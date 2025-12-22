हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइतना सस्ता कभी नहीं हुआ iPhone 15, यहां मिल रही छप्परफाड़ छूट, अभी चेक करें डील

इतना सस्ता कभी नहीं हुआ iPhone 15, यहां मिल रही छप्परफाड़ छूट, अभी चेक करें डील

अगर आप नए साल पर आईफोन 15 खरीदना चाहते हैं तो यह शानदार छूट के साथ अवेलेबल है. क्रोमा की ईयर एंडर सेल में इसे 40,000 रुपये से भी कम कीमत पर खरीदा जा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 22 Dec 2025 07:24 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

iPhone 15 ऐप्पल के सबसे पॉपुलर मॉडल में से एक है. नए साल के मौके पर अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो बचत का शानदार का मौका है. क्रोमा की ईयर-एंड सेल में यह फोन छप्परफाड़ छूट के साथ अवेलेबल है. इसकी असली कीमत पर डिस्काउंट के साथ-साथ ग्राहक एक्सचेंज बोनस और कैशबैक का भी फायदा उठा सकते हैं. इस तरह यह आईफोन अपनी अब तक की सबसे कम कीमत पर उपलब्ध है. आइए इस आईफोन के फीचर्स और डील के बारे में डिटेल से जानते हैं.

iPhone 15 के स्पेसिफिकेशंस

2023 में लॉन्च हुए आईफोन 15 में 6.1 इंच का डिस्प्ले मिलता है. इसे ऐप्पल के A16 Bionic प्रोसेसर से लैस किया गया है और यह 6GB रैम के साथ आता है. इसके रियर में 48MP+12MP का डुअल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 12MP का लेंस मिलता है. डस्ट और वाटर प्रोटेक्शन के लिए इसे IP68 रेटिंग मिली है. iOS 17 पर बेस्ड यह फोन iOS 26 अपडेट के लिए भी एलिजिबल है और यह वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है.

क्रोमा पर शानदार डील

भारत में यह आईफोन 79,900 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च हुआ था, लेकिन अब क्रोमा पर यह हजारों रुपये की छूट के साथ सिर्फ 57,990 रुपये में लिस्टेड है. ग्राहकों को यह आईफोन खरीदने के लिए इतनी कीमत भी नहीं चुकानी पड़ेगी. इस आईफोन की खरीद पर 2,000 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है. इसके अलावा पुराने फोन को एक्सचेंज कराने पर 14,000 रुपये तक की छूट और 4,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है. इस तरह फोन की कीमत घटकर 40,000 रुपये से भी कम हो जाती है.

गूगल पिक्सल स्मार्टफोन पर भी मिल रही है छूट

क्रोमा की तरह गूगल भी अपनी ईयर-एंड सेल में पिक्सल स्मार्टफोन पर छूट ऑफर कर रही है. इस सेल में ग्राहक Pixel 10 पर 10,000 रुपये की बचत कर सकते हैं. Pixel 9 अपनी लॉन्च कीमत 79,999 रुपये से 21,600 रुपये सस्ता होकर 58,399 रुपये में बिक रहा है. इसी तरह Pixel 9 Pro Fold और Pixel 9a की कीमतें भी कम हुई हैं और अब 9 Pro Fold को 1,72,999 की जगह 1,62,999 और 9a को 49,999 की जगह 44,999 रुपये में खरीदा जा सकता है.

WhatsApp यूजर्स पर आ गया नया खतरा, बिना OTP हैक हो रहे हैं अकाउंट, सरकार ने दी वार्निंग

Published at : 22 Dec 2025 07:24 AM (IST)
