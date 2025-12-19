नए फ्रंट डिजाइन के साथ आएंगे आईफोन 18 प्रो मॉडल्स, कैमरा समेत इन फीचर्स में भी होगा बदलाव

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऐप्पल ने कुछ ही महीने पहले आईफोन 17 सीरीज लॉन्च की थी और अब वह आईफोन 18 सीरीज की तैयारियों में जुट गई है. कयास लगाए जा रहे हैं कि सितंबर, 2026 में ऐप्पल अपने पहले फोल्डेबल आईफोन के साथ आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स को लॉन्च कर सकती है. प्रो मॉडल में वेरिएबल अपर्चर वाला कैमरा मिलने की जानकारी पहले ही सामने आ चुकी है और अब एक नई रिपोर्ट में इसके फ्रंट डिजाइन को लेकर अपडेट मिली है.

प्रो मॉडल्स में दिख सकते हैं ये बदलाव

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आईफोन 18 प्रो मॉडल्स में फ्रंट कैमरा लेंस की जगह बदली जा सकती है और इसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में प्लेस किया जाएगा, वहीं फेसआईडी सिस्टम को डिस्प्ले के नीचे लगाया जाएगा. इससे आईफोन का फ्रंट लुक काफी चेंज हो जाएगा. अभी तक आईफोन के ऊपरी हिस्से के बीच में फ्रंट कैमरा लेंस मिलता आया है. इसके अलावा कैमरा कंट्रोल बटन में भी बड़ा बदलाव दिख सकता है. नए मॉडल्स में यह बटन टच करने पर नहीं बल्कि प्रैशर-बेस्ड इनपुट से काम करेगी. साथ ही दोनों मॉडल्स में नए LTPO+ डिस्प्ले दिए जा सकते हैं, जो एनर्जी एफिशिएंट होने के साथ-साथ ज्यादा रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेंगे.

वेरिएबल अपर्चर वाला कैमरा मिलने की उम्मीद

ऐप्पल इन दोनों फोन पर इंटरनली V63 और V64 कोडनेम से काम कर रही है. पहले की कई लीक्स में सामने आया है कि इन मॉडल्स के रियर कैमरा में वेरिएबल अपर्चर मिलेगा. यह यूजर को कम या ज्यादा लाइट के हिसाब से लेंस एडजस्ट करने का ऑप्शन देगा. बता दें कि चाइनीज कंपनी Huawei के कई फोन में यह फीचर मिलता है और अब आईफोन 18 प्रो मॉडल्स को टक्कर देने के लिए सैमसंग भी इस फीचर की टेस्टिंग कर रही है. 2027 में लॉन्च होने वाले गैलेक्सी S27 अल्ट्रा में यह फीचर जोड़ा जा सकता है.

