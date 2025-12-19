हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीभारत के जेन-जी देख रहे हैं दूसरी लैंग्वेजेज का ट्रांसलेटेड कंटेट, यूट्यूब की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

भारत के जेन-जी देख रहे हैं दूसरी लैंग्वेजेज का ट्रांसलेटेड कंटेट, यूट्यूब की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

भारत के जेन-जी को दूसरी भाषाओं का ट्रांसलेटेड कंटेट खूब पसंद आ रहा है. वो इसे न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि इससे सीखी बातों को अपनी बोलचाल में भी शामिल कर रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 19 Dec 2025 07:51 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

भारत के जेन-जी यूजर्स को दूसरी भाषाओं का ट्रांसलेटेड कंटेट खूब पसंद आ रहा है. यूट्यूब की एंड-ऑफ-ईयर रिपोर्ट से पता चला है कि भारत के 4 में 3 जेन-जी यूजर्स दूसरी भाषाओं का कंटेट देख रहे हैं. इसमें बताया गया है कि 77 प्रतिशत ऐसे यूजर्स ने दूसरी भाषाओं से ट्रांसलेटेड या डब्ड कंटेट देखा, जबकि 68 प्रतिशत ने यूट्यूब वीडियो के जरिए सीखी लैंग्वेज या फ्रेजेज को अपनी आम बोलचाल में शामिल किया है. करीब 76 प्रतिशत जेन-जी यूजर्स इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में जानने के लिए यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं. 

MrBeast की बल्ले-बल्ले

रिपोर्ट के अनुसार, जेन-जी यूजर्स को पॉपुलर कंटेट क्रिएटर MrBeast का कंटेट खूब पसंद आ रहा है. MrBeast के वीडियो 7 अलग-अलग भाषाओं में अवेलेबल है और इस चैनल को भारत से 4.7 करोड़ सब्सक्राइबर्स मिले हैं. इससे पता चलता है कि अब यूट्यूब पर कंटेट लैंग्वेज की बाउंड्री में बंधा नहीं है और क्रिएटर और स्टूडियो अपने कंटेट को अलग-अलग भाषाओं के हिसाब से तैयार कर रहे हैं. कई भारतीय कंटेट विदेशों में भी पॉपुलर हो रहे हैं तो कई और विदेशी क्रिएटर्स को भारत में अपनी ऑडियंस मिल रही है. रिपोर्ट में राज शमानी और सेजल गाबा जैसे क्रिएटर्स का भी जिक्र किया गया है, जो यूट्यूबर से एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं. 

एआई से हो रहा क्रिएटर्स को फायदा

एआई के आने से क्रिएटर्स को काफी फायदा हो रहा है. इस टेक्नोलॉजी की मदद से उनके लिए वीडियो प्रोडक्शन आसान हो गया है. यूट्यूब की इंस्पिरेशन टैब, एडिट विद एआई और ऑटो-डबिंग जैसे फीचर की मदद से अब वीडियो बनाने का समय कम गया है. ऑटो-डबिंग फीचर यूजर को बिना अधिक इनवेस्टमेंट के पूरी दुनिया तक पहुंचने का मौका देता है. यूट्यूब के डेटा दिखाता है कि भारत के डिजिटल कंटेट स्पेस में अगले साल भाषा और जियोग्राफी का अंतर और कम होगा. इसके लिए क्रिएटर को अपनी कल्चरल आइडेंटिटी छोड़े बिना अपने कंटेट को सारी भाषाओं तक ले जाना होगा. 

ये भी पढ़ें-

नए फ्रंट डिजाइन के साथ आएंगे आईफोन 18 प्रो मॉडल्स, कैमरा समेत इन फीचर्स में भी होगा बदलाव

Published at : 19 Dec 2025 07:51 AM (IST)
Tags :
Gen Z YOUTUBE TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Indian vs Gibraltar Currency: अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
महाराष्ट्र
'कुछ लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर CM देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री को घेरा
'कुछ लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर CM देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री को घेरा
साउथ सिनेमा
Akhanda 2 BO Day 7: धुरंधर के आगे अब 'अखंडा 2' पड़ रही फिकी, 7वें दिन किया अब तक का सबसे कम कलेक्शन, फिर भी 100 करोड़ी बनने से रह गई इतनी दूर
धुरंधर के आगे अब 'अखंडा 2' पड़ रही फिकी, 7वें दिन किया अब तक का सबसे कम कलेक्शन
क्रिकेट
Ricky Ponting Birthday: एक महान क्रिकेटर और कप्तान, रिकी पोटिंग होना क्यों मुश्किल है, जानिए
Ricky Ponting Birthday: एक महान क्रिकेटर और कप्तान, रिकी पोटिंग होना क्यों मुश्किल है, जानिए
Advertisement

वीडियोज

किराया मांगने पर...सजा-ए-मौत
Bollywood News:बॉलीवुड गलियारों की बड़ी खबरे | KFH
अभद्र टिप्पणी से मचा तूफान, Syed Imtiaz Jaleel बोले– 'हाथ तोड़ देंगे' | Nitish Hizab Controversy
Mangal Lakshmi:Adit और Kusum निकले Georgia की गलियों में सैर के लिए #sbs
Janhit with Chitra Tripathi: हे राम.. बापू पर कागज फेंक घमासान! | VB-G RAM G Bill | MGNREGA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Indian vs Gibraltar Currency: अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
महाराष्ट्र
'कुछ लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर CM देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री को घेरा
'कुछ लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर CM देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री को घेरा
साउथ सिनेमा
Akhanda 2 BO Day 7: धुरंधर के आगे अब 'अखंडा 2' पड़ रही फिकी, 7वें दिन किया अब तक का सबसे कम कलेक्शन, फिर भी 100 करोड़ी बनने से रह गई इतनी दूर
धुरंधर के आगे अब 'अखंडा 2' पड़ रही फिकी, 7वें दिन किया अब तक का सबसे कम कलेक्शन
क्रिकेट
Ricky Ponting Birthday: एक महान क्रिकेटर और कप्तान, रिकी पोटिंग होना क्यों मुश्किल है, जानिए
Ricky Ponting Birthday: एक महान क्रिकेटर और कप्तान, रिकी पोटिंग होना क्यों मुश्किल है, जानिए
मध्य प्रदेश
MP News: पेंशन के नाम पर ठगी के बाद दलित किसान ने किया कुछ ऐसा, सुन कर रह जाएंगे दंग
पेंशन के नाम पर ठगी के बाद दलित किसान ने किया कुछ ऐसा, सुन कर रह जाएंगे दंग
हेल्थ
परसिमन फल क्यों बन रहा नया हेल्थ ट्रेंड? दिल से लेकर इम्युनिटी तक जानें इसके 5 बड़े फायदे  
परसिमन फल क्यों बन रहा नया हेल्थ ट्रेंड? दिल से लेकर इम्युनिटी तक जानें इसके 5 बड़े फायदे  
ट्रेंडिंग
बच्चा है या ढोलक, बस लुढ़का ही जा रहा है... मासूम का वीडियो देख छूट जाएगी हंसी
बच्चा है या ढोलक, बस लुढ़का ही जा रहा है... मासूम का वीडियो देख छूट जाएगी हंसी
जनरल नॉलेज
India’s Most Expensive Vegetable: यह है भारत की सबसे महंगी सब्जी, जानें क्या है इतनी ज्यादा कीमत की वजह?
यह है भारत की सबसे महंगी सब्जी, जानें क्या है इतनी ज्यादा कीमत की वजह?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget