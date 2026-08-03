#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTech Tips: इंस्टाग्राम-यूट्यूब से इस तरीके से गायब कर सकते हैं विज्ञापन, काम आएंगे ये टिप्स

Tech Tips: इंस्टाग्राम-यूट्यूब से इस तरीके से गायब कर सकते हैं विज्ञापन, काम आएंगे ये टिप्स

Tech Tips : कोई यूट्यूब पर वीडियो देखकर सीखता है तो कोई इंस्टाग्राम पर रील्स और फोटो का मजा लेता है, लेकिन कई बार वीडियो या पोस्ट के बीच-बीच में आने वाले विज्ञापन देखने का पूरा मजा खराब कर देते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 03 Aug 2026 08:08 AM (IST)
Preferred Sources

Tech Tips : आज के समय में यूट्यूब और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल लगभग हर कोई करता है. कोई यूट्यूब पर वीडियो देखकर सीखता है तो कोई इंस्टाग्राम पर रील्स और फोटो का मजा लेता है, लेकिन कई बार वीडियो या पोस्ट के बीच-बीच में आने वाले विज्ञापन देखने का पूरा मजा खराब कर देते हैं. खासकर जब छोटा-सा वीडियो देखने से पहले लंबा विज्ञापन चलने लगे या इंस्टाग्राम फीड में बार-बार स्पॉन्सर्ड पोस्ट दिखाई दें, हालांकि इन प्लेटफॉर्म्स की कमाई का बड़ा जरिया विज्ञापन ही हैं, लेकिन कुछ आसान सेटिंग्स और तरीकों की मदद से इन विज्ञापनों को काफी हद तक कम किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर विज्ञापन कम करने के आसान तरीके क्या हैं. 

यूट्यूब पर विज्ञापन कम करने के तरीके

1. YouTube Premium का इस्तेमाल करें - यूट्यूब पर विज्ञापन हटाने का सबसे आसान और आधिकारिक तरीका YouTube Premium है. इसकी मेंबरशिप लेने के बाद वीडियो बिना किसी विज्ञापन के चलते हैं. इसके अलावा बैकग्राउंड प्ले और YouTube Music जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं.

2. Ad Blocker Extension का इस्तेमाल करें - अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप पर Chrome, Firefox या दूसरे ब्राउजर से यूट्यूब देखते हैं, तो AdBlock, Adblock Plus या uBlock Origin जैसे Ad Blocking Extensions इंस्टॉल कर सकते हैं. ये एक्सटेंशन वीडियो शुरू होने से पहले और बीच में आने वाले ज्यादातर विज्ञापनों को ब्लॉक कर देते हैं. 

3. Brave Browser का इस्तेमाल करें - मोबाइल या कंप्यूटर पर Brave Browser भी एक अच्छा ऑप्शन है. इसमें पहले से ही इन-बिल्ट Ad Blocker मौजूद होता है. ऐसे में जब आप इसी ब्राउजर से यूट्यूब खोलते हैं, तो वीडियो के दौरान आने वाले विज्ञापन काफी हद तक रुक जाते हैं. 

इंस्टाग्राम पर विज्ञापन कैसे कम करें?

1. Sponsored Ads को Hide करें - अगर फीड में कोई Sponsored पोस्ट दिखाई दे रही है, तो उसके ऊपर दिए गए तीन डॉट पर टैप करें. इसके बाद Hide Ad ऑप्शन चुनें और कारण बताएं कि आप यह विज्ञापन क्यों नहीं देखना चाहते हैं. ऐसा करने से उसी तरह के विज्ञापन कम दिखाई देने लगते हैं. 

2. Ad Preferences बदलें - इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में जाकर Account Center खोलें. यहां Ad Preferences ऑप्शन मिलेगा. इसमें जाकर उन विषयों को Show Less कर सकते हैं, जिनसे जुड़े विज्ञापन आप नहीं देखना चाहते हैं. इसके अलावा हाल ही में दिखाई गई विज्ञापन गतिविधि (Recent Ad Activity) में जाकर कुछ ब्रांड्स के विज्ञापन भी कम किए जा सकते हैं. 

यह भी पढ़ें - Tech Saving Tips : हर महीने गैजेट और ऐप्स पर हो रहा ज्यादा खर्च? अपनाएं ये टेक सेविंग टिप्स

ब्राउजर से इंस्टाग्राम चलाना भी हो सकता है फायदेोमंद

अगर आप मोबाइल ऐप की जगह Chrome जैसे ब्राउजर में इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं और वहां Ad Blocker का यूज करते हैं, तो विज्ञापन पहले की तुलना में कम दिखाई दे सकते हैं, हालांकि यह तरीका हर स्थिति में समान रूप से काम करे, ऐसा जरूरी नहीं होता है. 

यह भी पढ़ें - How Mobile Tower Works: मोबाइल टावर कैसे काम करते हैं, कैसे होती है कॉल कनेक्ट?

Published at : 03 Aug 2026 08:08 AM (IST)
Tags :
Instagram Tech Tips YOUTUBE Instagram YouTube Ads Removal Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Tech Tips: इंस्टाग्राम-यूट्यूब से इस तरीके से गायब कर सकते हैं विज्ञापन, काम आएंगे ये टिप्स
इंस्टाग्राम-यूट्यूब से इस तरीके से गायब कर सकते हैं विज्ञापन, काम आएंगे ये टिप्स
टेक्नोलॉजी
iPhone 18 Price: आईफोन 18 प्रो हो सकता है महंगा, लॉन्च से पहले प्राइस बढ़ने का बड़ा दावा
आईफोन 18 प्रो हो सकता है महंगा, लॉन्च से पहले प्राइस बढ़ने का बड़ा दावा
टेक्नोलॉजी
लैपटॉप की बैटरी जल्दी खत्म हो रही है? 1 मिनट में ऐसे करें चेक
लैपटॉप की बैटरी जल्दी खत्म हो रही है? 1 मिनट में ऐसे करें चेक
टेक्नोलॉजी
Tech Saving Tips : हर महीने गैजेट और ऐप्स पर हो रहा ज्यादा खर्च? अपनाएं ये टेक सेविंग टिप्स
हर महीने गैजेट और ऐप्स पर हो रहा ज्यादा खर्च? अपनाएं ये टेक सेविंग टिप्स
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: Narmada ने दी बड़ी खुशखबरी, किन्नर के भेष में Mogra का बाप देगा झटका!
Bollywood News: सालों बाद आमने-सामने कंगना-ऋतिक, वायरल मीम्स पर ऋतिक के रिएक्शन से भड़कीं कंगना (02.08.26)
Ranbir Kapoor के Lord Ram रोल के सपोर्ट में Dipika Chikhlia, बोलीं- एक्टर हर किरदार निभा सकता है
Pakistan में छाया Ramayana Trailer, Ranbir Kapoor, Yash और Sai Pallavi की हो रही तारीफ
Ramayana Trailer के बाद Kangana Ranaut का पुराना Sita लुक चर्चा में, एक पोस्ट से मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
देश विरोधी पोस्टर, हैंड ग्रेनेड, कश्मीर में आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार, एजेंसियां अलर्ट
देश विरोधी पोस्टर, हैंड ग्रेनेड, कश्मीर में आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार, एजेंसियां अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा से लखनऊ तक 50 जिलों में बारिश का अलर्ट, जानें IMD का अपडेट
नोएडा से लखनऊ तक 50 जिलों में बारिश का अलर्ट, जानें IMD का अपडेट
क्रिकेट
जिन 12 मैदानों पर होंगे विश्वकप के मैच वहां कैसा है भारत का रिकॉर्ड?
जिन 12 मैदानों पर होंगे विश्वकप के मैच वहां कैसा है भारत का रिकॉर्ड?
बॉलीवुड
Box Office: 'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' पर चौथे दिन हुई नोटों की बारिश, बनी भारत में हॉलीवुड की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म
'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' पर चौथे दिन हुई नोटों की बारिश, बनाया ये तगड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
नशे में थी मां, 9 महीने की बच्ची को झील में फेंक आई, रोंगटे खड़े करने वाला मामला
नशे में थी मां, 9 महीने की बच्ची को झील में फेंक आई, रोंगटे खड़े करने वाला मामला
मध्य प्रदेश
Datia Bypoll Result 2026 Live : दतिया में आशुतोष तिवारी या घनश्याम सिंह? आज होगा फैसला, कुछ देर में आएंगे परिणाम
Live: दतिया में आशुतोष तिवारी या घनश्याम सिंह? आज होगा फैसला, कुछ देर में आएंगे परिणाम
जनरल नॉलेज
जब गुड़ की मिठास बनी मातम, 8 फीट ऊंची बाढ़ में बहीं मालगाड़ी और मरे 21 लोग
जब गुड़ की मिठास बनी मातम, 8 फीट ऊंची बाढ़ में बहीं मालगाड़ी और मरे 21 लोग
टेक्नोलॉजी
लैपटॉप की बैटरी जल्दी खत्म हो रही है? 1 मिनट में ऐसे करें चेक
लैपटॉप की बैटरी जल्दी खत्म हो रही है? 1 मिनट में ऐसे करें चेक
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
ENT LIVE
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
ENT LIVE
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Embed widget