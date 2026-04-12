ट्रेन के कोच में हुआ भजन कीर्तन, अपर बर्थ को यात्रियों ने बनाया मंदिर, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस, वीडियो वायरल
सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में कुछ लोगों ने ट्रेन की साइड अपर बर्थ को पूरी तरह से मंदिर में बदल दिया है, जिसके बाद इंटरनेट पर सही गलत की बहस शुरू हो गई है.
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के बीच बहस छेड़ दी है. वीडियो में एक ट्रेन का कोच पूरी तरह से मंदिर में बदलता हुआ नजर आ रहा है. फूल-मालाओं से सजा हुआ डिब्बा, भजन-कीर्तन और पूजा-पाठ में डूबे यात्री. यह दृश्य जहां कुछ लोगों को आस्था का प्रतीक लग रहा है, वहीं कई लोग इसे नियमों के खिलाफ बता रहे हैं. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.
ट्रेन के डिब्बे में बना मंदिर, शुरू हुआ भजन-कीर्तन
वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ट्रेन के एक कोच को पूरी तरह सजाकर मंदिर जैसा रूप दे दिया गया है. कोच की अपर बर्थ को पूरी तरह से मंदिर का स्थान जैसा सजाया गया है. अंदर देवी-देवताओं की तस्वीरें रखी गई हैं और चारों तरफ फूलों की मालाएं टंगी हुई हैं. कुछ लोग आरती करते नजर आ रहे हैं तो कुछ भजन गाते दिख रहे हैं. माहौल बिल्कुल किसी धार्मिक आयोजन जैसा नजर आता है, मानो ट्रेन नहीं बल्कि चलता-फिरता मंदिर हो.
यह पूर्णतः गलत है।— NCIB Headquarters (@NCIBHQ) April 12, 2026
किसी भी यात्री ट्रेन में (तीर्थ यात्रा स्पेशल ट्रेन या पूरा कोच बुकिंग को छोड़कर) इस प्रकार पूजा-अर्चना करना उचित नहीं है।
यात्रा एक साझा स्थान होती है, जहाँ हर यात्री अपनी सुविधा और शांति के साथ सफर करना चाहता है। इस तरह की गतिविधियाँ अन्य यात्रियों के लिए… pic.twitter.com/FckEphRQF8
सोशल मीडिया पर बंटी राय
इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की राय बंटी हुई है. कुछ यूजर्स इसे आस्था और भक्ति से जोड़कर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर लोग शांति से पूजा कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि ट्रेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जहां सभी यात्रियों का ध्यान रखना जरूरी होता है. इस तरह के आयोजन से दूसरों को परेशानी हो सकती है.
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यूजर्स बोले “नियमों का उल्लंघन है”
कई यूजर्स ने इस वीडियो पर नाराजगी जताते हुए कहा कि लोग ट्रेन में आराम और सफर के लिए टिकट लेते हैं, न कि धार्मिक आयोजन देखने के लिए. कुछ ने रेलवे प्रशासन से कार्रवाई की मांग भी की है. वहीं कुछ लोगों ने इसे “पूजा स्पेशल ट्रेन” कहकर मजाक भी उड़ाया. हालांकि कई लोगों का कहना है कि ये ट्रेन धार्मिक यात्रा के लिए ही चलाई जाती है इसलिए इसमें पूजा करना जायज है. वीडियो को NCIB Headquarters नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है.
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Source: IOCL