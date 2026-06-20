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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीMobile Hacking Signs: कैसे पता करें कि आपका फोन हो गया हैक? ये टिप्स दूर कर देंगे आपकी दिक्कत

Mobile Hacking Signs: कैसे पता करें कि आपका फोन हो गया हैक? ये टिप्स दूर कर देंगे आपकी दिक्कत

Mobile Hacking Signs: क्या आपका फोन जल्दी गर्म हो रहा है, बैटरी तेजी से खत्म हो रही है या अजीब एक्टिविटी दिख रही है? ये संकेत फोन हैक होने के हो सकते हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 20 Jun 2026 04:55 PM (IST)
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Mobile Hacking Signs: क्या होगा अगर आपको पता चलें की आप जो स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो हैक हो चुका है. आजकल हैकिंग के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और सबसे डरावनी बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनका फोन हैक हो चुका है. हैकर्स इतनी चालाकी से काम करते हैं कि फोन पहले जैसा ही दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी निजी जानकारी चोरी हो रही होती है.

ऐसे में सबसे जरूरी है कि आप कुछ आम संकेतों को पहचानना सीखें, ताकि समय रहते अपने फोन को सुरक्षित कर सकें. आइए जानते हैं कि कैसे पता लगाया जाए कि आपका फोन हैक हो गया है. 

बैटरी जल्दी खत्म होना हो सकता है खतरे का संकेत

सबसे पहला और सबसे आम संकेत है बैटरी का जल्दी खत्म होना. अगर आपका फोन पहले पूरा दिन चलता था, लेकिन अब अचानक से बैटरी बहुत तेजी से खत्म होने लगी है, तो ये किसी खतरनाक ऐप या वायरस की निशानी हो सकती है. इसके अलावा अगर फोन हल्का इस्तेमाल करने पर भी गर्म होने लगे या बिना किसी वजह के डेटा बहुत तेजी से खत्म हो रहा हो तो समझ जाइए कि बैकग्राउंड में कोई ऐप चुपके से काम कर रहा है. साथ ही अगर फोन की स्पीड अचानक धीमी हो गई है, ऐप्स बार-बार हैंग हो रहे हैं या खुद से बंद हो जाते हैं, तो ये भी एक बड़ा संकेत है कि कुछ गड़बड़ है. 

अचानक दिखने लगीं अनचाही पोस्ट?

दूसरा बड़ा संकेत है अजीब एक्टिविटी. अगर आपके फोन से बिना आपकी जानकारी के मैसेज या ईमेल भेजे जा रहे हैं, या आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसी पोस्ट दिख रही हैं जो आपने डाली ही नहीं, तो ये साफ इशारा है कि कोई और आपके फोन को कंट्रोल कर रहा है. इसके अलावा अगर फोन की स्क्रीन पर बार-बार अजीब पॉप-अप या विज्ञापन आने लगें, या आपको ऐसे ऐप्स दिखें जो आपने कभी डाउनलोड ही नहीं किए, तो भी सतर्क हो जाना चाहिए.

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हैकिंग से बचने के लिए करें ये काम

फोन हैकिंग का पता चलने पर घबराने की बजाय तुरंत कुछ कदम उठाने चाहिए. सबसे पहले फोन की सेटिंग में जाकर देखिए कि कौन से ऐप्स इंस्टॉल हैं, और जो ऐप पहचान में न आएं उन्हें तुरंत डिलीट कर दीजिए. इसके बाद एक अच्छा एंटीवायरस ऐप डालकर पूरे फोन की स्कैनिंग कीजिए. साथ ही अपने सभी जरूरी अकाउंट्स, जैसे बैंकिंग, ईमेल और सोशल मीडिया का पासवर्ड तुरंत बदल दीजिए, और जहां भी मुमकिन हो वहां टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर दीजिए.

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Published at : 20 Jun 2026 04:55 PM (IST)
Tags :
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