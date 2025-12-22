WhatsApp पर कैसे हाइड करें स्टेटस और लास्ट सीन? एकदम आसान हैं तरीके, चुटकियों में हो जाएगा काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





कई लोगों को WhatsApp पर प्राइवेसी की चिंता रहती है और वो अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को अपना स्टेटस नहीं दिखाना चाहते. दरअसल, WhatsApp पर कई प्रकार के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जिनमें फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, ऑफिस के लोग और कई ऐसे लोग भी होते हैं, जिनसे एक-दो बार ही बात होती है. ऐसे में कई लोग अपने स्टेटस को सबके साथ शेयर नहीं करना चाहते. आज हम आपको ऐसी टिप्स बताने जा रहे हैं, जिससे WhatsApp स्टेटस, लास्ट सीन आदि को हाइड किया जा सकता है.

ऐसे हाइड करें लास्ट सीन

WhatsApp पर सेटिंग्स बहुत आसान हैं और आसान तरीके से इन्हें इनेबल-डिसेबल किया जा सकता है. लास्ट सीन हाइड करने के लिए व्हाट्सऐप की सेटिंग में जाकर प्राइवेसी ओपन करें. यहां आपको लास्ट सीन का ऑप्शन दिखेगा. इस पर टैप करते ही Nobody और My contacts except…का ऑप्शन मिलेगा. यहां आप अपनी मर्जी से अपनी जरूरत के हिसाब से ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें.

ऐसे हाइड करें व्हाट्सऐप स्टेटस

कई लोग व्हाट्सऐप स्टेटस लगाने के शौकीन होते हैं, लेकिन यह नहीं चाहते कि उनके सारे कॉन्टैक्ट यह स्टेटस देखें. इसके लिए वो स्टेटस को हाइड भी कर सकते हैं. ऐसा करने के लिए व्हाट्ऐस में जाकर स्टेटस टैब ओपन करें. यहां 3-डॉट मेनू पर टैप कर स्टेटस प्राइवेसी पर जाएं. यहां आप My contacts except... पर जाकर उन कॉन्टैक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिनसे आपको स्टेटस हाइड करना है. इसके अलावा अगर आप कुछ ही लोगों को अपना स्टेटस दिखाना चाहते हैं तो स्टेटस प्राइवेसी मेनू में जाकर Only share with...में अपने कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लें. इससे आपके चुने हुए कॉन्टैक्ट्स को ही स्टेटस नजर आएगा.

Read Receipts को ऐसे करें बंद

अगर आप यह नहीं चाहते कि सामने वाले कॉन्टैक्ट को यह पता लगे कि आपने उनके भेजे मैसेज पढ़ लिए हैं तो Read Receipts को बंद कर सकते हैं. इसके लिए सेटिंग में जाकर प्राइवेसी को ओपन करें और यहां दिख रहे Read receipts को बंद कर दें.

ये भी पढ़ें-

इतना सस्ता कभी नहीं हुआ iPhone 15, यहां मिल रही छप्परफाड़ छूट, अभी चेक करें डील