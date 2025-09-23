हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कंप्यूटर में कैसे काम करता है RAM और SSD, यहां जानिए अब कुछ

आज के समय में कंप्यूटर और लैपटॉप हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं. हम चाहे पढ़ाई करें, ऑफिस का काम करें या मनोरंजन, हर काम के लिए एक तेज़ और भरोसेमंद कंप्यूटर ज़रूरी है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 23 Sep 2025 10:15 AM (IST)
Preferred Sources

RAM and SSD in Computer: आज के समय में कंप्यूटर और लैपटॉप हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं. हम चाहे पढ़ाई करें, ऑफिस का काम करें या मनोरंजन, हर काम के लिए एक तेज़ और भरोसेमंद कंप्यूटर ज़रूरी है. कंप्यूटर की स्पीड और परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा राज़ छिपा होता है दो अहम हिस्सों में RAM (Random Access Memory) और SSD (Solid State Drive). लेकिन आखिर ये दोनों काम कैसे करते हैं और क्यों ज़रूरी हैं आइए जानते हैं.

RAM क्या है और इसका काम क्या है?

RAM को कंप्यूटर की शॉर्ट-टर्म मेमोरी कहा जाता है. जब भी आप कोई प्रोग्राम या ऐप्लिकेशन खोलते हैं तो वह सीधे हार्ड डिस्क से नहीं बल्कि RAM में लोड होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि RAM की स्पीड बहुत तेज़ होती है और यह तुरंत डेटा को प्रोसेसर तक पहुंचा देती है.

मान लीजिए आप लैपटॉप पर एक साथ गूगल क्रोम, वर्ड डॉक्यूमेंट और म्यूज़िक प्लेयर चला रहे हैं. इन तीनों का डेटा RAM में स्टोर रहता है ताकि आप जैसे ही किसी ऐप पर स्विच करें, वह तुरंत खुल जाए. लेकिन ध्यान रखें, RAM वोलाटाइल मेमोरी है यानी जैसे ही कंप्यूटर बंद होगा, इसमें सेव सभी डेटा गायब हो जाएगा.

SSD क्या है और इसका रोल क्यों अहम है?

SSD यानी Solid State Drive, कंप्यूटर की लॉन्ग-टर्म मेमोरी होती है. पहले के ज़माने में कंप्यूटर में HDD (Hard Disk Drive) का इस्तेमाल होता था जिसमें घूमने वाले डिस्क होते थे. लेकिन SSD में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, यह फ्लैश मेमोरी पर काम करती है.

SSD की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्पीड है. यह HDD से कई गुना तेज़ होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम, गेम्स और सॉफ्टवेयर को बहुत जल्दी लोड कर देती है. जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो सिस्टम SSD से डेटा लोड करके RAM में भेजता है. यही कारण है कि SSD वाले लैपटॉप और पीसी कुछ सेकंड में स्टार्ट हो जाते हैं.

RAM और SSD में अंतर

स्पीड: RAM, SSD से कहीं ज्यादा तेज़ होती है.

डेटा स्टोरेज: SSD लंबे समय तक डेटा सेव रख सकती है, जबकि RAM केवल अस्थायी तौर पर डेटा स्टोर करती है.

वोलाटाइल बनाम नॉन-वोलाटाइल: RAM बिजली जाने पर डेटा मिटा देती है, लेकिन SSD डेटा को सुरक्षित रखती है.

उपयोग: RAM प्रोसेसर के त्वरित काम के लिए है, जबकि SSD स्टोरेज और डेटा मैनेजमेंट के लिए.

दोनों क्यों ज़रूरी हैं?

कंप्यूटर तभी तेज़ और स्मूद चलता है जब उसमें पर्याप्त RAM और SSD दोनों मौजूद हों. ज्यादा RAM होने से आप एक साथ कई ऐप्स बिना लैग के चला सकते हैं. वहीं SSD आपके सिस्टम को तेज़ी से बूट करता है और बड़े-बड़े फाइल्स को जल्दी लोड करता है.

Published at : 23 Sep 2025 10:13 AM (IST)
Embed widget