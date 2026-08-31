IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइमाद ने करवाया 'अबॉर्शन', भारत से हारा PAK, अल्लाह ने दी सजा; EX वाइफ का खुलासा

इमाद ने करवाया 'अबॉर्शन', भारत से हारा PAK, अल्लाह ने दी सजा; EX वाइफ का खुलासा

EX वाइफ सानिया अशफाक ने पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर इमाद वसीम को लेकर कई बड़े राज खोले, जिसमें उनका जबरदस्ती करवाया गया अबॉर्शन भी शामिल था.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 31 Aug 2026 05:30 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर इमाद वसीम की एक्स वाइफ सानिया अशफाक ने कई बड़े खुलासे किए. उन्होंने बताया कि कैसे परिवार के दबाव में आकर इमाद ने उनका अबॉर्शन करवा दिया था. 2024 टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जीता हुआ मुकाबला गंवाया था. इस पर सानिया ने कहा कि यह इमाद के लिए अल्लाह की सजा थी कि उनकी वजह से पाकिस्तान को भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. 

सानिया हाल ही में 'कुछ मजेदार सी बातें' यूट्यूब चैनल पर नजर आई थीं, जहां कई खुलासे किए. इसमें अबॉर्शन वाली बात भी शामिल रही. सानिया ने बताया कि उनके 2 बच्चे से पहले थे. वह तीसरा दफा 2023 में प्रेगनेंट हुई थीं, लेकिन इमाद ने अपने परिवार के प्रेशर में आकर अबॉर्शन का रास्ता चुना. 

अबॉर्शन पर क्या बोलीं सानिया अशफाक?

सानिया ने कहा, "जब मैंने इमाद को तीसरे बच्चे के बारे में बताया, तो वह बहुत खुश हुए. उन्होंने तुरंत अपनी मां को कॉल किया और फोन स्पीकर पर रखा. जैसे ही उन्होंने अपनी मां को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में बताया, उन्होंने कहां कि मैं मुबारकबाद नहीं दे रही. उन्होंने इमाद से कहा कि मुझे कहो कि बच्चा गिरा दे. अगर वह बच्चा नहीं गिराएगी, तो मैं उसे जहर दे दूंगी."

बगैर बताए करवा दिया अबॉर्शन

सानिया ने आगे कहा, "मैं बहुत असहाय महसूस कर रही थीं, क्योंकि कोई मेरे साथ नहीं था. मेरे बच्चे मेरे साथ थे और वो भी रो रहे थे. मुझे नहीं पता कि उन्होंने डॉक्टर को रिश्वत दी या क्या किया. उन्होंने मुझे बताया कि वे मुझे एक इंजेक्शन देंगी जिससे मैं शांत रहूंगी, लेकिन जब मैं उठी, तो अबॉर्शन हो चुका था. मेरी प्रेग्नेंसी खत्म कर दी गई थी."

भारत से हारा पाकिस्तान, अल्लाह ने दी अबॉर्शन की सजा

सोशल मीडिया पर सानिया के इंटरव्यू की एक क्लिप तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें सानिया को कहते हुए सुना जा सकता है कि आपकी वजह से हम मैच (भारत के खिलाफ) हार गए. मुझे गुस्सा भी था. मैंने कहा शायद अल्लाह ने आपको सजा दी हो, जिस बच्चे को आपने अबोर्ट करवाया. 

इमाद वसीम का करियर 

इमाद ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 55 वनडे और 75 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले. वनडे की 40 पारियों में उन्होंने 986 रन बनाए, जिसमें 5 अर्धशतक शामिल रहे. फॉर्मेट की 53 पारियों में 44 विकेट लिए. टी20 इंटरनेशनल में 50 पारियों में इमाद ने 554 रन बनाए और 74 पारियों में 73 विकेट अपनी झोली में डाले. 

 

यह भी पढ़ें: मोहम्मद शमी के जाल में फंसा बल्लेबाज, शानदार सेटअप से किया आउट; देखें वीडियो

Published at : 31 Aug 2026 05:28 PM (IST)
Tags :
Imad Wasim Pakistan Sannia Ashfaq
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
इमाद ने करवाया 'अबॉर्शन', भारत से हारा PAK, अल्लाह ने दी सजा; EX वाइफ का खुलासा
इमाद ने करवाया 'अबॉर्शन', भारत से हारा PAK, अल्लाह ने दी सजा; EX वाइफ का खुलासा
क्रिकेट
मोहम्मद शमी के जाल में फंसा बल्लेबाज, शानदार सेटअप से किया आउट; देखें वीडियो
मोहम्मद शमी के जाल में फंसा बल्लेबाज, शानदार सेटअप से किया आउट; देखें वीडियो
क्रिकेट
पिछले 18 टेस्ट से पाकिस्तान को नहीं मिली जीत, दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड 
पिछले 18 टेस्ट से पाकिस्तान को नहीं मिली जीत, दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड 
क्रिकेट
दुनिया की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर कौन? टॉप पर भारतीय नहीं
दुनिया की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर कौन? टॉप पर भारतीय नहीं
Advertisement

वीडियोज

Udne ki Asha:😱Laksh की इस हरकत से परिवार हैरान! डिग्गी में छुपकर गांव पहुंचने पर मचा हंगामा #sbs
Bollywood News: सच्चाई के दो चेहरे! 'दायरा' के ट्रेलर में दिखा अपराध और कानून का सबसे तीखा टकराव (31.08.26)
J&K LANDSLIDE ALERT: नेपाल तो बस ट्रेलर है', J&K के 5 जिलों में लैंडस्लाइड की वैज्ञानिक चेतावनी!
सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का काउंटडाउन शुरू !
180 KM/H की रफ्तार से आई तबाही..नेपाल Flood की पूरी कहानी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
FIR पर केंद्र के रुख पर अभिजीत दीपके की पहली प्रतिक्रिया, शेयर की फोटो
FIR पर केंद्र के रुख पर अभिजीत दीपके की पहली प्रतिक्रिया, शेयर की फोटो
बिहार
'शुद्धिकरण' पर सियासत! गिरिराज बोले- 'राहुल गांधी...', LJPR का स्टैंड क्या?
'शुद्धिकरण' पर सियासत! गिरिराज बोले- 'राहुल गांधी...', LJPR का स्टैंड क्या?
विश्व
त्रिशूली घाटी क्यों बनी ‘डिजास्टर ट्रैप’? जानें तबाही की पूरी कहानी
त्रिशूली घाटी क्यों बनी ‘डिजास्टर ट्रैप’? जानें तबाही की पूरी कहानी
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के 7 रिकॉर्ड, जिनका टूट पाना लगभग असंभव
वैभव सूर्यवंशी के 7 रिकॉर्ड, जिनका टूट पाना लगभग असंभव
बॉलीवुड
'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ
'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ
इंडिया
एंड्रॉयड यूजर्स सावधान! खतरनाक ऐप्स से बचकर रहें, गृह मंत्रालय का अलर्ट
एंड्रॉयड यूजर्स सावधान! खतरनाक ऐप्स से बचकर रहें, MHA का अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में BJP-सपा और BSP का महामंथन, चुनाव से पहले बनाई रणनीति
लखनऊ में BJP-सपा और BSP का महामंथन, चुनाव से पहले बनाई रणनीति
ऑटो
बरसात हो या बाढ़, ये SUVs हैं पैसा वसूल
बरसात हो या बाढ़, ये SUVs हैं पैसा वसूल
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget