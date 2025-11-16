हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आपके शहर की हवा कितनी जहरीली? Google Maps पर ऐसे देखें रियल-टाइम AQI, सिर्फ कुछ सेकंड में

आपके शहर की हवा कितनी जहरीली? Google Maps पर ऐसे देखें रियल-टाइम AQI, सिर्फ कुछ सेकंड में

How to Check AQI: जैसे-जैसे दिल्ली सहित कई भारतीय शहरों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है Google Maps ने यूज़र्स के लिए एक नया रियल-टाइम AQI ट्रैकर जारी किया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 16 Nov 2025 08:45 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

How to Check AQI: जैसे-जैसे दिल्ली सहित कई भारतीय शहरों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है Google Maps ने यूज़र्स के लिए एक नया रियल-टाइम AQI ट्रैकर जारी किया है. इस फीचर की मदद से अब लोग अपने आसपास की हवा की गुणवत्ता को तुरंत जान सकेंगे और उसी के अनुसार अपनी दिनचर्या तय कर पाएंगे. नया अपडेट दुनिया के 40 से ज्यादा देशों के प्रदूषण डेटा को हर घंटे अपडेट करता है जिसमें भारत भी शामिल है.

पहले Google Maps पर AQI डेटा थोड़ी देरी से दिखाई देता था लेकिन अब लाइव रीडिंग उपलब्ध होंगी. इससे यूज़र्स बाहर निकलने, यात्रा करने या वर्कआउट की प्लानिंग करने से पहले हवा की स्थिति को समझ पाएंगे. यह फीचर खासकर उन शहरों में बेहद उपयोगी साबित होगा जहां प्रदूषण तेज़ी से बढ़ता या घटता है.

कलर-कोडेड AQI स्केल

एयर क्वालिटी को सहजता से समझाने के लिए Google Maps ने रंगों वाला AQI स्केल शामिल किया है. हर घंटे अपडेट होने वाले ये आंकड़े ऐप और डेस्कटॉप दोनों पर दिखाई देते हैं. AQI स्केल 0 से 500 तक चलता है जहां कम संख्या का मतलब साफ हवा है.

0–50: अच्छी हवा (हरा)

51–100: संतोषजनक (पीला)

101–200: सामान्य से खराब (नारंगी)

201–300: खराब (लाल)

301–400: बहुत खराब (बैंगनी)

401–500: बेहद खतरनाक (मैरून)

इन रंगों की मदद से यूज़र तुरंत समझ सकते हैं कि बाहर जाना सुरक्षित है या घर के अंदर ही रहना बेहतर होगा.

Google Maps पर AQI ऐसे देखें

Google ने इस फीचर को सरल और सभी के लिए उपयोगी बनाया है. कुछ आसान स्टेप्स में आप अपने इलाके की हवा की गुणवत्ता जान सकते हैं,

  • अपने Android या iOS डिवाइस पर Google Maps का लेटेस्ट वर्ज़न इंस्टॉल करें.
  • ऐप खोलें और सर्च बार में अपने शहर या लोकेशन का नाम डालें.
  • दाईं ओर दिख रहे लेयर्स वाले आइकन (stacked squares) पर टैप करें.
  • इसमें मौजूद विकल्पों में से Air Quality चुनें.
  • मैप पर दिख रही किसी भी रंगीन जगह पर टैप करें और वहां का AQI स्कोर देखें.

यह रियल-टाइम AQI फीचर लोगों को विशेष रूप से सर्दियों और भारी प्रदूषण वाले दिनों में अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रखने में मदद करेगा.

Published at : 16 Nov 2025 08:44 AM (IST)
AQI TECH NEWS HINDI How To Check AQI
