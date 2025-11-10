हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीभारत पर दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल अटैक्स, रिपोर्ट में सामने आई खतरनाक जानकारी

भारत पर दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल अटैक्स, रिपोर्ट में सामने आई खतरनाक जानकारी

दुनियाभर में मोबाइल पर मालवेयर और दूसरे अटैक्स की घटनाएं बढ़ रही हैं. एक ताजा रिपोर्ट में सामने आया है कि दुनियाभर में सबसे ज्यादा ऐसे अटैक्स भारत पर हो रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 10 Nov 2025 07:34 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

दुनियाभर में मालवेयर और दूसरे तरीकों से मोबाइल अटैक की घटनाएं बढ़ी हैं और भारत इस मामले में शीर्ष पर बना हुआ है. एक ताजा रिपोर्ट में सामने आया है कि दुनियाभर में होने वाले मोबाइल अटैक्स में 26 प्रतिशत अकेले भारत में होते हैं. IoT (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) पर होने वाले साइबर हमलों की बात करें तो इस मामले में अमेरिका टॉप पर है और दुनियाभर में आधे से ज्यादा ऐसे हमले यहीं होते हैं. रिपोर्ट से पता चला है कि दुनियाभर में मालवेयर और स्पाईवेयर से मोबाइल को निशाना बनाने की घटनाएं सालाना आधार पर 67 प्रतिशत बढ़ी हैं. 

भारत पर पिछले साल की तुलना में 38 प्रतिशत अधिक अटैक- रिपोर्ट

Zscaler की ThreatLabz 2025 Mobile, IoT, and OT Threat Report के अनुसार, भारत में सालाना आधार पर मोबाइल अटैक्स की संख्या में 38 प्रतिशत का उछाल आया है और यहां दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल अटैक्स होते हैं. साइबर अपराधी अब कार्ड की बजाय मोबाइल पेमेंट के जरिए होने वाले फ्रॉड ज्यादा कर रहे हैं. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि साइबर अटैकर्स सबसे ज्यादा एनर्जी सेक्टर को निशाना बना रहे हैं. इस सेक्टर पर पिछले साल की तुलना में होने वाले साइबर अटैक्स की घटनाएं 387 प्रतिशत बढ़ी हैं. इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में होने वाले साइबर हमले भी तेजी से बढ़े हैं. 

करोड़ों बार डाउनलोड हुईं फर्जी ऐप्स

रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल प्ले स्टोर पर 200 से अधिक मलेशियस ऐप्स पाई गईं, जिन्हें 4.2 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया गया था. खुद को प्रोडक्टिविटी और वर्कफ्लो यूटिलिटी ऐप्स के तौर पेश करने वाली ये ऐप्स टूल्स कैटेगरी में लिस्टेड थीं. इन ऐप्स को दुनियाभर में करोड़ों बार डाउनलोड किया गया. बता दें कि फर्जी ऐप्स को प्ले स्टोर पर लिस्ट होने से रोकने की गूगल की तमाम कोशिशों के बाद भी साइबर अपराधी इन्हें लिस्ट करने में कामयाब रहते हैं. इन ऐप्स को यूजर्स का डेटा चुराने, मालवेयर या रैंसमवेयर इंस्टॉल करने के इरादे से बनाया जाता है.

ये भी पढ़ें-

तबाही ला सकती है सुपरइंटेलीजेंस, OpenAI ने दी AI की अगली स्टेज को लेकर कड़ी वार्निंग

Published at : 10 Nov 2025 07:34 AM (IST)
Tags :
Google Play Store Malware TECH NEWS Mobile Attacks
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कहर ढाएगी ठंड, दिल्ली-यूपी में लुढ़केगा पारा, शीत लहर की चेतावनी, जानें अन्य राज्यों का मौसम
कहर ढाएगी ठंड, दिल्ली-यूपी में लुढ़केगा पारा, शीत लहर की चेतावनी, जानें अन्य राज्यों का मौसम
दिल्ली NCR
BJP और AAP के बाद कांग्रेस ने किया MCD उपचुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान, ये है तीनों की लिस्ट 
BJP और AAP के बाद कांग्रेस ने किया MCD उपचुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान, ये है तीनों की लिस्ट 
इंडिया
Bengaluru Central Jail: जेल में ISIS रिक्रूटर काट रहा मौज! VIP ट्रीटमेंट का खुलासा होने के बाद गुस्से में आए CM
जेल में ISIS रिक्रूटर काट रहा मौज! VIP ट्रीटमेंट का खुलासा होने के बाद गुस्से में आए CM
बॉलीवुड
Sunday Box Office Collection: 'हक' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, 'दीवानियत' से पिछड़ी 'जटाधरा', देखें संडे किस फिल्म ने कितना कमाया
'हक' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, 'दीवानियत' से पिछड़ी 'जटाधरा', देखें संडे कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

पुराना टुकड़ा... सोनम की गिरफ्तारी वाला
VVPAT पर्ची मामले को लेकर पक्ष विपक्ष आमने-सामने
प्रचार युद्ध थमा.. किसका रंग जमा?
Bihar Election: प्रचार में आखिरी चोट...मुस्लिम किसे देंगे वोट?
थमा प्रचार का घमासान...आरक्षण Vs हिंदू-मुसलमान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कहर ढाएगी ठंड, दिल्ली-यूपी में लुढ़केगा पारा, शीत लहर की चेतावनी, जानें अन्य राज्यों का मौसम
कहर ढाएगी ठंड, दिल्ली-यूपी में लुढ़केगा पारा, शीत लहर की चेतावनी, जानें अन्य राज्यों का मौसम
दिल्ली NCR
BJP और AAP के बाद कांग्रेस ने किया MCD उपचुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान, ये है तीनों की लिस्ट 
BJP और AAP के बाद कांग्रेस ने किया MCD उपचुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान, ये है तीनों की लिस्ट 
इंडिया
Bengaluru Central Jail: जेल में ISIS रिक्रूटर काट रहा मौज! VIP ट्रीटमेंट का खुलासा होने के बाद गुस्से में आए CM
जेल में ISIS रिक्रूटर काट रहा मौज! VIP ट्रीटमेंट का खुलासा होने के बाद गुस्से में आए CM
बॉलीवुड
Sunday Box Office Collection: 'हक' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, 'दीवानियत' से पिछड़ी 'जटाधरा', देखें संडे किस फिल्म ने कितना कमाया
'हक' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, 'दीवानियत' से पिछड़ी 'जटाधरा', देखें संडे कलेक्शन
क्रिकेट
न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल ने बनाया नया रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले देश के 15वें प्लेयर बने
न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल ने बनाया नया रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले देश के 15वें प्लेयर बने
ट्रेंडिंग
मौत का इंजेक्शन! रात में काम न करना पड़े इसलिए मरीजों को देता था जानलेवा दवाएं, जर्मनी के नर्स को हुई उम्रकैद की सजा
मौत का इंजेक्शन! रात में काम न करना पड़े इसलिए मरीजों को देता था जानलेवा दवाएं, जर्मनी के नर्स को हुई उम्रकैद की सजा
नौकरी
​इस संस्थान में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर वैकेंसी, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन
​इस संस्थान में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर वैकेंसी, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन
Parenting
किस उम्र में कौन सी एक्टिविटी शुरू कर देता है आपका लाडला, ऐसे पता करें कि बच्चे की ग्रोथ सही या नहीं?
किस उम्र में कौन सी एक्टिविटी शुरू कर देता है आपका लाडला, ऐसे पता करें कि बच्चे की ग्रोथ सही या नहीं?
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget