सुपर इंटेलीजेंस बनाने के एक कदम और नजदीक पहुंची मेटा, दिमाग को पढ़ने वाला मॉडल किया लॉन्च

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Meta TRIBE v2: मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा ने एक नया फाउंडेशन मॉडल तैयार किया है, जो यह अनुमान लगा सकता है कि किसी विजुअल, साउंड और लैंग्वेज को लेकर इंसान का दिमाग कैसे रिस्पॉन्ड करेगा. इस मॉडल को TRIBE v2 (Trimodal Brain Encoder) नाम दिया गया है. मेटा का कहना है कि इस मॉडल की मदद से न्यूरोसाइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट ज्यादा एफिशिएंसी के साथ कर पाएंगे. Meta TRIBE v2 को सुपर इंटेलीजेंस की दिशा में कंपनी का एक बड़ा कदम माना जाता है. सुपर इंटेलीजेंस का मतलब है कि एआई इतनी समझदार हो जाएगी कि वह इंसानी इंटेलीजेंस को पीछे छोड़ देगी.

Meta TRIBE v2 का क्या फायदा?

इंसान के दिमाग से जुड़ी कई बातें अभी भी दुनिया के सामने नहीं आई हैं. उन्हें समझने के लिए लगातार एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं. ऐसे हर एक्सपेरिमेंट के लिए हर बार नई ब्रेन रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ती है. यह डेटा कलेक्ट करना मुश्किल और महंगा होता है और इससे एक्सपेरिमेंट की रफ्तार भी धीमी रहती है. अब Meta TRIBE v2 के आने के बाद यह दिक्कत दूर हो सकेगी. इस मॉडल से महीनों में होने वाला काम कुछ ही मिनटों में हो पाएगा.

कैसे इंसानी दिमाग की कॉपी करता है नया मॉडल?

इंसानी दिमाग का अंदाजा लगाने के लिए TRIBE v2 तीन स्टेप में काम करता है. पहले स्टेप में यह मॉडल साउंड, विजुअल और टेक्स्ट और नंबर में कन्वर्ट कर लेता है ताकि एनालिसिस आसान हो जाए. दूसरे स्टेप में यह इंफोर्मेशन को कंबाइन कर इंसानों के जानकारी प्रोसेस करने के पैटर्न को पहचानता है. तीसरे और आखिरी स्टेप में यह सिस्टम अनुमान लगाता है कि जब कोई इंसान किसी विजुअल, साउंड या टेक्स्ट को देखेगा तो उसके दिमाग का कौन-सा हिस्सा एक्टिवेट होगा.

डिटेल्ड जानकारी देता है नया मॉडल

मेटा ने बताया कि TRIBE v2 मॉडल इंसान के दिमाग की एक्टिविटी का पूरा ब्योरा देता है, जो इस मॉडल के पुराने वर्जन से कहीं ज्यादा डिटेल्ड होता है. इस मॉडल को ट्रेनिंग देने के लिए बड़े डेटासेट और ज्यादा लोग का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह सिचुएशन को बेहतर तरीके से समझकर सटीक अनुमान लगा सकता है. कंपनी का कहना है कि इस मॉडल से न्यूरोसाइंस, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और हेल्थकेयर में रिसर्च तेज होगी. बता दें कि मेटा लंबे समय से सुपर इंटेलीजेंस पर काम करने में जुटी हुई है. जुकरबर्ग ने इस डिवीजन के लिए कई दूसरी बड़ी कंपनियों के अहम अधिकारियों को अपने साथ जोड़ा है.

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