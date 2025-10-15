दिवाली 2025 पर घर के साथ-साथ करें फोन को भी करें 'क्लीन', कई टेंशन हो जाएंगी दूर

दिवाली का त्योहार आने से पहले ही घरों में सफाई शुरू हो जाती है. पुराने सामान और कबाड़ को घर से निकालकर नए सामान से घर को सजाया जाता है. इस दिवाली आपको घर के साथ-साथ अपने स्मार्टफोन की भी 'सफाई' करने की जरूरत है. इससे आपकी कई टेंशन दूर हो जाएंगी और आपका फोन भी एकदम नए जैसा काम करेगा. हम फोन की बाहरी सफाई की बात नहीं कर रहे हैं तो आइए जानते हैं कि दिवाली पर आपको कैसे अपने फोन की सफाई करनी चाहिए.

गैर-जरूरी ऐप्स को हटा दें

कई बार किसी काम के लिए फोन में ऐप्स डाउनलोड करनी पड़ जाती हैं, लेकिन एक-दो बार को छोड़कर उनका ज्यादा यूज नहीं होता है. ये फोन की स्टोरेज तो भरती ही हैं, साथ ही आपका डेटा भी इनके पास जा रहा है. इसलिए उन ऐप्स को डिलीट कर दें, जिन्हें आप लंबे समय से यूज नहीं कर रहे हैं.

स्टोरेज करें खाली

कुछ समय तक यूज करने के बाद फोन में कई ऐसी फाइल्स स्टोर हो जाती हैं, जिनकी जरूरत नहीं रहती. इन्हें डिलीट कर आप फोन की स्टोरेज खाली कर सकते हैं, जिससे फोन की फंक्शनिंग स्मूद हो जाती है. आप स्क्रीनशॉट, एक जैसी कई फोटोज और वीडियोज आदि को डिलीट कर सकते हैं.

पासवर्ड बदलें

साइबर हमलों की बढ़ती घटनाओं के बीच नियमित तौर पर पासवर्ड बदलते रहना जरूरी है. ऐसे में दिवाली के मौके पर आप फोन, ऐप्स, सोशल मीडिया अकाउंट आदि के पासवर्ड बदल सकते हैं. इससे आपकी सिक्योरिटी मजबूत होगी. जहां संभव हो, वहां टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल जरूर करें.

फोन को रखें अपडेट

किसी भी सुरक्षा खामी से बचने के लिए फोन और ऐप्स को अपडेट रखना जरूरी होता है. इससे साइबर हमलों से भी सुरक्षा मजबूत होती है, साथ ही आपको लेटेस्ट फीचर्स भी यूज करने को मिल जाते हैं. इसलिए फोन को ऐप्स के साथ नियमित तौर पर अपडेट करते रहें.

