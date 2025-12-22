हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp पर कैसे हाइड करें स्टेटस और लास्ट सीन? एकदम आसान हैं तरीके, चुटकियों में हो जाएगा काम

WhatsApp पर कैसे हाइड करें स्टेटस और लास्ट सीन? एकदम आसान हैं तरीके, चुटकियों में हो जाएगा काम

WhatsApp यूजर को प्राइवेसी के लिए कई सेटिंग मिलती हैं. इन्हें इनेबल कर यूजर अपना लास्ट सीन, स्टेटस और मैसेज पढ़ने पर आने वाले ब्लू टिक को हाइड कर सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 22 Dec 2025 08:05 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

कई लोगों को WhatsApp पर प्राइवेसी की चिंता रहती है और वो अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को अपना स्टेटस नहीं दिखाना चाहते. दरअसल, WhatsApp पर कई प्रकार के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जिनमें फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, ऑफिस के लोग और कई ऐसे लोग भी होते हैं, जिनसे एक-दो बार ही बात होती है. ऐसे में कई लोग अपने स्टेटस को सबके साथ शेयर नहीं करना चाहते. आज हम आपको ऐसी टिप्स बताने जा रहे हैं, जिससे WhatsApp स्टेटस, लास्ट सीन आदि को हाइड किया जा सकता है. 

ऐसे हाइड करें लास्ट सीन

WhatsApp पर सेटिंग्स बहुत आसान हैं और आसान तरीके से इन्हें इनेबल-डिसेबल किया जा सकता है. लास्ट सीन हाइड करने के लिए व्हाट्सऐप की सेटिंग में जाकर प्राइवेसी ओपन करें. यहां आपको लास्ट सीन का ऑप्शन दिखेगा. इस पर टैप करते ही Nobody और My contacts except…का ऑप्शन मिलेगा. यहां आप अपनी मर्जी से अपनी जरूरत के हिसाब से ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें.

ऐसे हाइड करें व्हाट्सऐप स्टेटस

कई लोग व्हाट्सऐप स्टेटस लगाने के शौकीन होते हैं, लेकिन यह नहीं चाहते कि उनके सारे कॉन्टैक्ट यह स्टेटस देखें. इसके लिए वो स्टेटस को हाइड भी कर सकते हैं. ऐसा करने के लिए व्हाट्ऐस में जाकर स्टेटस टैब ओपन करें. यहां 3-डॉट मेनू पर टैप कर स्टेटस प्राइवेसी पर जाएं. यहां आप My contacts except... पर जाकर उन कॉन्टैक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिनसे आपको स्टेटस हाइड करना है. इसके अलावा अगर आप कुछ ही लोगों को अपना स्टेटस दिखाना चाहते हैं तो स्टेटस प्राइवेसी मेनू में जाकर Only share with...में अपने कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लें. इससे आपके चुने हुए कॉन्टैक्ट्स को ही स्टेटस नजर आएगा. 

Read Receipts को ऐसे करें बंद

अगर आप यह नहीं चाहते कि सामने वाले कॉन्टैक्ट को यह पता लगे कि आपने उनके भेजे मैसेज पढ़ लिए हैं तो Read Receipts को बंद कर सकते हैं. इसके लिए सेटिंग में जाकर प्राइवेसी को ओपन करें और यहां दिख रहे Read receipts को बंद कर दें. 

ये भी पढ़ें-

इतना सस्ता कभी नहीं हुआ iPhone 15, यहां मिल रही छप्परफाड़ छूट, अभी चेक करें डील

Published at : 22 Dec 2025 08:04 AM (IST)
Tags :
Tips And Tricks Whatsapp Tips WhatsApp TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'भारत हिंदू राष्ट्र है, संवैधानिक मंजूरी की जरूरत नहीं,' जानें ऐसा क्यों बोले RSS चीफ मोहन भागवत
'भारत हिंदू राष्ट्र है, संवैधानिक मंजूरी की जरूरत नहीं,' जानें ऐसा क्यों बोले RSS चीफ मोहन भागवत
बिहार
क्या NDA से अलग हो सकते हैं जीतन राम मांझी? रखी राज्यसभा सीट की डिमांड, बोले- 'वादा किया गया था'
क्या NDA से अलग हो सकते हैं जीतन राम मांझी? रखी राज्यसभा सीट की डिमांड, बोले- 'हमसे वादा किया गया था'
इंडिया
Weather Forecast: 'घना कोहरा, घुप्प अंधेरा और दो राज्यों में बारिश', मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें कहां पड़ेगी कितनी ठंड
'घना कोहरा, घुप्प अंधेरा और दो राज्यों में बारिश', मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें कहां पड़ेगी कितनी ठंड
क्रिकेट
T20 इंटरनेशनल में सबसे लो स्कोरिंग मैच, दोनों टीमें मिलाकर बना पाई बस 23 रन, देखें शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट
T20 इंटरनेशनल में सबसे लो स्कोरिंग मैच, दोनों टीमें मिलाकर बना पाई बस 23 रन, देखें शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Maharashtra News: BMC चुनाव में BJP की 217 सीटों से बंपर जीत | BMC Election | BJP | ABP News
MP News: सीहोर में पत्थरबाजी... 12 गाड़ियों के टूटे शीशे | Crime News | Sehore | abp News
Top News: 6 बजे की बड़ी खबरें | President | Maharashtra News| Aravali Hills | Bangladesh Protest
बागी बेटी की KILLER मोहब्बत
Bollywood News:बॉलीवुड गलियारों की बड़ी खबरें (21.12.2025) | KFH
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'भारत हिंदू राष्ट्र है, संवैधानिक मंजूरी की जरूरत नहीं,' जानें ऐसा क्यों बोले RSS चीफ मोहन भागवत
'भारत हिंदू राष्ट्र है, संवैधानिक मंजूरी की जरूरत नहीं,' जानें ऐसा क्यों बोले RSS चीफ मोहन भागवत
बिहार
क्या NDA से अलग हो सकते हैं जीतन राम मांझी? रखी राज्यसभा सीट की डिमांड, बोले- 'वादा किया गया था'
क्या NDA से अलग हो सकते हैं जीतन राम मांझी? रखी राज्यसभा सीट की डिमांड, बोले- 'हमसे वादा किया गया था'
इंडिया
Weather Forecast: 'घना कोहरा, घुप्प अंधेरा और दो राज्यों में बारिश', मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें कहां पड़ेगी कितनी ठंड
'घना कोहरा, घुप्प अंधेरा और दो राज्यों में बारिश', मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें कहां पड़ेगी कितनी ठंड
क्रिकेट
T20 इंटरनेशनल में सबसे लो स्कोरिंग मैच, दोनों टीमें मिलाकर बना पाई बस 23 रन, देखें शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट
T20 इंटरनेशनल में सबसे लो स्कोरिंग मैच, दोनों टीमें मिलाकर बना पाई बस 23 रन, देखें शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट
बॉलीवुड
Tamannaah Bhatia Birthday Bash: तमन्ना भाटिया का बर्थडे सेलिब्रेशन, मृणाल ठाकुर-सिद्धांत चतुर्वेदी ने पार्टी में जमकर एंजॉय
तमन्ना भाटिया का बर्थडे सेलिब्रेशन, मृणाल ठाकुर-सिद्धांत चतुर्वेदी ने पार्टी में जमकर एंजॉय
शिक्षा
बिजनेस डिग्री का बदल रहा फॉर्मूला, MBA से ज्यादा स्पेशलाइज्ड कोर्स की बढ़ रही डिमांड
बिजनेस डिग्री का बदल रहा फॉर्मूला, MBA से ज्यादा स्पेशलाइज्ड कोर्स की बढ़ रही डिमांड
यूटिलिटी
Year Ender 2025: आधार कार्ड में इस साल किए गए ये 2 बड़े चेंज, अपडेट प्रोसेस से लेकर फीस तक में हुए बदलाव
आधार कार्ड में इस साल किए गए ये 2 बड़े चेंज, अपडेट प्रोसेस से लेकर फीस तक में हुए बदलाव
जनरल नॉलेज
इस देश में लाल लिपस्टिक लगाई तो हो जाएगी जेल, बेहद सख्त है कानून
इस देश में लाल लिपस्टिक लगाई तो हो जाएगी जेल, बेहद सख्त है कानून
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget