जुगाड़ नहीं असली तरीका! Jio, Airtel, Vi और BSNL में ऐसे हासिल करें VIP मोबाइल नंबर

VIP Mobile Number: आज के दौर में मोबाइल नंबर सिर्फ बातचीत का साधन नहीं, बल्कि आपकी पहचान का हिस्सा भी बन चुका है. आसान और याद रहने वाले VIP नंबर न सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाते हैं बल्कि भीड़ में आपको अलग भी बनाते हैं. भारत में लगभग हर टेलीकॉम कंपनी अपने ग्राहकों को पसंदीदा नंबर चुनने का विकल्प देती है. अगर आप भी अपना एक खास नंबर लेना चाहते हैं तो यहां जानिए कैसे पा सकते हैं Jio, Airtel, Vi और BSNL का VIP नंबर.

Jio यूज़र्स के लिए विकल्प

Jio अपने ग्राहकों को ऐसा नंबर चुनने की सुविधा देता है जो मौजूदा नंबर से मेल खाता हो. हालांकि, एक खास बात यह है कि यूज़र चाहे तो किसी दूसरे सर्कल (लोकेशन) का नया नंबर भी चुन सकता है. VIP नंबर पाने के लिए आपको Jio की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने पुराने नंबर से OTP वेरीफाई करना होगा. इसके बाद उपलब्ध लिस्ट में से नंबर चुनकर घर पर डिलीवरी मंगाई जा सकती है.

Vi (Vodafone Idea) का VIP नंबर

Vodafone Idea यानी Vi अपने यूज़र्स को VIP नंबर खरीदने का विकल्प देता है. इन नंबरों में खास पैटर्न और यूनिक कॉम्बिनेशन होते हैं. कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस तरह का नंबर चुनते हैं. इसके लिए Vi की आधिकारिक साइट पर जाकर "VIP Number" सेक्शन में फ्री या प्रीमियम नंबर का चुनाव किया जा सकता है. भुगतान करने के बाद सिम आपके पते पर डिलीवर कर दी जाएगी.

Airtel यूज़र्स के लिए क्या है विकल्प?

Airtel फिलहाल अपनी वेबसाइट या ऐप पर VIP नंबर चुनने का विकल्प नहीं देता. अगर नए यूज़र को इस बारे में जानकारी चाहिए तो उन्हें नज़दीकी Airtel स्टोर जाकर पूछताछ करनी होगी.

BSNL में कैसे पाएं VIP नंबर?

सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL भी ग्राहकों को अपनी पसंद का नंबर चुनने का मौका देती है. इसके लिए BSNL की “Choose Your Number” वेबसाइट पर जाकर अपने राज्य का चयन करें और फिर शुरुआती, अंतिम या किसी सीरीज़ के आधार पर नंबर सर्च कर सकते हैं. यूज़र ऑनलाइन नंबर रिज़र्व कर सकते हैं, लेकिन सिम की डिलीवरी के लिए नज़दीकी BSNL ऑफिस जाना अनिवार्य है.

अगर आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल नंबर आपकी पर्सनैलिटी और स्टाइल से मेल खाए तो VIP नंबर लेना बेहतरीन विकल्प है. चाहे Jio, Vi या BSNL हो, सभी अपने यूज़र्स को यह सुविधा देते हैं. हां, Airtel में फिलहाल यह ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है लेकिन स्टोर पर जाकर जानकारी ली जा सकती है.

