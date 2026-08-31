इमाद ने करवाया 'अबॉर्शन', भारत से हारा PAK, अल्लाह ने दी सजा; EX वाइफ का खुलासा

पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर इमाद वसीम की एक्स वाइफ सानिया अशफाक ने कई बड़े खुलासे किए. उन्होंने बताया कि कैसे परिवार के दबाव में आकर इमाद ने उनका अबॉर्शन करवा दिया था. 2024 टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जीता हुआ मुकाबला गंवाया था. इस पर सानिया ने कहा कि यह इमाद के लिए अल्लाह की सजा थी कि उनकी वजह से पाकिस्तान को भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा.

सानिया हाल ही में 'कुछ मजेदार सी बातें' यूट्यूब चैनल पर नजर आई थीं, जहां कई खुलासे किए. इसमें अबॉर्शन वाली बात भी शामिल रही. सानिया ने बताया कि उनके 2 बच्चे से पहले थे. वह तीसरा दफा 2023 में प्रेगनेंट हुई थीं, लेकिन इमाद ने अपने परिवार के प्रेशर में आकर अबॉर्शन का रास्ता चुना.

अबॉर्शन पर क्या बोलीं सानिया अशफाक?

सानिया ने कहा, "जब मैंने इमाद को तीसरे बच्चे के बारे में बताया, तो वह बहुत खुश हुए. उन्होंने तुरंत अपनी मां को कॉल किया और फोन स्पीकर पर रखा. जैसे ही उन्होंने अपनी मां को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में बताया, उन्होंने कहां कि मैं मुबारकबाद नहीं दे रही. उन्होंने इमाद से कहा कि मुझे कहो कि बच्चा गिरा दे. अगर वह बच्चा नहीं गिराएगी, तो मैं उसे जहर दे दूंगी."

बगैर बताए करवा दिया अबॉर्शन

सानिया ने आगे कहा, "मैं बहुत असहाय महसूस कर रही थीं, क्योंकि कोई मेरे साथ नहीं था. मेरे बच्चे मेरे साथ थे और वो भी रो रहे थे. मुझे नहीं पता कि उन्होंने डॉक्टर को रिश्वत दी या क्या किया. उन्होंने मुझे बताया कि वे मुझे एक इंजेक्शन देंगी जिससे मैं शांत रहूंगी, लेकिन जब मैं उठी, तो अबॉर्शन हो चुका था. मेरी प्रेग्नेंसी खत्म कर दी गई थी."

🔴 Imad Wasim Ex wife Blames him for the defeat against India in the 2024 T20 World Cup. 😮



She said, "when he comes in the hotel after the match, I said to him we lost the match because of you. Allah gives you punishment of my abortion". pic.twitter.com/lDvARXbtGf — Qamar. (@Qamar5618) August 31, 2026

भारत से हारा पाकिस्तान, अल्लाह ने दी अबॉर्शन की सजा

सोशल मीडिया पर सानिया के इंटरव्यू की एक क्लिप तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें सानिया को कहते हुए सुना जा सकता है कि आपकी वजह से हम मैच (भारत के खिलाफ) हार गए. मुझे गुस्सा भी था. मैंने कहा शायद अल्लाह ने आपको सजा दी हो, जिस बच्चे को आपने अबोर्ट करवाया.

इमाद वसीम का करियर

इमाद ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 55 वनडे और 75 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले. वनडे की 40 पारियों में उन्होंने 986 रन बनाए, जिसमें 5 अर्धशतक शामिल रहे. फॉर्मेट की 53 पारियों में 44 विकेट लिए. टी20 इंटरनेशनल में 50 पारियों में इमाद ने 554 रन बनाए और 74 पारियों में 73 विकेट अपनी झोली में डाले.

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