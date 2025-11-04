Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Google Maps: आजकल Google Maps हर यात्री और रोज़ सफर करने वाले लोगों के लिए एक ज़रूरी टूल बन चुका है. लेकिन कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं जब इंटरनेट से कनेक्ट रहना मुमकिन नहीं होता जैसे पहाड़ी इलाकों में ड्राइविंग करना, किसी दूरदराज़ जगह पर ट्रैकिंग करना या ऐसी जगह जाना जहां नेटवर्क बार-बार गायब हो जाता है.

ऐसे समय में Google Maps का ऑफलाइन फीचर किसी वरदान से कम नहीं होता. इस लेख में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे मैप्स को डाउनलोड करके बिना इंटरनेट के भी सही रास्ता पा सकते हैं, साथ ही Maps के कुछ कमाल के फीचर्स के बारे में भी जानकारी देंगे.

Google Maps के स्मार्ट फीचर्स और ट्रिक्स

Google Maps में अब कई ऐसे एडवांस फीचर्स शामिल हो चुके हैं जो यात्रा को और भी आसान बना देते हैं.

फोटो-फर्स्ट सर्च रिजल्ट – अब आप किसी जगह को विजिट करने से पहले ही उसकी तस्वीरें देख सकते हैं जिन्हें दुनिया भर के यूजर्स ने अपलोड किया है.

Live View – यह फीचर आपके कैमरे की मदद से रियल-टाइम में रास्ता दिखाता है. कैमरा ऑन करते ही स्क्रीन पर एरो और निर्देश दिखने लगते हैं.

AI आधारित ऑब्जेक्ट पहचान – आपका कैमरा आपके आसपास की चीज़ों को पहचानकर उनका नाम और डिटेल्स बता सकता है जिससे नया इलाका समझना आसान हो जाता है.

AI कन्वर्सेशनल सर्च – अब आप सामान्य भाषा में सवाल पूछ सकते हैं और आपको मिलेंगे पर्सनलाइज़्ड सुझाव चाहे रेस्टोरेंट खोजना हो या ट्रिप प्लान करना हो.

फ्लाइट ट्रैकिंग टूल – Google Maps के जरिए अब आप फ्लाइट शेड्यूल देख सकते हैं किराए की तुलना कर सकते हैं और आसानी से अपने ट्रैवल प्लान को बेहतर बना सकते हैं.

बिना इंटरनेट कैसे चलाएं Google Maps?

अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां नेटवर्क कमजोर है तो ये स्टेप्स अपनाकर आप आसानी से मैप को ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं.

Google Maps ऐप खोलें (Android या iPhone में).

यह सुनिश्चित करें कि आप इंटरनेट से जुड़े हैं और ऐप Incognito Mode में नहीं है.

स्क्रीन के टॉप-राइट कोने में अपनी प्रोफाइल फोटो पर टैप करें.

मेन्यू से ‘Offline Maps’ विकल्प चुनें, फिर ‘Select Your Own Map’ पर टैप करें.

एक नीला बॉक्स वाला मैप स्क्रीन पर दिखेगा. उस बॉक्स को खींचकर या ज़ूम करके उस इलाके को चुनें जिसे आप सेव करना चाहते हैं.

अब स्क्रीन के नीचे दिए गए Download बटन पर टैप करें.

बस हो गया! डाउनलोड किया गया मैप अब Offline Maps सेक्शन में सेव रहेगा जिसे आप बिना इंटरनेट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

