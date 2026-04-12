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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026अचानक लखनऊ सुपर जायंट्स में कैसे आए दक्षिण अफ्रीका के George Linde? बैटिंग करने उतरे तो सब हुए हैरान

अचानक लखनऊ सुपर जायंट्स में कैसे आए दक्षिण अफ्रीका के George Linde? बैटिंग करने उतरे तो सब हुए हैरान

George Linde IPL 2026: रविवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से जॉर्ज लिंडे बैटिंग करने आ गए. वो मिनी ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 12 Apr 2026 05:54 PM (IST)
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Who is George Linde: जॉर्ज लिंडे, जो IPL 2026 टूर्नामेंट शुरू होने से पहले किसी टीम का हिस्सा भी नहीं थे. वो रविवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बैटिंग करने आए तो हर कोई हैरान रह गया. उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 10 गेंद में 16 रन बनाए. जॉर्ज लिंडे आखिर हैं कौन और अचानक वो लखनऊ टीम के लिए बैटिंग करने कैसे उतर आए.

दरअसल जॉर्ज लिंडे, दक्षिण अफ्रीका से आते हैं और पेशे से ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं. 34 साल के जॉर्ज, बाएं हाथ से ऑफ-स्पिन गेंदबाजी करते हैं और ठीकठाक बैटिंग भी कर लेते हैं. पिछले साल 2026 सीजन के मिनी ऑक्शन में उन्होंने अपना बेस प्राइस एक करोड़ रुपये रखा था, लेकिन किसी भी टीम ने उनमें दिलचस्पी नहीं दिखाई थी. वो नीलामी में अनसोल्ड रहे थे.

अनसोल्ड रहने पर भी आखिर जॉर्ज लिंडे किस नियम के अनुसार लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बैटिंग करने आ पाए. LSG के स्टार स्पिन गेंदबाज वानिंदु हसरंगा हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण आईपीएल 2026 टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे. ऐसे में लखनऊ टीम मैनेजमेंट ने दक्षिण अफ्रीका के जॉर्ज लिंडे को उनका रिप्लेसमेंट घोषित किया था.

यहां तक सब ठीक था, लेकिन जॉर्ज लिंडे गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में LSG की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे, फिर अचानक उनका बैटिंग करने आना चौंकाने वाला रहा. ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि लखनऊ ने उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर बनाकर बैटिंग करने उतारा था. लखनऊ ने 118 के स्कोर तक 6 विकेट गंवा दिए थे, ऐसे में बल्लेबाजी में गहराई लाने के लिए LSG टीम ने जॉर्ज लिंडे की बल्लेबाजी स्किल्स का फायदा लेने के लिए उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर बनाया और बल्लेबाजी के लिए उतारा.

जॉर्ज लिंडे, टेस्ट, टी20 और वनडे, तीनों फॉर्मेट में दक्षिण अफ्रीका के लिए खेल चुके हैं. अपने 250 मैचों के टी20 करियर में उन्होंने 218 विकेट लेने के साथ-साथ 2746 रन भी बनाए हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 12 Apr 2026 05:54 PM (IST)
Tags :
George Linde LSG Vs GT LUCKNOW SUPER GIANTS IPL 2026
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