता पूरी करनी होगी. जैसे आवेदन करने वाली छात्रा ने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई नियमित छात्रा के तौर पर किसी सरकारी स्कूल से की हो. साथ ही उसे किसी मान्यता प्राप्त ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा कोर्स के प्रथम वर्ष में एडमिशन मिला हो. इसके अलावा उसके कोर्स की अवधि 2 से 5 साल के बीच होनी चाहिए.

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मेरिट के आधार पर नहीं होगा चयन

अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप मेरिट आधारित छात्रवृत्ति नहीं है. यानी केवल परीक्षा में ज्यादा अंक हासिल करने के आधार पर छात्राओं का चयन नहीं किया जाएगा. इसके लिए फाउंडेशन की ओर से निर्धारित पात्रता मांगों को पूरा करना जरूरी है. वहीं स्कॉलरशिप के तहत चयनित छात्राओं को हर साल 30,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी. यह सहायता उनके अंडरग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा कोर्स की अवधि के दौरान जारी रहेगी. फाउंडेशन ने आवेदन प्रक्रिया के लिए किसी भी तरह की फीस नहीं रखी है. स्कॉलरशिप के रजिस्ट्रेशन के नाम पर कोई फीस नहीं ली जाती है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आवेदन के बदले पैसे मांगता है, तो छात्राओं को सावधान रहने की सलाह दी गई है.

कैसे करें स्कॉलरशिप के लिए आवेदन?

आवेदन करने के लिए सबसे पहले अजीम प्रेमजी की ऑफिशियल वेबसाइट azimpremjifoundation.org. पर जाना होगा.

इसके बाद Register New Applicants Cohort 2026 के ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिए उसे वेरीफाई करें.

इसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड बनाकर लॉगिन करें.

आवेदन में मांगी गई सभी जानकारी भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

इसके बाद बैंक खाते की सही जानकारी दर्ज करें.

वहीं लास्ट में फॉर्म में भरी गई जानकारी को जांचने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

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