Instagram Login: आज Instagram सिर्फ मनोरंजन का ऐप नहीं रहा, बल्कि यह पर्सनल चैट, बिजनेस और कंटेंट क्रिएशन का बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है. ऐसे में अगर अचानक अकाउंट का एक्सेस चला जाए तो टेंशन होना लाजमी है. पासवर्ड भूल जाना, अकाउंट हैक हो जाना या फिर Instagram की तरफ से अचानक रोक लग जाना ये सभी लॉगिन से जुड़ी आम परेशानियां हैं. अच्छी बात यह है कि Instagram ऐसे मामलों में अकाउंट वापस पाने के लिए ऑफिशियल रास्ते देता है.

Instagram में लॉगिन न होने की मुख्य वजहें

कई बार बार-बार गलत पासवर्ड डालने से अकाउंट अस्थायी रूप से लॉक हो जाता है. कुछ मामलों में संदिग्ध लॉगिन एक्टिविटी, ईमेल या मोबाइल नंबर की पुष्टि न होना या फिर अकाउंट हैक होना भी बड़ी वजह बनता है. वहीं, अगर Instagram की कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ हो तो अकाउंट डिसेबल भी किया जा सकता है. सही समाधान के लिए पहले यह समझना ज़रूरी है कि दिक्कत आखिर है क्या.

पासवर्ड भूल गए? सबसे पहले यह तरीका अपनाएं

अगर आपको पासवर्ड याद नहीं आ रहा है तो लॉगिन स्क्रीन पर दिख रहे Forgot password? ऑप्शन पर टैप करें. यहां आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल, यूज़रनेम या मोबाइल नंबर डाल सकते हैं. इसके बाद Instagram की तरफ से आपको पासवर्ड रीसेट करने का लिंक या कोड मिलेगा. दिए गए निर्देशों को फॉलो करके नया पासवर्ड सेट करें और अकाउंट में दोबारा लॉगिन कर लें. ज्यादातर मामलों में यही तरीका काम कर जाता है.

अकाउंट हैक हो गया है तो क्या करें?

अगर आपको लगता है कि आपका Instagram अकाउंट किसी और ने एक्सेस कर लिया है तो Need more help? पर जाकर ‘My account was hacked’ का विकल्प चुनें. Instagram आपकी पहचान की पुष्टि के लिए ईमेल, फोन नंबर या फिर सेल्फी वीडियो मांग सकता है. एक बार वेरिफिकेशन पूरा हो जाने के बाद Instagram आपकी रिक्वेस्ट की जांच करता है और सही पाए जाने पर अकाउंट वापस दे देता है.

Instagram ने अकाउंट डिसेबल कर दिया हो तो उपाय

जब Instagram खुद किसी अकाउंट को डिसेबल करता है तो आमतौर पर कारण की जानकारी दी जाती है. अगर आपको लगता है कि यह फैसला गलत है तो आप Instagram के हेल्प सेंटर में जाकर अपील कर सकते हैं. कई बार पहचान साबित करने के लिए सरकारी पहचान पत्र भी अपलोड करना पड़ सकता है.

ईमेल और सिक्योरिटी अलर्ट जरूर चेक करें

Instagram संदिग्ध लॉगिन या अकाउंट में बदलाव होने पर सिक्योरिटी ईमेल भेजता है. इसलिए अपने इनबॉक्स के साथ-साथ स्पैम फोल्डर भी ज़रूर देखें. इन मेल्स में ऐसे लिंक होते हैं जिनसे आप बिना अनुमति किए गए बदलाव को तुरंत रिवर्स कर सकते हैं.

कुछ जरूरी बातें जो ध्यान में रखें

रिकवरी के दौरान हमेशा वही ईमेल और फोन नंबर इस्तेमाल करें जो अकाउंट से जुड़े हों. बार-बार अपील भेजने से प्रक्रिया धीमी हो सकती है इसलिए धैर्य रखें. अकाउंट रिकवरी में कुछ घंटे से लेकर कई हफ्ते तक का समय लग सकता है.

सही तरीके से करें रिकवरी

अगर आप Instagram द्वारा बताए गए ऑफिशियल स्टेप्स को सही ढंग से फॉलो करते हैं तो अकाउंट वापस मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है. थोड़ी सावधानी और सही जानकारी आपके Instagram अकाउंट को फिर से सुरक्षित बना सकती है.

