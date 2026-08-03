इंस्टाग्राम-यूट्यूब से इस तरीके से गायब कर सकते हैं विज्ञापन, काम आएंगे ये टिप्स

Tech Tips : आज के समय में यूट्यूब और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल लगभग हर कोई करता है. कोई यूट्यूब पर वीडियो देखकर सीखता है तो कोई इंस्टाग्राम पर रील्स और फोटो का मजा लेता है, लेकिन कई बार वीडियो या पोस्ट के बीच-बीच में आने वाले विज्ञापन देखने का पूरा मजा खराब कर देते हैं. खासकर जब छोटा-सा वीडियो देखने से पहले लंबा विज्ञापन चलने लगे या इंस्टाग्राम फीड में बार-बार स्पॉन्सर्ड पोस्ट दिखाई दें, हालांकि इन प्लेटफॉर्म्स की कमाई का बड़ा जरिया विज्ञापन ही हैं, लेकिन कुछ आसान सेटिंग्स और तरीकों की मदद से इन विज्ञापनों को काफी हद तक कम किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर विज्ञापन कम करने के आसान तरीके क्या हैं.

यूट्यूब पर विज्ञापन कम करने के तरीके

1. YouTube Premium का इस्तेमाल करें - यूट्यूब पर विज्ञापन हटाने का सबसे आसान और आधिकारिक तरीका YouTube Premium है. इसकी मेंबरशिप लेने के बाद वीडियो बिना किसी विज्ञापन के चलते हैं. इसके अलावा बैकग्राउंड प्ले और YouTube Music जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं.

2. Ad Blocker Extension का इस्तेमाल करें - अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप पर Chrome, Firefox या दूसरे ब्राउजर से यूट्यूब देखते हैं, तो AdBlock, Adblock Plus या uBlock Origin जैसे Ad Blocking Extensions इंस्टॉल कर सकते हैं. ये एक्सटेंशन वीडियो शुरू होने से पहले और बीच में आने वाले ज्यादातर विज्ञापनों को ब्लॉक कर देते हैं.

3. Brave Browser का इस्तेमाल करें - मोबाइल या कंप्यूटर पर Brave Browser भी एक अच्छा ऑप्शन है. इसमें पहले से ही इन-बिल्ट Ad Blocker मौजूद होता है. ऐसे में जब आप इसी ब्राउजर से यूट्यूब खोलते हैं, तो वीडियो के दौरान आने वाले विज्ञापन काफी हद तक रुक जाते हैं.

इंस्टाग्राम पर विज्ञापन कैसे कम करें?

1. Sponsored Ads को Hide करें - अगर फीड में कोई Sponsored पोस्ट दिखाई दे रही है, तो उसके ऊपर दिए गए तीन डॉट पर टैप करें. इसके बाद Hide Ad ऑप्शन चुनें और कारण बताएं कि आप यह विज्ञापन क्यों नहीं देखना चाहते हैं. ऐसा करने से उसी तरह के विज्ञापन कम दिखाई देने लगते हैं.

2. Ad Preferences बदलें - इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में जाकर Account Center खोलें. यहां Ad Preferences ऑप्शन मिलेगा. इसमें जाकर उन विषयों को Show Less कर सकते हैं, जिनसे जुड़े विज्ञापन आप नहीं देखना चाहते हैं. इसके अलावा हाल ही में दिखाई गई विज्ञापन गतिविधि (Recent Ad Activity) में जाकर कुछ ब्रांड्स के विज्ञापन भी कम किए जा सकते हैं.

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ब्राउजर से इंस्टाग्राम चलाना भी हो सकता है फायदेोमंद

अगर आप मोबाइल ऐप की जगह Chrome जैसे ब्राउजर में इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं और वहां Ad Blocker का यूज करते हैं, तो विज्ञापन पहले की तुलना में कम दिखाई दे सकते हैं, हालांकि यह तरीका हर स्थिति में समान रूप से काम करे, ऐसा जरूरी नहीं होता है.

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