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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाFIR पर केंद्र के रुख पर अभिजीत दीपके की पहली प्रतिक्रिया, शेयर की फोटो

FIR पर केंद्र के रुख पर अभिजीत दीपके की पहली प्रतिक्रिया, शेयर की फोटो

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सामने इस मामले की कल अर्जेंट सुनवाई करने का अनुरोध किया. केंद्र सरकार अनुच्छेद 142 के तहत एफआईआर रद्द करने का अनुरोध कर रहा है.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 31 Aug 2026 04:02 PM (IST)
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केंद्र सरकार ने परीक्षा पेपर लीक और छात्र प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में सामान्य छात्रों के खिलाफ दर्ज रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. इस पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने प्रतिक्रिया दी है. CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक्स केंद्र के इस फैसले के जवाब में भीम राव आंबेडकर की तस्वीर शेयर की है. वहीं पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास ने एक्स पर काला चश्मा पहने खुद की तस्वीर पोस्ट की है.

केंद्र सरकार ने FIR रद्द की मांग की

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत के सामने इस मामले की कल अर्जेंट सुनवाई करने का अनुरोध किया. जब चीफ जस्टिस ने पूछा कि याचिका किस बारे में है तो सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि यह छात्रों के प्रदर्शन के दौरान दर्ज एफआईआर को रद्द करने से जुड़ी है और इसके लिए अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया जा रहा है.

CJP के विरोध प्रदर्शन से पहले बड़ा कदम

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक इसके जवाब में सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल से कहा, 'आप याचिका दायर कीजिए. अगर दोनों पक्ष आपस में समझौता कर रहे हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है.' यह कदम कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से 5 सितंबर को दिल्ली में बुलाए गए विरोध प्रदर्शन से ठीक पहले उठाया गया है. CJP का आरोप है कि जुलाई में पेपर लीक के खिलाफ हुए देशव्यापी प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने का वादा केंद्र सरकार ने पूरा नहीं किया है. 25 जुलाई को छात्रों का आंदोलन खत्म करने के लिए केस वापस लेना प्रमुख शर्तों में से एक था.

असामाजिक तत्वों की जांच

सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को हुई सुनवाई में संकेत दिया था कि वह अपनी विशेष शक्तियों (अनुच्छेद 142) का इस्तेमाल करके इन एफआईआर को रद्द करने को तैयार है. कोर्ट को बताया गया था कि एफआईआर वापस लेने की सामान्य कानूनी प्रक्रिया काफी पेचीदा है, क्योंकि इसके लिए मजिस्ट्रेट के सामने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करनी होती है और मजिस्ट्रेट के पास उसे खारिज करने का अधिकार होता है.

पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि हत्या, रेप और अपहरण जैसे गंभीर अपराधों के 2,873 आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द की जा सकती है. उन्होंने ये भी कहा था कि प्रदर्शन में घुसने वाले असामाजिक तत्वों की जांच की जानी चाहिए.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 31 Aug 2026 03:45 PM (IST)
Tags :
CJP SUPREME COURT Abhijeet Dipke
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