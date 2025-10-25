Instagram पर फिर से चला सकेंगे पहले देखी हुई रील्स, आ गया वॉच हिस्ट्री का नया फीचर, ऐसे करें यूज
इंस्टाग्राम पर एक नया वॉच हिस्ट्री फीचर आया है. इसकी मदद से यूजर उन रील्स को दोबारा देख सकेंगे, जिन्हें वो पहले देख चुके हैं. इस फीचर के लिए काफी मांग की जा रही थी.
सोचिए, आप इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं. एक रील आपको पसंद आती है और उसे पूरी देखने से पहले ही कोई कॉल आ जाती है. कॉल लेने के बाद जब आप वापस इंस्टाग्राम पर आते हैं तो अधिकतर बार वह रील दोबारा आपको नहीं दिखेगी. ऐसे में झुंझलाहट के साथ-साथ गुस्सा भी आता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब इंस्टाग्राम में एक नया फीचर आ गया है, जो यूजर को पहले देखी गई रील्स को दोबारा देखने का ऑप्शन देगा. शुक्रवार को इस फीचर का ऐलान किया गया था.
कैसे काम करेगा नया फीचर?
इंस्टाग्राम के सीईओ एडम मोस्सेरी ने फीचर का ऐलान करते हुए कहा, "क्या आपने इंस्टाग्राम पर दोबारा उस रील को ढूंढने का प्रयास किया है, जिसे आप एक बार देख चुके हैं, लेकिन अब आपको मिल नहीं रही. अब एक नया फीचर इसमें आपकी मदद करेगा. अगर आप प्रोफाइल में सेटिग पर जाकर योर एक्टिविटी पर टैप करेंगे तो आपको वॉच हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा. यहां आपको वो सारी रील्स मिल जाएंगी, जिन्हें आप पहले देख चुके हैं."
बड़े काम का है नया फीचर
इंस्टाग्राम का यह नया फीचर बड़े काम का है और इसमें यूजर को डेट, वीक, महीने और यहां तक कि किसी स्पेसिफिक डेट को देखी गई रील को ढूंढने का भी ऑप्शन मिलेगा. इसके अलावा यूजर को हिस्ट्री से कोई वीडियो हटाने का भी ऑप्शन मिलेगा. बता दें कि पिछले काफी समय से इस फीचर के लिए यूजर रिक्वेस्ट कर रहे थे.
टिकटॉक से इंस्पायर है नया फीचर
इंस्टाग्राम का यह नया फीचर टिकटॉक से इंस्पायर है, लेकिन इसमें टिकटॉक से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है. गौरतलब है कि मेटा पिछले कुछ समय से इंस्टाग्राम में टिकटॉक जैसे फीचर्स ला रही है. हाल ही में टिकटॉक की तरह इंस्टाग्राम में एक साथ कई रील्स को लिंक करने और पिक्चर-इन-पिक्चर मोड जोड़ा गया है. बता दें कि इंस्टाग्राम रील्स का सीधा मुकाबला टिकटॉक से है.
