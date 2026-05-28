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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीYouTube पर AI Content की पहचान होगी आसान, क्रिएटर और दर्शकों के लिए होने जा रहा है यह बदलाव

YouTube पर AI Content की पहचान होगी आसान, क्रिएटर और दर्शकों के लिए होने जा रहा है यह बदलाव

YouTube AI Video: यूट्यूब पर एआई वीडियो की पहचान करना आसान हो जाएगा. कंपनी ने कहा है कि उसका इंटरनल सिस्टम एआई कंटेट की खुद से पहचान कर उस पर लेबल लगा देगा.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 28 May 2026 09:50 AM (IST)
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  • यूट्यूब एआई जनरेटेड वीडियो पर ऑटोमेटिक लेबल लगाएगा।
  • क्रिएटर्स को वीडियो में एआई उपयोग की जानकारी देनी होगी।
  • गलती से लगे एआई लेबल को अपडेट किया जा सकेगा।
  • यूट्यूब के एआई टूल से बने वीडियो पर लेबल नहीं हटेगा।

YouTube AI Video: यूट्यूब ने एआई जनरेटेड कंटेट पर अब सख्ती बरतना शुरू कर दिया है. दरअसल, पिछले कुछ समय से प्लेटफॉर्म पर एआई वीडियो की संख्या तेजी से बढ़ी है और इसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है. इसके देखते हुए यूट्यूब ने ऐलान किया है कि अगर किसी वीडियो में एआई का इस्तेमाल डिटेक्ट होता है तो उसका इंटरनल सिस्टम अपने आप लेबल लगा देगा. यह एआई लेबल प्रमुखता से दिखेगा ताकि लोगों को कंटेट की पहचान करने में दिक्कत न हो. यूट्यूब पर लॉन्ग-फॉर्म वीडियो के साथ-साथ शॉर्ट्स पर भी लेबल नजर आएगा. 

पहले से यूज होता आ रहा है एआई लेबल

जानकारी के लिए बता दें कि यूट्यूब पर पहले से ही एआई लेबल यूज होता आ रहा है. यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी अपडेट करते हुए इसे क्रिएटर स्टूडियो में एक टूल के तौर पर रोल आउट किया था, जिसकी मदद से क्रिएटर यह खुलासा कर सकते हैं कि उन्होंने अपने किसी वीडियो में एआई कंटेट का यूज किया है. यानी अभी तक एआई कंटेट का खुलासा करना क्रिएटर पर निर्भर करता था. यूट्यूब की इसमें खास भूमिका नहीं थी.

अब क्या बदलाव हो रहा है?

यूट्यूब ने साफ कर दिया है कि एआई लेबलिंग को लेकर उसकी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अब वह खुद भी अपने प्लेटफॉर्म के कंटेट पर नजर रखेगी. इसी महीने से यूट्यूब एआई कंटेट को डिटेक्ट करने की प्रोसेस शुरू कर देगी. अगर किसी वीडियो में एआई कंटेट यूज किया गया है तो कंपनी उस पर एआई-जनरेटेड का लेबल लगा देगी. अगर आसान भाषा में इस बदलाव को समझना है तो क्रिएटर को पहले की तरह बताना होगा कि उन्होंने अपने वीडियो में एआई कंटेट यूज किया है. अगर कोई क्रिएटर यह जानकारी नहीं देता है तो यूट्यूब अपने स्तर पर उस वीडियो पर एआई का लेबल लगा देगी.

क्या एक बार लगने के बाद लेबल हटेगा नहीं?

कंपनी ने कहा कि अगर किसी क्रिएटर के कंटेट पर गलती से एआई लेबल लग जाए तो वह वीडियो के डिस्क्लोजर स्टेटस को अपडेट कर सकेगा. वहीं अगर किसी क्रिएटर ने यूट्यूब के Veo और ड्रीम स्क्रीन जैसे एआई टूल से वीडियो जनरेट किया है तो लेबल नहीं हटाया जा सकेगा. साथ ही अगर किसी वीडियो में C2PA metadata है तो उसके साथ भी एआई लेबल परमानेंट रहेगा. C2PA metadata उन वीडियो में होता है, जो पूरी तरह एआई से जनरेट किए जाते हैं. 

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 28 May 2026 09:50 AM (IST)
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YOUTUBE TECH NEWS AI Content
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